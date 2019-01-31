Марсель, Пахом и Радомира: как москвичи называют детей

Московский ЗАГС опубликовал список самых необычных, странных и редких, а также популярных имен для новорожденных за 2018 год. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

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Самым распространенным для девочки стало имя Мария. Имя София опустилось на второе место в списке после пяти лет лидерства. Третье место заняла Анна. В десятку самых популярных также вошли имена Анастасия, Алиса, Виктория, Полина, Елизавета, Александра и Варвара.

Топ мужских имен почти не изменился за прошедший год. Самым популярным продолжает оставаться имя Александр. В тройке лидеров также остались Михаил и Максим.

В десятке самых распространенных имен также оказались Иван, Артем, Дмитрий, Илья, Даниил, Марк и Матвей.

Раньше в списке также присутствовало имя Кирилл, однако так новорожденных мальчиков стали называть реже. В целом самыми популярными именами остаются традиционные имена, которые давно прижились в нашей стране.

«Родители по-прежнему отдают предпочтение традиционным, привычным именам, которые носили их папы и мамы, дедушки и бабушки. Данная статистика свидетельствует о том, что в московских семьях сильны традиции и преемственность поколений», — отметила Елена Ефремова, начальник Управления ЗАГС Москвы.

Однако по-прежнему находятся желающие присвоить своему ребенку необычное имя, чтобы сделать свое чадо особенным с самого рождения. Поэтому родители не перестают удивлять сотрудников ЗАГСов своей бурной фантазией.

В прошлом году в Москве появились на свет девочки с именами Адель-Иллария, Доминика, Александра Джейн, Капитолина, Линда, Радомира, Августина и другие. Еще две маленькие жительницы столицы получили «космические» имена — Виктория Луна и Леонида. К слову, звездопад, который ежегодно наблюдают в Москве в ноябре, называют Потоком Леониды. Другой новорожденной москвичке дали имя в память о христианской святой — Ия.

Новорожденных мальчиков тоже не обделили необычными именами. Среди них появились несколько носителей старорусских имен: Добрыня, Пересвет (так звали воина-монаха, который победил Челубея перед началом Куликовской битвы) и редкое древнеславянское Данислав. В списке интересных имен также Филл, Устин, Мартин, Пахом и Марсель.

В статистике Управления ЗАГС, опубликованной в прошлом году, внимание привлекали такие имена, как Дональд, Уолтер, Путин, Шойгу, Аладдин, Хлоя, Ляля и Камелия, а с 2016 года в Москве живут Купава, Агата Мария, Цезарь и Варфоломей.

Необычные имена — это интересно, однако иногда стоит останавливать поток фантазии, чтобы не испортить ребенку жизнь. В связи с этими опасениями 21 апреля 2017 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий давать детям имена с использованием бранных слов, чисел, указаний на ранги, должности и титулы.

«Широко известны такие примеры необычных имен, как Авиадиспетчер, Жужа, Ланцелот, Лексус, Салат Латук, Ванзырым, Князь, Царь. Подавляющее большинство детей с подобными именами страдают от излишней фантазии своих родителей, подвергаются насмешкам со стороны сверстников в школе, детском саду и, как правило, чувствуют себя в обществе изгоями. И только по достижении 14 лет они могут самостоятельно поменять имя на другое», — отметил глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Одним из поводов к принятию подобного законопроекта стала история мальчика с самым известным среди оригинальных имен БОЧ рВФ 260602 (Биологический Объект Человек рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26.06.2002 года). Так необычно назвать сына решили реставратор графики Марина Фролова и художник-карикатурист Вячеслав Воронин. Из-за своего странного имени мальчик долго не мог получить паспорт. Согласно информации ТАСС, БОЧ сменил имя на Игорь и наконец смог получить документ.

Также журналисты следят за судьбой сына пары сатанистов по имени Люцифер, у которого подрастает брат Вольдемар. Без внимания не остаются и 10-летняя девочка Заря-Заряница и ее брат Святозар, а также семья Сказочных: пара решила начать новый род, взяв необычную фамилию, и назвать сына Аладдином.