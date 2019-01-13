Слава не помогла: звезду «Игры престолов» бросила девушка

Звезда сериала «Игра престолов» Ричард Мэдден расстался с актрисой Элли Бамбер. Британский таблоид The Sun сообщил, что Бамбер, которая известна поклонникам экранизации мюзикла «Отверженные» и фильма киностудии Disney «Щелкунчик и четыре королевства», прекратила отношения с шотландским актером еще месяц назад.

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Источники, близкие к паре, в качестве причины разрыва, который якобы был инициирован Элли, назвали страх — девушка боялась, что образ жизни ее известного бойфренда, совсем недавно ставшего лауреатом «Золотого глобуса», больше не похож на ее. В прошлое воскресенье, 6 января, 21-летняя актриса не сопровождала Мэддена на церемонию вручения престижной премии в Лос-Анджелесе, а он не упомянул ее в своей благодарственной речи.

32-летний шотландец получил свою статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль в телевизионном сериале» за работу в полюбившейся многим драме «Телохранитель». Источник из его окружения рассказал, что никто не был рад окончанию их отношений, «но это решение было принято ради лучшего будущего».

«В самом конце они ссорились практически каждый день, и, несмотря на то, что в качестве опции они рассматривали походы к семейному психологу, стало понятно, что у них есть слишком много неразрешимых проблем», — объяснил инсайдер.

Друг Мэддена также рассказал The Sun, что актер, чья карьера пошла в гору после роли Роберта Старка, «сейчас любимец Голливуда, и, разумеется, хочет повеселиться». Собеседник портала описал Бамбер как «более тихую» в их паре, и сообщил, что еще начинающая актриса в данный момент хочет сфокусироваться исключительно на своей работе, а не ходить на вечеринки.

Пара была вместе уже 18 месяцев, и никто кроме самых близких не представлял, что между ними возникли какие-либо противоречия. К счастью, собеседник журналистов оказался именно из доверенного круга, поэтому он сам видел, что отношения влюбленных уже никогда не будут прежними. Он заметил:

«Появилось ощущение, что с каждым днем их жизни становились все более разными. Они были практически неразлучны со дня знакомства — как и их друзья и члены семей — поэтому все вокруг них расстроились ничуть не меньше».

Однако, несмотря на предпринятые актерами меры, друзья Элли Бамбер и Ричарда Мэддена подтвердили, что они «надеются остаться близкими людьми».

Когда новость о расставании пары появилась в сети, онлайн-порталы были счастливы сообщить охотницам за знаменитыми холостяками, если они еще остались в 2019-м, что появился «свободный Старк» взамен женатого исполнителя роли Джона Сноу Кита Харингтона.

Около трех лет назад Мэддену представили Бамбер общие знакомые, когда он только расстался с британской актрисой Дженной Коулман — 32-летняя Дженна стала известна после съемок в телесериале «Доктор Кто» и исторической драме «Виктория». С 2016-го года она встречается с еще одним коллегой по цеху Томом Хьюзом.

В конце ноября 2018 года Ричард Мэдден, полюбившийся критикам именно за участие в драме «Телохранитель», опроверг слухи о том, что ему предложили новую роль, которую за последние несколько месяцев успели «присудить» массе британских актеров мужского пола.

Вот уже несколько месяцев общественность ищет того, кого можно будет назвать новым Джеймсом Бондом — после заявления Дэниела Крейга об уходе с «должности» агента 007 в список кандидатов уже определили Тома Хиддлстона и Идриса Эльбу. Теперь пришло время еще одного уроженца Великобритании, признанного сексуальным, мужественным и талантливым, — Мэддена.

По его собственным словам из интервью журналу GQ, людям нравится сплетничать о том, кем может оказаться новый секс-символ поколения, и ему, несомненно, льстит оказаться в подобной компании.

Тем не менее, он убежден, что он не станет последним вариантом: «Это то, что случается со всеми подобными программами, вроде «Ночного менеджера» с Томом Хиддлстоном, — пояснил актер, — а потом будет кто-то другой. Я и есть этот кто-то… На следующей неделе уже появится новый».

Хотя шотландец отказывается верить слухам и «каркать», он сообщил, что будет очень рад в случае, если ему действительно предложат сыграть легендарного шпиона.