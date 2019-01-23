Третьим будет: Хиллари Клинтон ждет внука

Билл и Хиллари Клинтон в третий раз готовятся стать дедушкой и бабушкой: их единственная дочь, 38-летняя Челси, объявила, что снова беременна. Во вторник 22 января она написала в твиттере, что вместе с мужем, менеджером хедж-фонда Марком Мезвинским, ожидает появления на свет третьего малыша.

Реклама

«Нам с Марком нравилось наблюдать, какой прекрасной старшей сестрой оказалась Шарлотт, и мы с нетерпением ждем того момента, когда Эйдан станет старшим братом, — написала Челси Клинтон. — Мы ждем не дождемся, когда появится пополнение в семье, это должно произойти летом».

У Челси Клинтон и Марка Мезвинского уже есть двое детей – четырехлетняя Шарлотт и двухлетний Эйдан, родившийся в 2016-м в разгар президентской гонки, в которой участвовала его бабушка.

Хилари Клинтон, видный американский политик и бывший госсекретарь США, — помимо прочего, еще и нежнейшая бабушка, готовая возиться с внуками бесконечно. Во время президентской кампании она практически в каждой речи упоминала свою внучку Шарлотт.

А в разгар праймериз, во время которых определялся кандидат в президенты от Демократической партии, внучка порадовала ее: в декабре 2015-го, в день, когда проходили первые дебаты демократов, Шарлотт вдруг впервые сказала слово «бабуля».

«Это было довольно волнительно, — призналась позже Хилари Клинтон изданию People. — Мы дадим ей самой решить, будет ли она меня теперь всегда так называть». А Челси Клинтон рассказывала People в 2016-м, что ее мать выполняет все обязанности по уходу за малышкой — меняет подгузники, кормит, рассказывает сказки и поет песенки.

Сама Челси Клинтон пишет книги для детей, направленные на повышение их мотивации и развитие эрудиции. Последняя из вышедших называется «Начни сейчас! Ты можешь добиться изменений» и рассказывает детям в возрасте от 7 до 10 лет о мировых проблемах, связанных со здоровьем, голодом, буллингом и изменениями климата. А в апреле 2019-го должна выйти еще одна книжка, которая называется «Не дай им исчезнуть», рассказывает о животных, находящихся на грани вымирания, и о том, как помочь их сберечь.

Челси Клинтон мотивирует и обучает и своих детей тоже — в частности, она проводит с ними беседы на тему экологии и рассказывает, что можно делать для сохранения окружающей среды и как выбирать экологичные вещи. «Наибольшее изменение в нашей жизни с тех пор, как мы стали родителями, заключается в том, что теперь нам приходится объяснять детям, почему мы дома сделали тот или иной выбор, — говорила Челси Клинтон в интервью изданию The Journal News в октябре 2018-го. — И почему важно делать правильный выбор, независимо от того, сколько тебе лет».

«Я горжусь, когда вижу, как мои дети — даже Эйдан, которому всего два года, — несут картонные коробки в бак для вторсырья. Надеюсь, это станет частью их повседневной жизни».

Со своим будущим мужем, финансистом Марком Мезвински, который зарабатывает на инвестициях, Челси Клинтон познакомилась в 1993 году в возрасте 13 лет — подростки встретились в доме отдыха для членов Демократической партии США в Южной Каролине, куда приехали вместе с родителями. Это был первый год президентства Билла Клинтона, когда его семья только обживалась в Белом доме.

Родители Марка Мезвински — демократы-конгрессмены Эдвард Мезвински и Марджори Марголис — были хорошо знакомы с президентской четой.

Мезвински родом из очень интересной семьи: у него десять братьев и сестер, причем пятеро из них — приемные дети. Мать Марка, Марджори Марголис, в 1970 году стала первой незамужней американкой, которая взяла приемного ребенка.

В 2005 году появились первые сообщения о том, что Челси Клинтон встречается с Марком Мезвински — кстати, оба они закончили престижный Стэндфордский университет. Поженились отпрыски демократов в 2010 году. Церемония была межконфессиональной, поскольку Челси Клинтон исповедует баптизм, а Марк Мезвински — иудаизм.