«Это абсурд»: за что Джиджи Хадид идет под суд

Джиджи Хадид предъявили обвинения в нарушении авторских прав — это случилось после того, как супермодель опубликовала в своем аккаунте в инстаграме фотографии, сделанные одним из папарацци. В документах, приложенных истцом, содержится информация о том, что модель выложила в социальных сетях по меньшей мере 50 снимков, не имея прав на них.

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Сейчас аудитория Джиджи Хадид в инстаграме составляет более 45 млн подписчиков, а под уже удаленной фотографией поставили лайки свыше 1,6 млн пользователей. Теперь компания Xclusive борется за права на изображения, сделанные ее фотографами, и призывает выплатить штраф за нарушение авторских прав, а также отдать в ее распоряжение сумму, которую модель смогла получить за этот пост в инстаграме.

Дело в том, что даже человек, изображенный на снимке, не имеет права выкладывать его в своих персональных аккаунтах без разрешения компании-нанимателя фотографа.

Компания Xclusive утверждает, что владеет всеми правами на фото, и заявляет, что Хадид знала о последствиях своего поступка. Супермодель была вызвана в качестве ответчика на похожее разбирательство в 2017 году. Тогда фотограф Питер Цепида сфотографировал Джиджи на улице, а позже фото оказалось в социальных сетях девушки без его ведома.

И хотя то дело удалось решить вне стен зала федерального суда, свою претензию Xclusive сравнивает именно с событиями, развернувшимися два года назад.

Тогда модель повела себя аналогичным образом — без наличия лицензии или устного позволения автора она поделилась с поклонниками снимком, где она позирует в очередном модном образе.

Судя по ее аккаунту в инстаграме, можно предположить, что Хадид действительно знала, что ее фото может не понравится кому-то не из эстетических соображениям. Фотографию, сделанную сотрудником Xclusive, она удалила на следующий день после появления первых жалоб. 18 октября 2018 года Хадид даже поделилась своими соображениями о моральной стороне вопроса преследования на улице, но ничего принципиально нового по этому поводу не сообщила.

«Вчера мой менеджер сообщил мне, что меня «преследуют по закону» за мой последний (теперь удаленный) пост в инстаграме, — начала супермодель. — Я позировала и улыбалась для снимка, потому что я понимаю, что это часть моей работы». Далее Джиджи Хадид заметила, что папарацци «делают на нас деньги каждый день» и «легально преследуют нас (знаменитостей — «Газета.Ru») днем и ночью из-за ничего».

В том же посте манекенщица заявила, что подавать на нее в суд за фото, которое она нашла в твиттере, «абсурдно», потому что она бы никак не могла узнать, кто из более чем 15 уличных фотографов сделал именно этот снимок. Она также подчеркнула, что если бы автор ее снимка просто оставил комментарий под своей работой, Хадид бы «с радостью отметила его и воздала по праву».

Адвокаты утверждают, что закону, по большому счету, все равно, где появляются фото — они все еще остаются субъектом защиты авторских прав, а их использование без разрешения владельца нарушает права фотографа. При этом подчеркивается, что

ваше лицо на снимке вовсе не дает возможность распоряжаться этими фотографиями.

На вопрос, почему копированием изображений в сети занимаются практически все, а повестки в суд приходят единицам, юристы отвечают с позиции монетизации. Хотя стоимость большинства снимков минимальна, модели и инфлюенсеры могут получить значительный доход от выложенных фотографий. И некоторые фотографы, чьи работы охраняются авторскими правами и используются без их ведома, готовы потребовать часть выручки в любой момент.

В аккаунте любимицы модных дизайнеров и глянцевых журналов сейчас свыше 2,800 фотографий, и большинство из них складываются практически в профессиональное портфолио с подиумов, торжественных ужинов, фотосессий и уличных выходов.

Недооценивать прибыльность последних было бы огромной ошибкой — ограниченное количество премий и праздничных мероприятий не позволяет многим брендам продемонстрировать знаковые вещи из своих новых коллекций, поэтому знаменитостям все чаще предлагают одеться в дизайнерские наряды, когда те выходят с тренировки или садятся в машину у своего дома.

Эта маркетинговая модель работает даже лучше, чем можно предположить, ведь фотографы будут в любом случае неотступно следовать за звездой, уже через несколько минут снимки появятся в сети, а порталы о моде в рекордные сроки расскажут о местах, в которых можно приобрести одежду кумира миллионов. Поэтому звезд время от времени пытаются заставить делиться.