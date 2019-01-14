Дальше сама: от Меган Маркл ушел телохранитель

Меган Маркл лишилась еще одного сотрудника с того момента, как получила титул герцогини Сассекской в мае 2018 года. Источники сообщили, что теперь из штата жены принца Гарри уволился ее личный телохранитель — полгода назад в качестве охранника герцогине предоставили девушку-офицера полиции из лондонского отделения Скотленд Ярда.

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Как рассказал изданию The Sunday Times инсайдер, сама Маркл вряд ли легко мирилась с постоянным контролем со стороны бодигарда: «В отличие от тех, кто вырос в королевской семье и привык к личной охране с раннего возраста, для многих это может быть затруднительно». Он также заметил, что, несмотря на свою популярность, в бытность голливудской звездой Меган «все еще могла делать все, что захочет, в плане свободы передвижений».

Теперь, когда ее роль и положение не позволяют спокойно находиться в общественных местах без сопровождения, довольно самостоятельная и явно деятельная Меган Маркл наверняка периодически ощущает себя в западне. На данный момент имя уже бывшего бодигарда все еще не названо из соображений безопасности, однако приближенные говорят, что девушка, полгода назад нанятая на эту должность, вовсе оставит службу в полиции.

Офицер приняла обязанности от бывшего главы службы безопасности принца Гарри, и, если верить слухам, будущие родители будут подыскивать еще одну девушку на освободившееся место.

Внешность охранника заметили те, кто внимательно следил за поездкой королевской четы в страны британского Содружества в октябре прошлого года. Телохранителю пришлось вмешаться в ход запланированного мероприятия в столице Фиджи Суве в связи с большим скоплением людей.

Беременная герцогиня должна была пообщаться с продавцами и посетителями центрального продуктового рынка в течение 15 минут — тайминг был обусловлен невозможностью наблюдать за пространством и гарантировать неприкосновенность жены внука Елизаветы II. Когда ситуация начала выходить из под контроля из-за создавшейся толпы, желавшей увидеть и пообщаться с Меган, офицер сократила время ее пребывания на рынке до 8 минут. После этого многие из пришедших жаловались, что они стояли в очереди несколько часов, но так и не смогли даже взглянуть на герцогиню.

Несмотря на заверения инсайдеров из Кенсингтонского дворца на прошлой неделе, что все сотрудники ее офиса рады активности и креативности 37-летней герцогини, новости об уходе работников офиса бывшей голливудской актрисы поступают с завидной регулярностью.

В декабре стало известно, что личная ассистентка Меган Маркл Мелисса Тубатти, которая проработала на нее чуть меньше шести месяцев, покидает службу, как и двое ее предшественников. Все трое успешно трудились на членов королевской семьи до прихода бывшей актрисы, но с напором «трудной герцогини», как прозвали Меган таблоиды, справиться не смогли.

В начале ноября было объявлено, что личный секретарь пары Саманта Коэн, проработавшая в пресс-службе королевы и на посту личного секретаря ассистента Елизаветы II в течение 17 лет, также приняла решение прекратить совместную работу с Маркл.

Однако у Коэн, по информации источников, попросту истек срок договора — девушка должна была временно помогать герцогам Сассекским в период до свадьбы, но задержалась еще на пару месяцев, потому что ей было некому передать дела и расписание популярной четы.

Даже если отставки никак не связаны с характером беременной 37-летней жены принца, они продолжают бросать тень на ее репутацию во всем мире. Это, по словам приближенных, огорчает американку, которая даже за восемь месяцев после свадьбы никак не может стать «своей» среди Виндзоров. На прошедшей неделе собеседник портала US Weekly поделился информацией, что создать наиболее комфортные условия для жизни супруги старается, главным образом, младший сын принцессы Дианы. Он же пытается «держать ее подальше от негатива и вреда», но на смену надежде, что она привыкнет, постепенно приходит отчаяние.