Осторожно, сыр: 6 продуктов, вызывающих привыкание

Наверняка вам знакомо то чувство, когда хочется захватить еще одно печенье из миски, открыть вторую пачку сухариков или сделать еще несколько глотков газировки. Однако дело не в их великолепном вкусе или необходимости утолить голод — некоторыми продуктами попросту очень сложно насытиться. Именно поэтому у человека часто вырабатывается привыкание — такое, что вы больше не можете представить себе просмотр фильма без чипсов, а чашку чая — без шоколадки.

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Привыкание связано с тем, что определенные продукты с высоким содержанием сахара, соли или жира (или всего вместе) вызывают выброс дофамина в мозг. Дофамин — гормон счастья, который может привести к тяге к конкретному источнику приятных ощущений, особенно когда речь идет о еде. Стимулируя центр удовольствия, он сигнализирует мозгу, что вам нужно больше, больше и больше.

Какие же продукты вызывают привыкание?

Шоколад

Об опасности шоколадной зависимости известно давно, однако не все знают, что шоколад вызывает привыкание по той причине, что связывает те же центры удовольствия в мозге, что и алкоголь и некоторые виды наркотиков. Помимо дофамина шоколад усиливает выработку окситоцина, который улучшает самочувствие. При этом, с каждой новой дозой этот эффект увеличивается.

Всем когда-то родители советовали съесть шоколадку перед экзаменом, и не зря: темный шоколад действительно улучшает работу мозга на 2-3 часа, однако увлекаться им все равно не стоит.

Сыр

Не самый очевидный продукт в этом списке, однако многие из нас руководствуются правилом: «чем больше сыра, тем вкуснее» и любят наблюдать, как сырная паутина тянется за вилкой. Обычно в сыре содержится много жира и холестерина, а также вещества под названием казоморфин, которое влияет на выработку гормонов удовольствия.

Некоторые виды сыра могут быть даже полезны для организма, но все они способны вызвать зависимость, поэтому стоит быть осторожнее. Особенно с блюдами, которые содержат другие вызывающие привыкание продукты.

К примеру, согласно исследованию Мичиганского университета, пицца вызывает наибольшую зависимость по сравнению с другими блюдами еды, поскольку комбинация соленого сыра, пышного теста и сахара в томатном соусе просто так никого не отпустит. Уровень сахара в крови резко повышается, а затем, когда он снижается, организм начинает чувствовать голод, и вы тянетесь за следующим куском.

Снэки

По той же схеме работают чипсы, сухарики, начос, соломка и прочие снэки, которые обычно идут в сопровождение к просмотру фильма.

В них нет никаких соединений, которые связывается с какими-то определенными рецепторами мозга: все дело в простых углеводах, которые вызывают быстрое высвобождение глюкозы — она быстро расходуется, поэтому организм начинает требовать больше простых углеводов, чтобы поддерживать повышенный уровень сахара в крови.

Газировка

В сладких газированных напитках скрыто опасное сочетание веществ, вызывающих привыкание.

Газировка содержит ошеломляющее количество углеводов: всего в одной банке может скрываться до десяти ложек сахара. Такая ударная доза стимулирует выработку дофамина, а в сочетании с кофеином дает двойной энергетический заряд.

Однако в этом нет ничего хорошего, поскольку газированные напитки не содержат никаких полезных веществ, а от кофеиновой зависимости очень сложно избавиться.

Картофель фри

Горячий, соленый, хрустящий: тройная угроза для фигуры и мозга, который усиливает желание съесть еще чуть-чуть, требуя повторения приятных ощущений на рецепторах. Кроме того, это очень удобная еда, подходящая для быстрого перекуса, и универсальный гарнир. Поэтому каждый раз, увидев в закусочной или меню ресторана картофель фри, вы испытываете непреодолимое желание заказать его в качестве простого и «легкого» дополнения к обеду или ужину.

Мороженое

По словам исследователей, сочетание большого количества сахара и сливок и молока, дающих ту самую кремовую текстуру, стимулирует мозг точно так же, как и наркотики, вызывая напоминающее зависимость поведение. Организм постепенно привыкает к повышенным дозам сахара, и как только вы начнете потреблять меньше углеводов, чем обычно, вы будете чувствовать себя неуютно и снова начнете есть сахар, чтобы избавиться от этого ощущения.