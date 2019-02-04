Больше не воровка: Паркер помирилась с дизайнером

Сара Джессика Паркер наконец уладила громкий конфликт с ювелирной компанией, длившийся более двух лет. По информации The Blast, звезда «Секса в большом городе» и дизайнер ювелирных украшений Кэт Флоренс наконец пришли к компромиссу в своем деле.

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Известно, что Флоренс предоставила документы, информирующие суд о том, что соглашение между сторонами достигнуто и конфликт улажен.

Флоренс уведомила суд о том, что адвокаты обеих сторон недавно встречались, чтобы попытаться разрешить дело в досудебном порядке. Сторонам удалось прийти к соглашению по большинству вопросов», — говорится в судебных документах.

«Хоть и все еще остается несколько дополнительных деталей, которые необходимо согласовать, обе стороны очень близки к решению вопроса и фактически обменялись вариантами окончательного соглашения об урегулировании конфликта», — отмечается в сообщении.

В апреле прошлого года Кэт Флоренс от лица ювелирного бренда Kat Florence Design подала на Паркер в суд за невыполнение 7-миллионного контракта и обвинила актрису в краже украшений на сумму $150 тыс.

Представители бренда заявили, что два года назад актриса снялась в рекламной фотосессии Kat Florence и попросила дать ей поносить некоторые из понравившихся украшений. Компания согласилась на это, но со своими условиями.

«Согласно нашему изначальному соглашению, миссис Паркер могла оставить себе некоторые ювелирные изделия после фотосъемки на несколько месяцев, чтобы иметь возможность выйти в них в свет. Мы обговорили это и задокументировали в марте 2016 года. Спустя два года украшения нам никто не вернул. Мы настаиваем на том, что если миссис Паркер хочет оставить украшения себе, она должна выплатить нам их стоимость», — говорилось в заявлении представителя бренда.

Также Сару Джессику Паркер обвинили в том, что она отказалась делать совместное фото с президентом марки Kat Florence на церемонии «Золотой глобус 2017», где должна была демонстрировать те самые украшения. Кроме того, компания упрекнула актрису в том, что она не дала ни одного интервью по поводу коллекции и отказалась отмечать инстаграм-аккаунт марки на своей странице соцсети.

В июле адвокат актрисы предъявил ювелирной марке встречные претензии, заявив, что бренд не выплатил Паркер полагающийся гонорар, а также использовал ее фотографии без согласования с актрисой.

В сентябре адвокат Сары Джессики Паркер выступила с заявлением, что контракт, заключенный с ювелирной компанией, предусматривает лишь демонстрацию актрисой украшений на различных светских мероприятиях. Адвокат также подчеркнула, что Паркер — добропорядочный человек и не позволила бы себе удерживать чужие вещи. По ее словам, с тех пор как бренд нарушил контракт и перестал выплачивать Паркер оговоренный гонорар, актриса собиралась вернуть украшения, однако компания якобы не проявила к этому интереса. По этой причине серьги за $40 тыс. и кольцо за $27 тыс. оставались в распоряжении актрисы.

Конфликт должен был быть урегулирован в сентябре прошлого года в нью-йоркском суде, однако конфликтующие стороны никак не могли найти устраивающее всех решение, так что дело затянулось.

В октябре 2018 года Паркер подала встречный иск: якобы компания «внезапно и без предварительного уведомления или объяснения прекратила ежеквартальные выплаты миссис Паркер».

В ответ Кэт Флоренс заявила, что из-за актрисы запланированный запуск коллекции сопровождался сложностями. Кроме того, Паркер, со слов Флоренс, отказалась от участия в других рекламных мероприятиях и поставила свою актерскую карьеру выше добросовестного сотрудничества с брендом.

На это заявление Паркер ответила, что Флоренс предъявила ей необоснованные требования и запросила возмещение компанией убытков в размере $6 млн, утверждая, что эта сумма причитается ей по контракту.

В данный момент неизвестно о том, на каких условиях стороны пришли к компромиссу, и потребуется ли от Сары Джессики Паркер вернуть украшения.