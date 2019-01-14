Увести миллиардера: что Безос нашел в Лорен Санчес

Инсайдеры сообщили о том, какая на самом деле новая возлюбленная миллиардера Джеффа Безоса и чем она могла поразить самого богатого человека в мире — об этом рассказывает издание PEOPLE.

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Кажется, 49-летняя Лорен Санчес — настоящая душа компании и может дать фору многим девушкам на два-три десятка лет моложе нее.

«Лорен действительно очень яркая личность, любит веселиться и выходить в свет», — рассказывает источник, близкий к любовнице миллиардера. «Она очень активная — всегда была такой и всегда будет. Она из тех людей, кто в 49 лет еще может прихватить группу подруг и вертолет в пустыню, чтобы провести выходные на Коачелле».

Пару лет назад Санчес получила свидетельство пилота вертолета и основала Black Ops Aviation — компанию, которая занимается производством фильмов про авиацию и съемкой с воздуха.

По словам Лорен, полеты на вертолете для нее — эмоциональная разгрузка, которая дарит ей умиротворение и спокойствие, поэтому она часто берет с собой в полеты своих детей, когда сама садится за штурвал.

«На первый взгляд она кажется полной противоположностью Безоса, но, возможно, именно поэтому его к ней так тянет. У Лорен есть удивительная способность заставлять людей делать что угодно — она очень убедительна. Как специально, так и непреднамеренно», — добавляет инсайдер.

Именно благодаря своему необычному увлечению Санчес встретила Безоса: миллиардер обратился в ее компанию с просьбой осуществить съемку для своей частной аэрокосмической компании Blue Origin.

Сама Лорен Санчес еще состоит в браке с Патриком Уайтселлом. Уайтселл — агент по поиску талантов и основатель компании William Morris Endeavour Entertainment, с ним Санчес прожила в браке более 13 лет. За это время у них родилось двое детей. Кроме того, у Лорен также есть сын от первого брака с футболистом НФЛ Тони Гонсалесом.

За несколько дней до того, как стало известно о разводе Безоса, миллиардера застали за беседой с Лорен и Патриком на вечеринке Amazon's Golden Globes после церемонии награждения. По словам свидетелей, Джефф был в отличном настроении и казался всем довольным. Его возлюбленная присутствовала на вечеринке со своим мужем, но они не очень много беседовали друг с другом. Источники утверждают, что сейчас Безос очень переживает из-за развода.

Однако неизвестно, что беспокоит миллиардера больше: то, что он будет скучать по своей бывшей супруге Маккензи или половине своего состояния, которое отойдет к экс-миссис Безос в результате развода.

О том, что самый богатый человек планеты разводится, стало известно в прошлую среду, 9 января. Джефф Безос опубликовал соответствующее заявление в своем твиттере: по его словам, супруги совместно приняли это решение и собираются остаться «семьей и настоящими друзьями».

«Мы хотим, чтобы люди знали об изменениях в нашей жизни. Как известно нашей семье и близким друзьям, после долгого периода раздумий и пробного расставания мы решили развестись и продолжить нашу совместную жизнь в качестве друзей», — говорится в заявлении супругов.

Бывшая супруга богатейшего человека в мире работает исполнительным директором организации Безоса Bystander Revolution, занимающуюся противодействием травле и агрессивному преследованию кого-либо. Однако в связи с разводом Маккензи не покинет этот пост, и бывшие супруги продолжат совместную работу в организации.

«Мы провели такой прекрасный период совместной жизни как супружеская пара, и мы также видим, что нас ждет замечательное будущее как родителей, друзей, партнеров в различных проектах и в качестве людей, ищущих авантюры и приключения», — отмечается в заявлении.

Всего спустя сутки после этого объявления стала известна причина, по которой основатель Amazon разводится, прожив в браке четверть века. Этой самой причиной стала бывшая известная американская телеведущая Лорен Санчес. Издание The National Inquirer раскрыло информацию о том, что на протяжении последних восьми месяцев Джефф Безос изменял своей супруге: он возил любовницу в экзотические места на своем личном самолете стоимостью $65 млн, посылал ей непристойные сообщения и снимки эротического содержания.