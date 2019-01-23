«Больно и одиноко»: чего хочет покалеченная принцем

Женщина, пострадавшая в среду, 16 января, в аварии с принцем Филиппом, считает, что герцог Эдинбургский не должен избегать судебного преследования, если полицейское расследование установит, что он виноват.

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45-летняя Эмма Фэйрвезер, которая путешествовала с 28-летней подругой и девятимесячным ребенком, также прокомментировала решение принца Филиппа вернуться за руль, не пристегнув ремень безопасности, менее чем через 48 часов после аварии. Женщина назвала принца «крайне нечувствительным и невнимательным».

В субботу в сети появились фотографии, как 97-летний принц проезжал около Сандрингема, не пристегнувшись, что заставило Фэйрвезер почувствовать себя «очень и очень расстроенной». Женщина объяснила, что этот поступок — проявление невнимательности к ее чувствам, и принц должен был сначала пройти «период размышлений», чтобы вынести урок из этого неприятного случая и не допустить его повторения.

Фэйрвезер была пассажиром в машине, которой управляла ее подруга, в тот момент, когда произошло столкновение. Герцог неудачно съехал с боковой дороги на оживленную трассу, в результате чего его джип перевенулся, а другой автомобиль был сильно поврежден.

Фэйрвезер возмущена тем, как Букингемский дворец отреагировал на инцидент. Также ее оскорбил тот факт, что она ничего не услышала лично от герцога в результате аварии.

«Я люблю членов королевской семьи, но меня игнорируют и отвергают, и мне очень больно», — сказала мать двоих детей в интервью Sunday Mirror.

«В моей душе наступит мир, если принц Филипп извинится, но понятия не имею, извиняется ли он вообще. Что плохого случилось бы с королевой и принцем, если бы они отправили мне открытку и букет цветов?», — возмутилась Фейрвезер.

На вопрос в эфире программы This Morning, считает ли она, что принцу Филиппу должно грозить судебное преследование, если будет установлено, что он виновен, женщина ответила: «Абсолютно».

Фэйрвезер добавила: «Необходимо принять решение о том, на кого из нас ориентироваться. Мы либо получаем одинаковое лечение, либо не получаем никакого. Я просто чувствую, что его опыт, вероятно, отличается от моего», — сказала женщина, подозревая, что принцу Филиппу уделяли гораздо больше внимания после аварии, чем ей.

Эмма Фейрвезер призналась, что последствия аварии были «тяжелыми», и она чувствовала, что ей не хватает поддержки.

Она рассказала, что сразу же после аварии, когда ей стало известно, кто был другим водителем, женщина возмутилась, что принц куда-то ушел и не захотел поговорить с ней, проверить, все ли с ней в порядке. Один из свидетелей утверждает, что Филипп пытался, но ему посоветовали не делать этого.

«Он готов признать некоторую ответственность, но не передо мной, а перед всеми остальными», — сказала Фейрвезер.

Букингемский дворец заявил в пятницу, что конфликт улажен, с обеими женщинами связались, и они обменялись «добрыми пожеланиями». Однако, как мы видим, этого оказалось недостаточно. С «пострадавшими» связывались офицеры полиции, а затем старшие члены королевского домашнего хозяйства, но не сами члены королевской семьи.

Полицейское расследование Букингемский дворец комментировать не стал: возможно, принц Филипп еще не был допрошен полицией. Фэйрвезер сообщила, что полиция еще не просила ее дать показания, и полное медицинское обследование женщина не проходила.

У Фейрвезер сломано запястье, ее подруга получила порезы ног, ребенок, к счастью, остался без повреждений. Принц Филипп отправился в больницу на обследование в пятницу, но никаких травм выявлено не было.

Фэйрвезер считает, что сообщения об аварии приуменьшают ее страдания, описывая ее травмы как «незначительные». При этом бывший телохранитель принцессы Дианы заявил, что аварии «не случилось бы», если бы в автомобиле присутствовал хоть один офицер королевской охраны.

Кен Уорф рассказал, что Филиппу было велено соблюдать меры предосторожности, но в прошлом он всегда игнорировал советы. «С ним очень трудно общаться», — сказал телохранитель о герцоге.