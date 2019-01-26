Помирили насильно? Принцу надоела вражда Кейт и Меган

Меган Маркл и Кейт Миддлтон, наконец, пришли к перемирию после нескольких месяцев вражды — об этом сообщает телеканал Fox. Кенсингтонский дворец не дает никакой официальной информации по этому поводу, однако источники, знакомые с ситуацией в британской королевской семье, утверждают, что они помирились. Посредником в «мирном процессе» стал свекр обеих женщин — принц Чарльз. Кейт Миддлтон и Меган Маркл, чьи отношения были напряженными довольно продолжительное время, пришлось отложить свои разногласия после вмешательства в это дело отца их супругов.

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Биограф принцессы Дианы Роберта Джобсон еще в конце прошлого года обещал, что 70-летний Чарльз обязательно «помирит их друг с другом», поскольку королевская семья и так приложила много усилий, чтобы на Рождество все были в сборе.

На этой неделе в эфире шоу Sunrise Джобсон заявил, что за сообщениями о конфликтах между Меган и Кейт стоит правда. Однако он убежден в том, что принц Чарльз позаботился о том, чтобы противостояние невесток прекратилось.

«Я думаю, конфликт немного раздут, но, очевидно, между двумя герцогинями и даже принцами были некоторые разногласия. В слухах есть доля правды», — рассказал Джобсон.

«Я уверен, что на Рождество принц Чарльз предпринял попытку помирить их, и вы можете видеть это даже на фотографиях, где они все вместе идут рядом», — добавил автор книг о королевской семье, добавив, что «возможно, их поставили рядом нарочно».

Также Роберт Джонсон признает, что парам потребуется некоторое время, чтобы начать вести себя «естественно дружелюбно» в обществе друг друга.

Слухи о том, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл находятся в ссоре, не стихают с тех пор, как герцогиня Сассекская стала членом королевской семьи. Несмотря на то, что Кенсингтонский дворец никогда не подтверждал, что между женами принцев сложились напряженные отношения, многие факты подтверждают, что разговоры о ссоре герцогинь имеют под собой реальные основания.

Например, свой 37-й день рождения герцогиня Кембриджская решила отметить без Гарри и Меган, хотя преград для того, чтобы пригласить герцогов, не было. Кейт отпраздновала свой день рождения вместе с близкими друзьями в Анмер-Холле возле Сандрингема в прошлое воскресенье.

Меган Маркл, которая в данный момент находится на шестом месяце беременности, решила родить первого ребенка за пределами Лондона, в то время как Кейт Миддлтон произвела на свет всех троих детей в эксклюзивном крыле Линдо больницы Сент-Мэри в лондонском районе Паддингтон.

Поговаривают, что герцогиня Сассекская намеренно приняла такое решение, чтобы позлить Кейт.

Также всех насторожило то, что принц Гарри и Меган Маркл, изначально планировавшие жить прямо в Кенсингтонском дворце, изменили свое решение. В этой части дворца даже была проведена масштабная реконструкция — «Апартаменты 1», насчитывающие 21 комнату, ранее занимал двоюродный брат Елизаветы II принц Ричард вместе со своей супругой герцогиней Глостерской.

Существует много версий по поводу того, почему герцоги решили снова переехать, однако вероятнее всего супругов не устроило соседство с Уильямом и Кейт. Сейчас Меган и Гарри готовятся к переезду в загородную резиденцию членов королевской семьи Фрогмор-хаус, в которой сейчас ведется ремонт. Фрогмор-хаус находится недалеко от Виндзорского замка, где в мае прошла свадебная церемония супружеской пары.

На прошлой неделе появились сообщения о том, что беременная Меган Маркл оказалась в изоляции из-за многочисленных слухов о разладе с Кейт. Издание Daily Mirror сообщило, что герцогиня чувствует себя «безнадежно одинокой», что мешает ей адаптироваться к жизни в королевской семье. Также, по словам инсайдеров, ее состояние усугубляет то, что ей не позволили публично выразить свои претензии. Таблоиды не раз сообщали о «неуемном» характере Меган Маркл.

Ходят слухи и о том, что требовательная герцогиня уже довела нескольких своих подчиненных до слез, а троих ассистентов — до увольнения по собственному желанию, однако на этот счет не существует никаких официальных подтверждений.