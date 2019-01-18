Лицом не вышла: расисты оскорбили «Мисс Алжир»

Хадиджа бен Хамму, девушка родом из пустынного региона Адрар на севере Мавритании, была выбрана победительницей на конкурсе «Мисс Алжир». Как только об этом стало известно, пользователи сети раскритиковали цвет кожи победившей девушки.

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Оскорбительно в адрес бен Хамму отозвалась и журналистка из Кувейта Фажр аль-Саид:

«Ты не участвуешь в культурном или народном фестивале, ты на конкурсе красоты, я не могу понять, почему они тебя выбрали», — заявила она в прямом эфире, который вела из своей соцсети.

Также журналистка предположила, что победа бен Хамму может быть связана с политической ситуации в Алжире. Сама победительница конкурса «Мисс Алжир» никак не отреагировала на высказывания аль-Саид.

Организаторы конкурса красоты выступили в поддержку бен Хамму, выразив сожаление в связи с расистскими высказываниями в ее адрес. Также за Мисс Алжир заступилась известная сирийская певица Ассала Насри: «Нет границ у красоты в глазах тех, кто знает, что красота и привлекательность не имеют определенных стандартов», — гласит подпись снимка бен Хамму, который певица разместила в своем инстаграме.

В скандал вмешалась и визажист из Катара Нуф аль-Маннаи. Девушка утверждает, что за последние годы взгляды на эталоны женской красоты в арабском мире очень изменились. По ее словам, если раньше «женщины с темным цветом кожи непременно отбеливали лицо», поскольку «привлекательной считалась именно светлая кожа», то сейчас «в арабский мир и Персидский залив, где часто встречаются женщины с довольно темной кожей, пришла западная тенденция — сохранять свой природный цвет лица, подчеркивать, выделять его, подбирать тон под цвет кожи, а не светлее».

Скандалы из-за «неправильного» цвета кожи — нередкое явление в модной индустрии. В мае прошлого года пользователи сети раскритиковали известную модель Джиджи Хадид за обложку нового итальянского Vogue. Модель опубликовала фотографию обложки в своем инстаграме, и многие комментаторы заметили, что ее кожа на обложке намного темнее обычного.

Несмотря на то что оплошность допустила команда Vogue, извиняться перед своими подписчиками пришлось Джиджи. Модель опубликовала историю в инстаграме, где объяснила, почему новая обложка журнала выглядит именно так, и попросила прощения.

Хадид выложила любительскую фотографию со дня съемок, отметив, что ее кожа была затемнена с помощью косметических средств, а не фотошопа.

Модель написала, что понимает тех, кого огорчила эта обложка, и извинилась перед ними. Джиджи Хадид отметила, что «не могла контролировать съемку в творческом плане», добавив, что сожалеет, что «лишила возможностей» более подходящих для съемки моделей — то есть девушек с более темной от природы кожей.

Затем редактор итальянского Vogue Патти Уилсон тоже решила прокомментировать ситуацию: «Это летний выпуск, темой были купальники. Джиджи должна была выглядеть загорелой. Ничего больше. Люди бывают разных оттенков», — написала она.

«В течение всей своей карьеры я отстаивала права моделей разной этнической принадлежности и всегда боролась за разнообразие в индустрии», — добавила Уилсон.

Ранее и американскую звезду телешоу Ким Кардашьян обвиняли в намеренном затемнении кожи, когда та опубликовала фотографии, сделанные в рамках ее новой рекламной кампании.

Когда Кардашьян запустила собственную линию косметики, для анонсирования проекта звезда выложила в инстаграм свой снимок со ссылкой на страницу бренда. Многим пользователям сети этот снимок показался подозрительным из-за неестественно темного оттенка кожи знаменитости. Они предположили, что Кардашьян намеренно изменила цвет кожи с помощью фотошопа. По их мнению, таким образом звезда хотела привлечь больше внимания к своему бренду.

Ким Кардашьян пришлось ответить на обвинения. По словам звезды, все дело лишь в автозагаре, который использовали ее визажисты. Кардашьян уверила, что не хотела никого оскорбить своими действиями и пообещала отредактировать снимки с учетом жалоб общественности.