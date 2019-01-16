Ни дня без скандала: Кейт Мосс исполняется 45 лет

Кейт Мосс прославилась в 90-е, когда в моду вошел «героиновый шик»: тогда она сильно выделялась на фоне моделей с аппетитными формами, коих было большинство. Мосс даже подозревали в том, что она болеет анорексией, однако она всю жизнь отрицала наличие у себя каких-либо пищевых расстройств.

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Британская модель никогда не стеснялась своего тела и порой даже демонстрировала его чересчур откровенно. И речь не только о ее открытых полупрозрачных платьях-слипах и мини-юбках или полуобнаженных съемках для Calvin Klein. Многим запомнилась легендарная фотосессия Кейт Мосс вместе с певицей Рианной для журнала V, увидевшая свет в 2013-м. Позируя для известного фотографа Марио Тестино, звезды по очереди обнажались и обнимались, чтобы прикрыть интимные участки тела перед камерой, и демонстрировали черную кожаную и кружевную одежду в провокационных позах.

Эта съемка взбудоражила общественность и стала причиной длительных споров, допустимо ли публиковать такие снимки за пределами порножурналов.

Не стеснялась Кейт Мосс и в выражениях. В 2015 году в инстаграме дизайнера Марка Джейкобса появилось видео, где Кейт Мосс высоко задирает ноги и выкрикивает обрывок непонятной фразы, оскорбляя воображаемого пилота. Такой случай — не фантазия режиссера: действительно за несколько за несколько дней до публикации полиция вывела модель из самолета по прилету в турецкий Бодрум за то, что она громко оскорбляла пилота и пила водку, которую принесла с собой на борт.

От Кейт Мосс довольно часто приходилось слышать нецензурную брань. Самыми громкими стали ее высказывания на церемонии вручения премии «Человек года» по версии журнала GQ в 2009 году. Дело в том, что ведущий мероприятия неосторожно пошутил о личной жизни модели. В ответ на эту шутку Кейт Мосс пришла в ярость и начала выяснять отношения с ведущим, используя ненормативную лексику в прямом эфире.

Дурную славу модели принесли и несколько не самых удачных рекламных кампаний. Однажды Кейт Мосс рекламировала тушь для ресниц, которая обещала покупательницам подкручивать ресницы на 70%. Мало того, что для съемок рекламы визажисты использовали накладные ресницы: готовые снимки были скорректированы фотошопом, с помощью которого модели сделали еще более длинные ресницы и красивый изгиб. Недовольные покупатели обрушились на модель, а фирма так и не смогла сказать ничего в свое оправдание. В результате рекламный ролик пришлось снять с эфира и прекратить использование всех снимков с этой рекламной кампании.

В 2011 году скандал прогремел из-за рекламы ювелирных украшений французского бренда Fred. Кейт Мосс обвинили в том, что, снимаясь для кампании, она практически скопировала собственный образ, в котором выступила рекламе драгоценностей от дизайнера Дэвида Юрмана. Виноватой оказалась именно модель, а не продюсер съемки или фотограф, поскольку она сама участвовала в создании линии украшений, которую рекламировала. Представители бренда оправдывались, объясняя, что все рекламы ювелирных отношений похожи, поскольку это очень специфичный товар, а сама Кейт Мосс попросту отмолчалась.

Безусловно, самый громкий скандал связан с наркозависимостью Кейт. В 2005 году газета Daily Mirror разместила на обложке одного из номеров фотографию модели под заголовком «Кокаиновая Кейт». На снимке видно, как модель употребляет кокаин. Daily Mirror прежде уже подозревали модель в наркозависимости и писали о том, как Кейт Мосс впала в кому из-за передозировки, однако модель обвинила издание в клевете, подала в суд и выиграла дело. Но после неопровержимых доказательств с обложки, спорить было уже бессмысленно.

Как только всем стало известно о наркозависимости модели, Кейт Мосс практически осталась без работы: ее перестали приглашать на съемки, показы, светские мероприятия.

H&M, Chanel, Burberry и многие другие бренды поспешили расторгнуть контракты с моделью с дурной славой, чтобы сберечь свою репутацию. Однако нашлись и те, кто поддержал модель и сохранил с ней сотрудничество — в числе таких брендов оказались Dior и Alexander McQueen. Супермодели пришлось принести публичные извинения поклонникам и раскаяться, пообещав, что изменит свой образ жизни к лучшему.