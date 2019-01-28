Египетская сила: мадам Макрон надела кроссовки в храм

Первая леди Франции удивила египтян неоднозначным выбором наряда. Бриджит Макрон сопроводила супруга в поездке в Египет, в рамках которой они посетили древние храмы на юге страны.

Реклама

Как сообщает Daily Mail,

65-летняя супруга французского президента надела строгий серый костюм и пару кроссовок Louis Vuitton Run Away для визита храм в скале Абу-Симбел на западном берегу Нила.

Классический костюм — не самая удобная одежда для экскурсии, однако слишком эксклюзивные кроссовки — тоже не самый удачный выбор. В данный момент эту модель обуви нельзя купить, однако похожие кроссовки стоят £635 (около 60 тыс. рублей). Возможно, Бриджит Макрон пыталась соответствовать теме «восточной роскоши», надев поистине «золотую» обувь, но на практике это выглядело нелепо.

Древний храм, который посетили президент и первая леди Франции, был построен во времена знаменитого египетского фараона Рамсеса II более 3 тыс. лет назад. Поездка Макронов в Египет проходит, пока на улицах Франции продолжаются акции протеста против политики Эммануэля. Супруги планируют остаться в Египте на три дня: за это время, помимо деловых встреч, в их расписании значатся визиты к еще нескольким местным достопримечательностям.

Эммануэль Макрон уже встретился с министром древностей Египта Халедом аль-Анани и директором Французского института археологии Лораном Бавэем. На понедельник у президента Франции запланирована встреча с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси для переговоров, направленных на «укрепление стратегического партнерства» между двумя странами.

Ожидается, что в ходе его визита будет подписано около 30 соглашений на несколько сотен миллионов евро в сфере транспорта, возобновляемых источников энергии, здравоохранения и сельского хозяйства.

Отметим, что внешний вид женщин, находящихся на территории Египта, не первый раз вызывает скандал. Особенно строго местная полиция моды, да и нередко — просто полиция относится к гражданкам страны.

Так, египетскую модель и актрису Ранию Юсеф обвинили в аморальности и пропаганде пороков, когда девушка появилась на закрытии Каирского кинофестиваля в откровенном платье.

От некой группы адвокатов в прокуратуру поступили жалобы: актрису заподозрили в действиях, «побуждающих к распутству и соблазнам», а также в «распространении порока способами, нарушающими установленные нормы в египетском обществе». По этой причине модели грозит до пяти лет тюремного заключения, если ее признают виновной.

Дело в том, что звезда надело на кинофестиваль платье, прозрачное ниже бедер и полностью открывающее ее ноги. Рания Юсеф очень пожалела о выборе чересчур откровенного наряда для публичного мероприятия и призналась, что никогда бы его не надела, зная, к каким последствиям это приведет. Девушке пришлось принести публичные извинения: актриса призналась, что не предполагала такой агрессивно-осуждающей реакции на ее платье.

«Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что выбрала такой наряд не для того, чтобы вызвать чувство раздражения или гнев в тех, кто счел мое платье неуместным. Я впервые надела это платье и не ожидала такой реакции», — объяснила Юсеф, извинившись «перед каждой египетской семьей».

Также она рассказала, что этот наряд был одобрен стилистами, и никто не мог предположить, что платье может вызвать какие-то проблемы: «Мои стилисты тоже участвовали в выборе наряда, и, возможно, они рассчитывали на то, что мы на международном фестивале, так что никто не будет удивлен».

Другую египетскую девушку, обвиненную в пропаганде пороков и распутства, приговорили к двум годам лишения свободы.

Поп-певица Шима отправилась за решетку за «призывы к разврату», которые были обнаружены в видеоклипе на ее песню:

там Шима предстает в откровенных нарядах и провокационных позах. Также суд обязал певицу заплатить штраф в размере 10 тыс. египетских фунтов (более 30 тыс. рублей). Наказания не получилось избежать и у режиссера клипа Шимы Мохамеда Гамаля, который тоже был приговорен к аналогичному штрафу и тюремному заключению.