«Подавай «шанель-манель»: Назарбаев разденет чиновников

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал государственных чиновников носить «одежду отечественного производства». По словам главы государства, легкой промышленности в республике уделяется недостаточное количество внимания, а вместо одежды местного производства большинство жителей покупает то, что было сшито за рубежом.

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Казахский лидер сразу сделал оговорку, что «пропагандировать» вещи, сшитые на территории Казахстана, нужно «простому народу». Людей с более высоким социальным статусом, по мнению Назарбаева, перевоспитать не удастся: «Ладно, модницы и модники есть, им подавай «шанель-манель» и так далее».

С вопросом о том, почему казахстанские производства не получают достаточную поддержку государства, Назарбаев обратился к заместителю премьер-министра Ерболату Досаеву 30 января на расширенном заседании правительства. Досаев подтвердил, что в данный момент страна действительно занимается импортом, но отметил: «Необходимый уровень производства товаров для населения в программе предусмотрен».

Начать популяризацию одежды местных производителей президент посоветовал с себя — всем присутствовавшим чиновникам было дано распоряжение начать покупать деловые костюмы, произведенные на территории Казахстана.

Назарбаев поспешил уверить своих подчиненных в том, что «ничего страшного нет», а найти одежду для «госслужащих» никакого труда не составит.

Еще в 2015 году дизайнеры из Астаны, у которых есть собственное производство в пределах Казахстана, заявили, что предлагали президенту республики свою продукцию на различных выставках — через некоторое время после общения с представителями политика, которым были переданы костюмы для президента, Назарбаев начал носить предложенную одежду.

Дизайнер бренда Айжани Нурланова рассказала местным СМИ, что точно такой же костюм, как у президента, можно приобрести за 45 тысяч ТНГ (примерно 7 тысяч рублей) в бутиках марки. Модельер также сообщила, что Нурсултан Назарбаев одевается в одежду авторства отечественных производителей на важные встречи и пытается самостоятельно продвигать национальный продукт за рубежом.

Тогда Нурланова рассказала, что вслед за главой республики многие политики Казахстана приобрели по паре костюмов.

Однако эксперты отмечают, что позволить себе построить собственное предприятие большинство молодых дизайнеров попросту не в состоянии, поэтому о том, чтобы приучить нацию к шоппингу в бутиках локальных дизайнеров, пока речи быть не может. Поэтому на фоне магазинов масс-маркета, которые отшивают всю свою одежду в Китае и близлежащих странах и пользуются возможностью предлагать большой ассортимент сомнительного качества за низкую цену, у молодых и талантливых производителей шансов не так много.

Даже если казахстанские марки будут производить свою одежду за пределами республики, это вовсе не значит, что цены на их продукцию резко спадут — эксклюзивная и концептуальная одежда в любой стране едва ли может соревноваться в популярности с общедоступной продукцией.

Тем не менее, модная индустрия в Казахстане развивается во многом за счет байеров, которые привозят в крупные бутики Астаны одежду малоизвестных европейских модных домов,

а местные дизайнеры стремятся перенять что-то у зарубежных коллег.

Несмотря на все противоречия, настойчиво советуя всем присмотреться к одежде отечественного производства, глава государства следует мировому тренду. Лидеры множества стран предпочитают товары местных производителей. К примеру, Эмманюэль Макрон выбирает исключительно одежду французских марок, а образы его супруги Бриджит не обходятся без одной или двух деталей от Louis Vuitton.

Членов британской королевской семьи также чаще всего можно увидеть в «британцах» — на все важные выходы в свет герцогиня Кембриджская Кэтрин выбирает наряды от Alexander McQueen, а герцогиня Сассекская Меган смогла соблюсти негласное правило благодаря тому, что креативным директором ее любимого французского дома Givenchy стала британка Клэр Уайт Келлер.

А вот Меланья Трамп регулярно провоцирует представителей прессы своим откровенным нежеланием одеваться в одежду американских дизайнеров. Да и Дональд Трамп, как известно, предпочитает личным портным, чьими услугами до него пользовались его предшественники, костюмы от итальянцев Brioni.