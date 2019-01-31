Модный клан: чем занимается жена Арашукова

Супруга арестованного накануне члена Совета Федерации Рауфа Арашукова — модельер: под брендом ARAIDA Аида Арашукова создает одежду для мусульманских женщин. Одежда марки, запущенной в 2014 году, продается в интернете и представлена в шоу-руме в Столешниковом переулке. Правда, коллекции выходят не слишком регулярно: несмотря на то что в мире моды принято выпускать их раз в полгода (и это не считая межсезонных и круизных коллекций), бренд Аиды Арашуковой ограничивается тем, что раз в год показывает публике новые работы дизайнера.

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Показы и презентации одежды бренда ARAIDA в последние несколько лет — мероприятия, на которых собираются основные герои светской Москвы. В хронику журналов о звездах регулярно попадают фотографии главного редактора журнала «Hello!» Светланы Бондарчук, певицы Сати Казановой, модели Ясмины Муратович, бывшего главреда издания Peopletalk Лауры Джугелии, Карины Ошроевой, возглавляющей сайт Vanderlust, и других дам, имеющих влияние в высшем свете столицы.

В 2015 году показ капсульной коллекции скромных вечерних платьев для мусульманских женщин прошел в гостиничном комплексе Adijuh Palace в Карачаево-Черкесии: в дефиле принимала участие певица Зара. Однако уже на следующий год показы бренда стали проходить в Москве, а количество приглашенных звезд увеличивалось на нем раз от раза.

В том же 2015-м модный дом Аиды Арашуковой принял участие в российской Неделе моды — поддержать молодого дизайнера приехали телеведущая Эвелина Хромченко, Светлана Бондарчук и Ксения Чилингарова.

Наряды, которые были представлены на подиуме, разумеется, расхвалили в светских изданиях — критики отмечали сложную вышивку, женственность линий и роскошные ткани. Однако скромные платья производили странное впечатление. Дело в том, что по правилам женская одежда у мусульман должна быть закрытой ровно настолько, чтобы не вызывать «чувственный интерес». ARAIDA явно ставили своей целью показать женственные силуэты. Большинство нарядов, несмотря на свою скромность, были приталены, при их создании швеи использовали различные материалы и фактуры, чтобы плотная ткань не делала моделей более мужественными.

В 2016 году о показе ARAIDA написали практически все издания, ведущие хронику московской светской жизни. Шоу проходило в московском Доме Смирнова на Тверском бульваре — с неизменной Светланой Бондарчук, Алсу, супругой Гарика Мартиросяна Жанной, Сати Казановой, экс-«Ревизорро» Еленой Летучей и Натальей Медведевой.

Тогда же, в 2016-м, бренд получил награду окружного этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) в номинации «Лучший женский проект».

Вершиной успеха модного дома Аиды Арашуковой, стало, пожалуй, участие в Неделе скромной моды в Джакарте в апреле 2018-го, организованной специально для модных домов, изготавливающих одежду для мусульманских женщин.

Аида Арашукова — не единственный модельер в России, производящий одежду для мусульманок, с большим количеством знаменитых друзей.

Как дизайнер, одевающая женщин, исповедующих ислам, более известна дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, возглавляющая сейчас модный дом Firdaws — он был основан ее матерью Медни Кадыровой в 2009-м. В октябре 2017 года Айшат Кадырова приняла участие в Неделе российской моды — поддержать дочь известного отца приехали многочисленные звезды. На шоу были замечены: Яна Рудковская, Ольга Бузова, Катя Лель, Лариса Долина, Тимати.

Впрочем, этот звездный состав мерк по сравнению с тем, что «высадился» за полгода до этого в Грозном, когда 1 марта Айшат Кадырова впервые представляла свои работы узкому кругу лиц на специально организованном по этому случаю показе. Тогда в Чечне оказались Татьяна Навка, Светлана Бондарчук, Ольга Бузова, Нюша, Алена Водонаева, Анна Хилькевич и, разумеется, близкий друг отца дизайнера — Тимати. Сам Кадыров морально поддерживает дочь на всех важных презентациях.

Глава республики написал в своем инстаграме: «И еще одно совпадение с весенним днем — сегодня Модный Дом «Firdaws» дарит всем девушкам и женщинам теплый, светлый и радостный праздник — вечером состоится показ новой коллекции, разработанной под руководством Айшат Кадыровой». В заключение политик пожелал Firdaws удачи.

Кстати, на показ были приглашены и главреды ведущих глянцевых изданий России. Позже их поездка в Чечню вызвала скандал в модном сообществе: показ Firdaws проходили одновременно с Неделей моды в Париже — мероприятием, несколько более значимым, чем модное шоу бренда, рассчитанного на специфическую аудиторию.