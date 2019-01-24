«Заставляли хихикать»: как модель пострадала из-за рекламы

Китайская модель, снявшаяся в серии видеороликов Dolce&Gabbana, заявила, что споры вокруг рекламной кампании почти разрушили ее карьеру.

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В ноябре, когда модный дом был вынужден принести свои извинения в ответ на обвинения в расизме, модель Зуо Йе рассказала, что из-за неудачной рекламной кампании бренда она начала получать угрозы, подверглась травле и преследованию в соцсетях. Из-за скандального видео Dolce&Gabbana также пришлось отменить показ в Китае.

В понедельник в своем аккаунте в соцсети Зуо опубликовала пост с извинениями за то, что приняла участие в расистской рекламе.

В свое оправдание она заявила, что очень мало знала о содержании видео до начала съемок: ей только сообщили, что «будет весело».

«Я никогда в жизни не потерплю неуважения к моей родной стране, — написала Йе. — Я глубоко влюблена в свою страну и горжусь тем, что являюсь китаянкой».

Напомним, Dolce & Gabbana опубликовали три 40-секундных видеоролика, на которых модель пытается есть итальянскую еду китайскими палочками. Ролики были размещены в соцсетях бренда для продвижения «Великого шоу», которое дом моды анонсировал как «дань Китаю».

На видео Зуо Йе неоднократно пытается есть китайскими палочками пиццу, спагетти и канноли под звуки стереотипной китайской музыки. На фоне слышен комментатор, советующий «не пытаться использовать палочки для еды в качестве ножей» и «просто использовать палочки как плоскогубцы».

Модель также рассказала о чувстве «дискомфорта», которое не покидало ее на съемочной площадке в Милане. Она сказала, что съемки «отличались от того, чего я изначально ожидала».

«Во время съемок режиссер требовал, чтобы я смеялась и улыбалась до ушей, и сам смеялся над (моими) руками, — написала Йе. Поскольку вся пища была очень большой, я чувствовала себя неловко, когда держала палочки для еды.

Также я была вынуждена преувеличенно хихикать, тогда как в реальной жизни я ненавижу смеяться», — рассказала модель.

Вскоре в сети появились скриншоты личных сообщений соучредителя бренда Стефано Габбана. На него обрушился шквал гневных сообщений, а он отвечал на критику оскорблениями. Однако чуть позже итальянский дизайнер заявил, что никаких комментариев, унижающих Китай и китайцев, он не писал, а его учетная запись была взломана.

Зуо также удивилась, увидев ответную реакцию Габбана на комментарии к ролику. Модель не комментировала, считает ли она сообщения модельера подлинными или его аккаунт действительно могли взломать. Йе лишь уточнила, что «антикитайские высказывания сделали ситуацию еще хуже».

Также модель пожаловалась на угрозы, поступавшие ей и ее родным, заключив, что рекламная кампания практически разрушила ее карьеру.

«Я получала множество атак и угроз в интернете. Я, мой агент и моя семья подверглись преследованию телефонными звонками, по электронной почте и в соцсетях», — написала она, добавив: «Как китайская модель, работающая за рубежом, способная сотрудничать с любым ведущим брендом, я не ожидала, что сотрудничество с Dolce&Gabbana почти разрушит мою модельную карьеру».

Всеобщее возмущение привело к кризису итальянского бренда. Высказывания китайских знаменитостей спровоцировали отмену долгожданного модного показа Dolce&Gabbana в Шанхае. Затем бренд столкнулся с бойкотом со стороны недовольных пользователей социальных сетей и инфлюенсеров, кроме того, продукция лейбла была снята с многих китайских интернет-магазинов.

Чтобы окончательно не потерять китайский рынок, дизайнерам пришлось принести свои извинения. Стефано Габбана и Доменико Дольче сняли видеообращение, в котором извинились перед «всеми китайцами во всем мире». Дизайнеры выразили сожаление по поводу «всего, что произошло и что мы вызвали в вашей стране», хотя ни одно слово не являлось прямой ссылкой на видеоролики или предполагаемые сообщения Габбана.

«Наши семьи всегда учили нас уважать разные народы мира, и мы хотим извиниться, если допустили ошибки в интерпретации вашей культуры», — сказал Доменико Дольче.