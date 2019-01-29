«У нас просто бедлам»: как британцы готовятся к Brexit

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза, прошедший 23 июня 2016 года, разделил страну на две части. Результаты его показали, что 51,9% жителей страны выступают за Brexit, а 48,1% — против этого решения. Победу одержали те, кто считал, что Великобритания должна покинуть Евросоюз, но с весьма незначительным перевесом. Сказать, что все Соединенное Королевство в едином порыве желает расстаться с Европой, тогда было нельзя. Теперь заявить это и вовсе невозможно — процесс переговоров настолько затянулся, что сейчас британцы в связи с Brexit испытывают, в основном тревогу. Они не понимают, чего им ждать, и теперь считают, что их мнения относительно Brexit никто не спросил.

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Студент из английского Бирмингема Адам Хаксли — один из тех, кто считает, что его личное мнение явно не было принято во внимание: «Я не голосовал за Brexit, так как безоговорочно согласен с принципами Евросоюза. Я по-прежнему однозначно против выхода Великобритании из Евросоюза и считаю, что правительство должно прислушаться к голосу народа».

Хаксли также предположил, что в случае, если выход из ЕС состоится на самом деле, Великобритания отдалится от ЕС и станет «еще более изолированной».

А подготовка к Brexit, которую обсуждают в британском парламенте уже несколько лет, по словам Адама, представляет собой что-то невразумительное: «Никто не понимает, что происходит, поэтому трудно готовиться к тому, о чем мы, к сожалению, ничего не знаем».

Еще один студент из Бирмингема, Филипп О'Райли, заявил, что он всегда «был, есть и будет против выхода Великобритании из ЕС». «Голосовать я не стал, потому что сразу было понятно: это случится вне зависимости от нашего мнения, хотя сам я не поддерживаю подобные решения», — отметил Филипп.

Он выразил подозрение, что в скором времени жители его города столкнутся с продуктовым кризисом:

«Там, где я живу, никто не готовится к Brexit, не закупается европейскими товарами. Но мне кажется, что стоило бы позаботиться о запасах, поскольку Brexit вряд ли положительно отразится на нашей стране с экономической точки зрения».

Не только бирмингемские студенты выразили беспокойство в связи с возможной нехваткой зарубежной продукции, поэтому местные СМИ составили список из нескольких товаров, которые будет трудно найти в супермаркетах Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

В случае Brexit британцам придется рассмотреть альтернативу излюбленным европейским сырам — исследования показывают, что ежегодно каждый житель Великобритании съедает до 10 кг сыра в год.

Также изменения коснутся стоимости некоторых видов алкогольных напитков: специалисты предполагают, что к 2025-му году цена бутылки вина может вырасти на 22%. Похожая судьба ожидает оливковое масло и, как ни странно, всю продукцию американской фирмы, производящей шоколадные батончики с нугой.

Русская жительница Лондона Анна назвала обстановку, царящую в городе, «бедламом» из-за попыток Терезы Мэй решить вопросы, касающиеся ближайшего будущего во взаимоотношениях с Европой. Анна добавила: «Похоже, в парламенте это никого не устраивает и мне кажется, что и Европе эта волокита тоже поднадоела».

Как и предыдущие респонденты, собеседница «Газеты.Ru» подтвердила, что власти не могут внести ясность в вопросе возможных последствий Brexit для жителей собственной страны. К тому же Анна, которая получила гражданство Великобритании, заметила, что не знает никого из тех, кто проголосовал за выход из ЕС, хотя она изначально была не против — «мне казалось, что когда это произойдет, сократится бесконтрольная иммиграция, и таким, как я, будет проще».

Со временем убежденность в возможном улучшении ситуации внутри страны прошла:

«Сейчас я понимаю, что была не права. Подозреваю, что и те, кто голосовал «за», сейчас, скорее всего, жалеют».

В Лондоне, по словам Анны, циркулируют слухи о том, что изменения не затронут только граждан европейских государств, которые проживают в Великобритании. Однако в том случае, если будет установлен визовый режим, для этой категории людей он будет упрощен.

Среди возможных проблем она выделила затруднения владельцев малого бизнеса с таможенными пошлинами, так как основная доля закупок производится в ЕС.

Житель Северной Ирландии Коннор не пожелал поделиться собственными взглядами на тему, когда узнал, что его мнением заинтересовалось издание из РФ, однако он ясно дал понять, что с журналистами общаться не хочет комментарием «Да пошли вы».

30-летняя Алессандра из Дублина рассказала, что лично ее изменения в соседней стране вряд ли коснутся: «В данный момент я не живу в Великобритании, но хотела бы туда вернуться. Однако Brexit может существенно усложнить положение вещей».

Она добавила, что в Северной Ирландии у нее есть родственники, которые не интересуются политикой и не ездят в Европу, поэтому для них все вышеперечисленное несущественно.