«Пиджак в труселя»: Порошенко опозорился в Израиле

Президента Украины Петра Порошенко высмеяли в сети за конфуз с одеждой — пока он позировал фотографам во время визита в Израиль, никто не заметил, что край его пиджака оказался заправлен куда-то в районе ширинки брюк. 24 января пресс-служба Порошенко опубликовала официальные фотографии, сделанные во время поездки президента в Иерусалим, одна из которых была сделана после встречи с депутатом израильского кнессета Юлием Эдельштейном.

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Первой на небольшую оплошность обратила внимание украинский блогер и адвокат Татьяна Монтян в своем Telegram-канале. Монтян задала те же вопросы, которые впоследствии возникли у остальных пользователей социальных сетей:

«Зачем он заправил пиджак в труселя?! Хотя это не главный вопрос. Главное — это каким образом эта фоточка попала на сайт».

Кажется действительно странным, что группа профессионалов могла «пропустить» подобный снимок, выставляющий президента Украины в невыгодном свете.

В твиттере президенту Украины порекомендовали дополнить образ. Один из пользователей написал под фотографией политика: «И шинель ему еще туда заправьте».

Несмотря на то, что фотография уже снята с официального сайта, интернет помнит все.

11 ноября прошлого года Порошенко вместе с супругой Мариной были приглашены в Париж на празднование 100-летия окончания Первой мировой войны. В ходе того визита политический деятель, как известно, так и не смог пожать руку Дональду Трампу и опрометчиво появился перед журналистами в костюме с мятыми брюках.

Уже не в первый раз вопросы комментаторов вызывает также длина рукавов его рубашек — если придерживаться стандарта, то они должны слегка показываться из под пиджака. Эта деталь может показаться незначительной, однако на всех кадрах, на которых Петр Порошенко появляется в деловом костюме, его руки выглядят практически миниатюрными из-за того, что большая часть ладони скрыта тканью.

Образ завершил один из очевидно любимых галстуков, красный, который все время свисает ниже пряжки ремня, хотя такую длину многие адепты хорошего вкуса назвали бы чрезмерной.

Сентябрь 2018 года стал для модных критиков временем испытаний — достаточно вспомнить, как Петр Порошенко и Дональд Трамп пришли на встречу в одинаковых костюмах и галстуках. В стиле и манере одеваться у политиков действительно много общего, но все эти аспекты можно выразить довольно лаконично. Дело в непроходящем впечатлении, что у обоих политиков начисто отсутствует понимание того, насколько их внешний вид имеет значение.

Чересчур широкие галстуки у Порошенко, пиджаки с огромными подплечниками из 80-х в костюмах Brioni у Трампа и неподходящий грузному телосложению покрой всего костюма визуально сделали лидеров государств весьма похожими друг на друга. Большую проблему представляли и брюки — при правильной длине и пошиве они могли бы визуально сделать фигуру более элегантной, а не драпироваться на щиколотках как шторы.

Оптимальная длина брюк для делового костюма, по стандартам, должна достигать половины каблука ботинка, но встреча с портным до и после того злополучного дня в расписание президентов явно не вошла.

В апреле 2016 года Петр Порошенко встретился с Бараком Обамой, когда тот все еще занимал пост президента США. Фото рукопожатия политиков, сделанное по завершении этой встречи, было опубликовано в официальном аккаунте аппарата президента в твиттере и подверглось насмешкам со стороны американских и украинских пользователей социальной сети.

На снимке слишком отчетливо виднелась каждая складка всего костюма Порошенко, чтобы в секции с комментариями не появились твиты, наполненные вниманием к деталям и бесконечной заботой о президенте Украины, которому советовали купить себе специальный отпариватель в дорожном формате или хотя бы небольшой утюг.

В тот раз помялись не только брюки политика, но и его пиджак, что смотрелось особенно плачевно в контрасте с идеально выглаженным костюмом американца.