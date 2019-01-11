Молчание — знак несогласия: как Украина борется с насилием

На Украине вступает в силу закон, регулирующий сексуальные отношения граждан государства. Теперь любой секс без добровольного согласия будет квалифицироваться украинскими правоохранителями как изнасилование. Соответствующие поправки были внесены в Уголовный кодекс еще в декабре 2017 года. Эти изменения расширяют статьи кодекса, где трактуются понятия изнасилования и сексуального насилия. В новой редакции появилась такая формулировка, как «добровольное согласие».

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«Согласие считается добровольным, если оно является результатом свободного волеизъявления лица с учетом сопутствующих обстоятельств», — гласит теперь закон.

Фактически любой человек, вступив в интимную связь, сможет после написать заявление, что не давал на это согласия. Ранее на Украине привлечь к ответственности за изнасилование можно было, только если к жертве применяли силу, злоупотребляли ее беспомощным состоянием или угрожали.

Юристы считают, что теперь в судебных разбирательствах, касающихся насильственных действий сексуального характера, фокус сместится на то, что секс без четкого «да» — неважно, устного, письменного и даже невербального — теперь будет расценен как изнасилование. За такой проступок обвиняемому может грозить от трех до пяти лет тюрьмы — то же самое касается любого действия сексуального характера, включая поцелуи, прикосновения и прочее.

Украинское издание «Сегодня.ua» поговорило с экспертами и разобралось в том, что может измениться в интимной жизни украинцев с вступлением в силу новых поправок в конституции.

Полицейских данные нововведения насторожили, поскольку они могут существенно усложнить работу следователей: «Сложно доказать в суде факт изнасилования, основываясь только на том, было согласие или нет. Огромное количество работы ляжет на плечи экспертов, ведь именно они и будут устанавливать факт насилия. Например, по наличию синяков и ссадин. Именно их выводами мы и будем руководствоваться», — рассказал изданию сотрудник правоохранительных органов, пожелавший остаться неизвестным.

Юристы, в свою очередь, сомневаются в том, какой эффект произведут новые поправки. «Необходимость согласия, конечно, расширит поле для шантажа и даст возможность аферисткам дополнительного легкого заработка. Ведь кто сможет подтвердить добровольность? Вы же свидетелей звать не будете. Да и вряд ли кто-то решит перед началом полового акта взять расписку для суда, что все было добровольно», — рассказала порталу юрист Дина Дрыжкова.

Также нововведения насторожили украинцев, состоящих в браке, ведь их данные поправки в конституции тоже касаются, и штамп в паспорте не снимает ответственности за действия сексуального характера по отношению к своей второй половинке.

Теперь так называемый супружеский долг перестанет быть долгом, поскольку для его исполнения по закону необходимо обоюдное желание супругов.

Украинский адвокат разъяснил порталу, что не стоит воспринимать буквально слово «согласие» и у супругов эти поправки все же работают немного иначе. «Если говорить о семьях, то тут будет зеркальная ситуация — супругам не нужно постоянно спрашивать согласия у своих партнеров. Наоборот, речь идет о принципе «несогласия» — если один из супругов отказывается от интима, принудить к сексуальному контакту его нельзя. По законодательству это будет считаться домашним насилием. Но чтобы его доказать, конечно же, лучше записать отказ на видео или аудио», — пояснил Иван Либерман.

Ранее на фоне движения #MeToo, разоблачившего ряд сексуальных домогательств, подобный закон приняли в Швеции. Правительство, обеспокоенное статистикой, согласно которой в прошлом году в Швеции было зарегистрировано на 10% изнасилований больше, чем в позапрошлом году, обязало мужчин получать однозначное согласие на секс.

В Швеции «согласием» считается не только письменное или устное выражение, но и любое физическое участие в процессе. Выяснять, демонстрировалось ли согласие с помощью слов, жестов или другим способом, приходится суду.

Подобный законопроект готовится представить на рассмотрение правительство Испании. Премьер-министр Педро Санчес объявил, что государству стоит устранить любую неоднозначность в вопросах о сексуальном насилии. Согласно новому законопроекту любой половой акт без предварительного согласия также будет рассматриваться законом как изнасилование.

«Чтобы внести ясность, дамы и господа: если кто-то говорит «нет», это значит «нет», если кто-то не говорит «да», это тоже значит «нет», — объяснил премьер-министр.