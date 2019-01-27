Война с раком: Асму Асад прооперировали

Жена президента Сирии Башара Асада — 43-летняя Асма Асад — пережила операцию по удалению злокачественной опухоли из груди. Операция прошла успешно. «Госпожа Асма Асад продолжает лечение от злокачественной опухоли. Операция на груди, проведенная в военном госпитале, увенчалась успехом», — сообщила пресс-служба канцелярии сирийского президента.

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О том, что Асме Асад диагностировали рак груди, стало известно в начале августа 2018 года. Первая леди Сирии сама обратилась к народу и рассказала о своей болезни – это случилось 9 августа, на следующий день после того, как она начала проходить курс лечения от рака молочной железы.

«Я часть народа, научившего мир стойкости, силе и противостоянию трудностям. Моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости всех прошедших лет», — говорилось в ее обращении в твиттере.

Тот факт, что Асма Асад приступила в первому этапу терапии, канцелярия президента не скрывала: уже 8 августа в официальном твиттере ведомства появилось соответствующее сообщение. Оно было проиллюстрировано фотографией, на которой Асма Асад сидит в кресле в процессе получения внутривенных вливаний. Рядом ее муж Башар Асад: супруги улыбаются друг другу.

«С твердостью, уверенностью и верой госпожа Асма Аль-Асад приступает к первому этапу излечения от злокачественной опухоли в груди, обнаруженной на ранней стадии», — такая подпись сопровождала снимок.

Жители Сирии пожелали тогда своей первой леди скорейшего выздоровления. К ним присоединились и пользователи из России. «Асма, выздоравливай! Ты нужна детям, мужу и народу Сирии», — написал пользователь под ником @angela_ahtung.

Пользователи выразили надежду, что супруга сирийского лидера как можно скорее поправится. «Роза Дамаска, цвети», — написал тогда пользователь под ником @xHpn259vw0zdwoj.

Башар и Асма Асад женаты с 2000 года. Они познакомились в Лондоне, где жила Асма, носившая фамилию Аль-Ахрас — молодой офтальмолог Башар Асад, сын сирийского президента Хафеза Асада, приехал в столицу Великобритании на стажировку. Свадьбу сыграли тайно. Башару Асаду тогда было 35 лет, его невесте — 25.

Асма, которую в ее британской школе называли просто Эммой, росла в семье мусульман-суннитов, кардиолога и секретаря сирийского посольства в Великобритании.

Она получила блестящее образование, говорит на четырех языках: арабском, английском, французском и испанском.

Кстати, по-арабски первая леди Сирии до сих пор говорит с легким британским акцентом.

Прежде чем стать женой сирийского лидера — а уже в 2000-м Башар Асад занял пост руководителя страны после скоропостижной смерти своего отца — Асма Аль-Ахрас строила карьеру в сфере финансов. В ее резюме — работа в отделе хеджирования «Дойче банка» и в нью-йоркском офисе инвестиционной компания J. P. Morgan.

В качестве первой леди Сирии Асма Асад быстро завоевала любовь народа и популярность на Западе: в начале правления Башара Асада супруги считались молодой прогрессивной парой, готовой сделать Сирию более открытой, понятной западным жителям страной. Асма Асад много времени посвятила созданию положительного имиджа. Как и полагается первой леди страны, она увлеченно занималась благотворительностью — помогала организациям, поддерживающим жителей сельской местности и людей с ограниченными возможностями, боролась за права женщин и заботилась об образовании для детей.

Даже после начала лечения, лишившись волос после курса и химиотерапии и, скорее всего, неважно себя чувствуя — как все люди, проходящие курс лечения от рака, — она продолжила свою деятельность. В ее инстаграме можно видеть, как Асма Асад, обвязав голову платком, встречается с людьми, которые нуждаются в ее поддержке.

Асма Асад весьма популярна в Сирии, а вот Запад после начала войны в стране ее разлюбил. Бывшая «Роза пустыни» теперь приобрела прозвище «Первая леди из преисподней»: ее мужа в западных странах считать диктатором, а саму Асму осудили за то, что она продолжает поддерживать супруга.