Голову в мешок: куда исчезнут голые женщины

Продажи зимних коллекций, несмотря на холодную погоду, падают, а ритейлеры сортируют на прилавках одежду из более легких и летящих тканей — россияне начинают ждать весны и готовиться к лету. Каким оно будет, мы пока не знаем, зато точно знаем, что будут носить женщины. И уверены, что это понравится не всем.

Для грядущих весны и лета 2019 года мировые дизайнеры предложили массу решений. Например, цветовых — этим летом будут популярны модели ярко-розовых, фисташковых и оливковых оттенков. В этих тонах были выполнены пальто на показе Марка Джейкобса и свободные комбинезоны у бренда Tibi.

В начале прошлого года дизайнеры и стилисты создали альтернативу брючному деловому костюму для тех, кому кажется, что этот предмет гардероба выглядит слишком чопорно. Поэтому этой весной даже в магазинах масс-маркета можно будет найти сочетание просторного пиджака и свободных облегающих шорт — ансамбль смотрится выигрышно как вместе с кроссовками, так и с туфлями на каблуке.

Реклама

Неординарным выбором станет закрытый широкий комбинезон с длинными штанинами и рукавами, «в народе» — бойлер. Этот недооцененный элемент гардероба обладает большим преимуществом, о котором думает каждый, кто видит его впервые — чтобы полностью одеться, вам достаточно всего одной вещи, и это прекрасно.

А вот в том, что касается популярных фасонов — никаких новостей: в моде по-прежнему все просторное, свободное, мешковатое, закрытое.

Модная индустрия в основной своей массе отказалась от облегающих моделей в пользу оверсайза уже слишком давно, чтобы вспоминать об этом. Тем не менее, все еще остались те, кто задается вопросом: почему модные дома больше не хотят делать женщин привлекательными для мужчин.

Ответ может включить в себя сразу несколько подпунктов, но каждый из них вытекает из того факта, что восприятие женской красоты существенно изменилось за последние несколько лет.

В далеком 2009-м году «сексуальными» считались вещи с открытым животом и грудью или, как минимум, сильно облегающие модели, но тенденции постепенно и неуклонно менялись. Изначально сейсмические изменения в коллекциях, которые дизайнеры выпускали на подиум, были продиктованы простым правилом: заказывает музыку тот, кто платит.

А самыми платежеспособными в условиях мирового экономического кризиса уже несколько лет являются жители стран Ближнего Востока, которые буквально восстали из песка за счет добычи нефти. Жены миллионеров из Саудовской Аравии и ОАЭ пожелали одеваться как европейская элита, когда даже у этой самой элиты перестало хватать средств на обновление гардероба по крайней мере раз в полгода.

В результате у крупных марок, все еще способных на производство нарядов haute couture, начала расти клиентура, курс на ближайшие несколько лет сместился в сторону роскошных, но закрытых платьев. Примеру последовали другие люксовые бренды, а глянцевые журналы с удовольствием ухватились за возможность предложить своей аудитории нечто доселе неизведанное.

К тому же, практически сразу стало понятно, что современные мужчины вовсе не хотят постоянно знакомиться с полуголыми девушками на улицах — открытые ноги, спина или ключицы выглядели куда загадочнее и утонченнее, чем голый пупок. Очень кстати этот феномен совпал с очередным подъемом феминистического движения и борьбой против объективизации женского тела.

На самом деле, для женщин, которые хотят, чтобы их воспринимали как равных мужчинам по способностям, талантам и выносливости, вопрос с выражением собственной сексуальности встал особенно остро. Хотя бы потому, что доказывать, что вы серьезно относитесь к своему делу, даже морально куда проще под «защитой» одежды.

Новую привлекательность отличает, скорее, иллюзия доступности, чем прежняя вседозволенность.

Завершающим аргументом в этой дискуссии может стать информация от анонимных источников, которые знакомы с моделью ведения бизнеса по предоставлению эскорт-услуг. Они утверждают, что если раньше «популярностью» пользовались девушки в бандажных платьях и с небольшой дизайнерской сумкой на цепочке, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Теперь даже от работниц этой индустрии требуют наличия как минимум одной пары модных кроссовок от Канье Уэста и свитшота известного бренда.