Истеричка и анорексичка: как травят в сетях Кейт и Меган

Помощникам Кенсингтонского дворца приходится каждый день тратить часы на то, чтобы остановить поток гневных комментариев в адрес Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Реклама

Как отмечает журнал Hello, некоторые даже «жестоко угрожают» герцогиням. Источник сообщает, что дворец отслеживает комментарии в социальных сетях и «блокирует определенные слова», но злоупотребления свободой слова местами стали «довольно серьезными».

«В течение прошлого года из сотен тысяч комментариев было два или три, которые содержали угрозы насилия. Это результат муссирования сплетен про войну между Кейт и Меган, которые привели к противостоянию между фанатовами герцогинь», — отмечает Hello.

Споры о том, кто лучше или хуже, перерастают в личные атаки на пользователей друг на друга. Это создает напряженную атмосферу, которую каждый может почувствовать на себе — стоит лишь оставить комментарий в адрес одной из герцогинь, как вас могут осыпать оскорблениями.

У Кейт Миддлтон нет аккаунтов в соцсетях, а Меган Маркл закрыла свои профили год назад, еще до того, как вышла замуж за принца Гарри. Весь негатив о герцогинях льется на страницы Кенсингтонского дворца в твиттере и инстаграме, которые были созданы четыре года назад и ведутся нанятыми для этого сотрудниками.

Пролистав комментарии под любым постом, можно увидеть оскорбления пользователей: Меган называют «самовлюбленной» и «истеричкой», а Кейт критикуют за анорексию и говорят, что она скучная.

Недавно издание The Sun сообщило о том, что в мире сформировалась целая армия ненавистников Меган Маркл, которые обвиняют герцогиню в социальных сетях в том, что она фальсифицирует свою беременность и носит накладной живот. Для подобных заявлений даже придумали хэштег #Megxit, под котором противники Меган делятся своими мыслями на этот счет.

«Что ж, я окончил два колледжа, и у меня есть степень магистра. Также я говорю на трех языках. Я определенно «образован», но все еще думаю, что все в Меган — подделка, включая ее беременность», — написал один из пользователей в ответ на обвинения в необразованности авторов подобных суждений.

Также Меган Маркл не обходят стороной и расистские комментарии.

Нападки подобного рода перетекают даже в оффлайн: в прошлом году герцогине Сассекской неизвестный отправил пакет белого порошка, к которому прилагалась записка с расистской шуткой.

Комментарии можно удалять, людей — блокировать, но это не остановит массовый поток негатива, который только разрастается как снежный ком. Источник Hello! предполагает, что должны быть варианты привлечения ответственности за чересчур агрессивные комментарии, потому что другого действенного способа контролировать оскорбления не существует.

Негативные комментарии направлены не только на герцогинь: пользователи также оскорбляют друг друга по поводу и без. За альтернативное мнение по поводу наряда Кейт вам могут посоветовать «выпить мочи», если кого-то из пользователей заденет ваш комментарий.

Как сообщают инсайдеры, Кенсингтонский дворец обратился к Instagram и Twitter за советом, как лучше всего справляться с оскорбительными комментариями, поступающими в таком количестве. Соцсети откликнулись на призыв о помощи, пообещали что-нибудь сделать, однако никакой конкретной информации не дали.

«Мы удаляем контент, который содержит угрозы или оскорбительные высказывания; контент, направленный на частных лиц, унижающий или оскорбляющий их; личную информацию, предназначенную для шантажа или преследования кого-либо», — обещает Instagram. Однако ни модераторы соцсети, ни помощники Кенсингтонского дворца больше не могут справиться с армией ненавистников герцогинь и их фанатов.

Instagram также предупреждает: «Никогда не стоит поощрять насилие или нападать на кого-либо по признаку расы, этнической принадлежности, национального происхождения, пола, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, религиозной принадлежности, инвалидности или болезней». Однако, похоже, некоторые британцы совсем забыли о культуре и этикете и безнаказанно игнорируют политику соцсети.