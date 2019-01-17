Ни чая, ни мяса: как Меган Маркл испортила жизнь принцу

Принц Гарри изменил образ жизни ради Меган Маркл. Британский таблоид The Sun сообщает, что пока его жена готовится к тому, чтобы стать матерью, герцог Сассекский проходит собственную трансформацию. Под влиянием настойчивой американки, которая стала причиной изменения режима работы всех сотрудников своего офиса, в список новых увлечений младшего брата принца Уильяма вошли занятия йогой.

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Как сообщают источники, бывший герой таблоидов, вгонявший в краску членов всей королевской семьи своими пьяными выходками, отказался от сигарет и алкогольных напитков. Немногие будущие отцы решаются полностью поменять привычки, чтобы поддержать своих возлюбленных, но 34-летний принц Гарри вошел в эту немногочисленную группу.

От многолетнего курения принц отказался еще до свадьбы, в марте 2018-го года, но это было только началом пути.

За последнее время после публичных выходов внука Елизаветы II наблюдатели отмечают, что он стал выглядеть заметно свежее и стройнее — инсайдеры в Кенсингтонском дворце убеждены, что внешний вид их работодателя стал результатом комплекса медитаций и упражнений. На этой неделе принц с супругой посетили Биркенхед, где встретились с буддистским монахом Келсангом Сонамом — Гарри рассказал ему, что «ежедневно медитирует».

Нетрудно догадаться, что, по крайней мере изначально, младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза действовал не по своей воле, а по настоянию Меган. Ее мать Дория Рагланд работает инструктором по йоге в Лос-Анджелесе, поэтому герцогиня наверняка знакома с преимуществами этой практики не только для беременных.

Один из приятелей принца Гарри рассказал порталу Express: «Все, что (Меган — «Газета.Ru») сделала — это показала ему, что есть другой путь в жизни, и он стал его большим фанатом». Анонимный источник подтвердил, что теперь муж Маркл «не отравляет свое тело», правильно питается, немного занимается йогой и чувствует себя «намного счастливее».

Теперь понятно, что идея проекта создания зала для йоги, который станет частью реконструированного коттеджа Фрогмор, принадлежала не только известной стороннице «чистого» образа жизни Меган. Если ее рутина не изменилась с будней в Голливуде, то сейчас герцогиня Сассекская практикует «виньяса йогу» и горячую йогу — комплекс упражнений, которые выполняют в помещении с воздухом, нагретым до 40 градусов Цельсия.

Скорее всего, куда более затруднительным для принца Гарри было приспособиться к новой системе питания.

Принц, очевидно, настолько любит вкусную еду, что даже сделал Меган предложение за ужином жареной курицей, а на их свадьбе 19 мая 2018 года все желающие могли угоститься высококалорийными бургерами.

Но теперь со старым покончено, и пара старается правильно питаться во время подготовки к рождению ребенка — многочисленные инсайдеры сообщили The Sun, что теперь принц даже воздерживается от употребления чая, чтобы не поднимать уровень кофеина в крови. На этой неделе несколько свидетелей видели, как Меган вежливо отказалась от предложенного кофе: она погладила беременный живот и сказала: «В данный момент мне, к сожалению, нельзя, но я могу выпить что-нибудь вроде мятного чая».

Некоторое время назад источники начали говорить, что Меган убедила мясоеда Гарри попробовать вегетарианство и пересмотреть свои взгляды на охоту.

Сотрудники дворца подтвердили информацию, что Гарри и в самом деле стал есть куда больше фруктов и овощей, но не отказался от посещения традиционной королевской охоты в честь Рождества в Сандрингеме. Новости о том, что Меган Маркл попросила супруга не идти на охоту вместе с его братом и отцом, чтобы не поддерживать «кровавый вид спорта», впервые появились в конце ноября, но уже в декабре официальные представители Виндзоров опубликовали опровержение.

Также в день после Рождества стало известно, что Меган не сопровождала принца Гарри на многочасовой прогулке с ружьями и вместе с остальными женщинами присоединилась к ним на перекус из «холодного мяса».