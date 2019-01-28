«Темная сторона»: таблоид призывает быть добрее к принцессам

Разговоры о бушующих разногласиях между герцогинями Кейт Миддлтон и Меган Маркл, а также поток взаимных оскорблений со стороны поклонников той или иной супруги принца вдохновили ведущий британский таблоид Hello! на создание новой общественной кампании.

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Основную задачу инициативы #HelloToKindness («Здравствуй, доброта») редактор раздела о жизни королевской семьи Эмили Нэш объяснила как призыв к пользователям социальных сетей относиться друг к другу с уважением. Увеличение количества негативных комментариев в Сети авторы проекта связывают со спекуляцией мировых порталов об ухудшившихся отношениях между женами принца Гарри и принца Уильяма.

Редактор добавила, что СМИ разбивают фанатов герцогинь на два враждующих лагеря, и, «к сожалению, люди сбиваются в кучи и занимают стороны». Нэш также назвала попытки сравнить Меган и Кэтрин проявлением сексизма: «Люди сравнивают их так, как этого никогда не делают с мужчинами — «она смешно ходит» или говорят, что каблук чересчур высокий, а ноги слишком худые».

Журнал запустил кампанию в понедельник, 28 января.

«Люди чувствуют возможность быть взаимно агрессивными и оскорблять друг друга, находясь под защитой своей клавиатуры, — заметила Нэш, — Это подстегивает их выпускать наружу свою темную сторону».

По мнению издания, из-за громких заголовков о том, что герцогини поочередно плачут и устраивают конфронтации между родными братьями, имидж королевской семьи неудержимо портится, а сами Виндзоры начинают казаться негативными героями. С этой проблемой ежедневно сталкиваются сотрудники Кенсингтонского дворца, которые отвечают за контакты с прессой и ведут официальные аккаунты в социальных сетях. Инсайдеры отмечают, что больше всего времени в работе модераторов королевской семьи отнимает именно удаление ругательных комментариев.

Пока неизвестно как именно, кроме собственного примера, издание Hello! планирует пресечь выход статей с яркими заголовками, которые приносят таблоидам основной процент продаж, но Эмили Нэш настроена решительно: «Мы решили, что с нас довольно. Это создает нездоровую и неприятную атмосферу, и мы думаем, что как уважаемое издание мы можем возглавить это движение».

Хотя основным направлением кампании от издания, еще несколько дней назад не видевшего ничего дурного в публикации статей с кричащими заголовками, стала именно королевская семья, инициаторы акции обещают затронуть все сферы. Именно поэтому Hello! готовится опубликовать статистику оскорбительных сообщений в интернете, которая, как нетрудно догадаться, выглядит довольно ужасающе.

Впрочем, Нэш подчеркивает, что

журнал никоим образом не собирается выступать за введение цензуры, а всего лишь намерен предложить альтернативную модель поведения, предполагающую «повышение стандарта общения».

Если изменения действительно произойдут, то это будет значительным шагом вперед для изданий, которые сделали себе имя еще в то время, когда поводы для сплетен, скандалов и неминуемых конфликтов «приносила» принцесса Диана. Скорее всего, ничего не изменится хотя бы потому, что общественность уже давно отвыкла от каких-либо позитивных новостей о знаменитостях и аристократах. Так что нежелание сгущать краски может быть легко воспринято как предвзятость или скрытый пиар.

Перемены в настоящих, а не выдуманных отношениях герцогини Сассекской и герцогини Кембриджской, судя по информации от королевского биографа, произошли примерно месяц назад благодаря принцу Чарльзу. 26 января телеканал Fox сообщил, что 70-летний наследник престола взял на себя заботы по улаживанию конфликта между Кейт и Меган еще при организации праздничного рождественского обеда. Именно он, если верить источнику, настоятельно рекомендовал двум самым популярным женщинам в семье выйти рядом друг с другом на традиционную прогулку и встречу с поклонниками в Сандрингеме 25 декабря.

Даже если доброжелательность герцогинь на первых порах будет смотреться несколько наигранно, свекр наверняка популярно объяснил невесткам, что некоторые противоречия между ними — не повод позорить фамилию Виндзоров, которая «держит марку» на британском престоле уже почти 110 лет.