«Русская одержимость»: какие наши привычки бесят европейцев

Скандинавская журналистка, работающая в московском офисе, пожаловалась на привычку россиян распахивать окна. Анна-Лена Лаурен работает корреспондентом шведской газеты Dagens Nyheter и финской Hufvudstadsbladet. О странной манере наших соотечественников девушка написала в своем твиттере, упрекнув в нерациональном использовании энергии, которая тратится на отопление:

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«В московском офисе. На улице минус, коллеги открывают окна, все сидят и трясутся (а отопление работает, вся энергия тратится впустую). Откуда берется эта русская одержимость проветриванием? Где бы они ни были, какая бы ни была погода, всегда обязательно надо проветривать», — написала Лаурен.

В прошлом месяце в нецелесообразном использовании энергии россиян обвинил финский журналист Юсси Конттинен.

Он считает, что жителей России зачастую отапливают свои дома и квартиры «без надобности», а также игнорируют проблемы глобального потепления.

По мнению Конттинена, в России замалчиваются проблемы мирового климата, и даже жители Сибири, наглядно наблюдающие изменения климата за последние годы, ошибочно полагают, что вскоре все придет в норму.

Также журналист возмутился «огромными и прожорливыми джипами», которые так любят приобретать россияне. По его мнению, это тоже можно считать нерациональным использованием топлива.

Финские журналисты в своих наблюдениях не одиноки. На личном опыте убедилась в том, что европейцы считают русских расточительными, и Ирина, собеседница «Газеты.Ru», бывшая студентка одного из немецких университетов. «Когда мы с моим немецким другом зашли ко мне, я решила проветрить в комнате, на что он сказал: «Ой, ты как настоящая русская: у тебя отопление стоит на максимуме, а ты окно еще открываешь». Я об этом раньше никогда не задумывалась», — призналась она.

«Мой однокурсник из России все время ругался с соседями-немцами по блоку из-за того, что он тратит много воды. Они упрекали его в небрежном отношении к экологии. На самом деле, в любом немецком общежитии можно написать жалобу на соседа, если тот тратит слишком много воды или электроэнергии, поэтому за расточительность можно получить штраф», — рассказала Марта, студентка Эрфуртского университета.

На самом деле в России существует много явлений, которые очень удивляют гостей из других стран, в то время как мы их совершенно не замечаем. Например, наряжаться, даже если идешь в магазин за продуктами; называть женщин «девушками» или приносить что-нибудь к столу, когда идешь в гости или на вечеринку.

Некоторые пищевые привычки русских также кажутся иностранцам удивительными. Например, гости прошедшего в России чемпионата мира по футболу недоумевали, почему большинство русских блюд в кафе и ресторанах посыпают укропом, а в салаты добавляют очень много майонеза.

Также иностранцы удивляются русской традиции говорить тосты, рассказывать анекдоты и длинные истории из своей жизни, прежде чем выпить. Но об этом знают немногие, на самом деле большинство думает, что мы просто говорим: «На здоровье!».

«Меня упрекали в том, что во время вечеринки, когда все чокаются, я не смотрю никому в глаза. Немцы говорят, что это неуважительно, а я просто смотрю на свой бокал, чтобы ничего не пролить»,

— вспоминает собеседница «Газеты.Ru» Ирина.

Многие считают странным, что русские верят в приметы. В каждой англоязычной статье о необычных привычках русских обязательно найдется пункт про суеверия.

«Меня удивляет, что русские очень суеверны. Я слышала, что вы не свистите в доме, потому что боитесь остаться без денег из-за этого. А еще черная кошка на дороге означает неудачу. Для меня это очень странно, потому что вообще-то эти вещи никак не связаны», — рассказала «Газете.Ru» студентка Стефани из США.

Есть вещи, которые не просто удивляют, а по-настоящему раздражают иностранцев. Ранее немецкое издание Die Welt опубликовало результаты социологического опроса о самых неприятных путешественниках, среди которых на первой строчке оказались россияне и британцы. Согласно исследованию, немцев раздражает шум и гвалт, который устраивают русские, а также чрезмерное пристрастие к алкогольным напиткам и невоспитанность некоторых персон. Впрочем, тоже самое в наших соотечественниках часто не устраивает и нас самих.