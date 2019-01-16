Россию просто забыли: где живут самые красивые девушки

Самые красивые женщины в минувшем году были родом из Венесуэлы – к такому выводу пришли аналитики портала Missology, изучив результаты крупнейших конкурсов красоты 2018 года. Портал, посвященный состязаниям этого рода, подвел итоги минувшего года и опубликовал свой рейтинг стран, где, судя по итогам международных конкурсов красоты, живут самые исключительные красавицы.

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Список – ежегодный. Он обновляется каждый год, поскольку зависит от мест, которые занимали уроженки тех или иных стран на конкурсах «Мисс Вселенная», «Мисс мира», «Мисс Супранэшнл», «Мисс Интернэшнл» и «Мисс Земля». Участницам присуждается определенное количество очков, и страны, набравшие наибольшее их число, оказываются в лидерах.

В этом году выяснилось, что наибольшее количество красавиц дала миру Венесуэла – и это 18 год, когда страна заняла первое место в этом рейтинге, хотя в последний раз она оказалась на лидирующей позиции еще в 2011-м. Попасть на верхнюю строчку рейтинга этой бедной стране помогли Мисс Интернэшнл 2018-го Мариэм Веласко и вице-мисс Вселенная Штефани Гуттиерес. При этом на конкурсе «Мисс мира» девушка из Венесуэлы вошла лишь в тридцатку, да и то – на второе место с конца.

На втором месте рейтинга оказались Филиппины – и неудивительно: Катриона Грей, представлявшая эту страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в Бангкоке была признана самой красивой девушкой.

Третье место в рейтинге заняла Мексика, благодаря своей участнице Ванессе Понкэ де Леон, завоевавшей корону красоты в прошлом году на конкурсе «Мисс мира». Тот факт, что мексиканок не было даже в двадцатке «Мисс Вселенной», не позволил центральноамериканской стране занять первое место в этом своеобразном хит-параде.

Четвертое место заняла ЮАР – его принесло африканскому государству второе место его уроженки Тамарин Грин на «Мисс Вселенной». На пятом месте дебютировал Вьетнам, поскольку именно девушка из Индокитая, Фыонг Кхань Нгуен, завоевала корону красоты на конкурсе «Мисс Земля».

Неплохие результаты показали в этом году, по мнению составителей рейтинга, Таиланд, Пуэрто-Рико и Непал.

России в рейтинге нет, хотя россиянка Наталья Строева из Якутии пробралась в минувшем году в двадцатку конкурса «Мисс мира». Зато есть Белоруссия – она оказалась на 18-м месте.

Аналитики портала Missology в целом отмечают, что если в былые годы среди победительниц международных конкурсов красоты большинство составляли девушки из стран Латинской Америки, то сейчас наибольшее количество красавиц оказывается родом из стран Юго-Восточной Азии. Причину этому они видят в экономике: если в южноамериканских странах наблюдается рецессия, а в Венесуэле – и вовсе коллапс, то юго-восток Азии, напротив, расцветает. Это дает возможность местным спонсорам вкладываться в участниц конкурсов красоты, что и сказывается на результатах.

В конкурсах красоты принимают участие все больше девушек из стран Азии, которые раньше не удостаивались такой чести.

Так, в 2017 году в конкурсе «Мисс Интернэшнл» вышла на сцену в Токио девушка из Лаоса Пунесап Понеота – она вошла в первую восьмерку финалисток. Корону красоты, надо сказать, тогда тоже завоевала красавица из ЮВА – Кевин Лилиана из Индонезии. Мисс мира в 2017 году стала девушка из Индии – Мануши Чхиллар. Единственным утешением для красавиц из Латинской Америки стала победа на конкурсе «Мисс Вселенная» уроженки Колумбии – Лаура Гонсалес.

Не все, однако, так уж однозначно: например, победительница конкурса «Мисс Вселенная» минувшего года Катриона Грей хотя и представляла Филиппины, но на самом деле родилась в Австралии – в Кэрнсе, штат Квинсленд, в семье шотландца Иана Грея и филиппинки Нормиты Магнайон. А вот на Филиппинские острова, согласно информации портала Newsweek, она прилетела в 18 лет после того, как заработала деньги на билет, работая моделью. Девушка призналась, что во время всего конкурсного периода она была «очень, очень близка» со своими родителями, особенно с отцом.