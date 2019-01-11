«Сказала «да»: мисс Вселенная выходит за девственника

Обладательница титула «Мисс Вселенная — 2017» Деми-Лей Нель-Петерс из Южной Африки обручилась с игроком в американский футбол Тимом Тибоу. 10 января Тибоу объявил о помолвке в своем инстаграме:

«Спасибо за то, что сказала «да» и сделала меня самым счастливым человеком на свете. Ты — любовь всей моей жизни, и я не могу дождаться момента, когда смогу провести всю свою жизнь вместе с тобой».

На сопутствующих фотографиях запечатлена счастливая пара и кольцо с массивным бриллиантом на безымянном пальце модели.

23-летняя Нель-Петерс также поделилась новостью со своими подписчиками в социальных сетях: «Ты превзошел все мечты, которые у меня когда-либо были! Я люблю тебя, и я не могу дождаться дня, когда смогу провести с тобой вечность!»

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Пара, которую впервые заметили на публике прошедшим летом, недавно отпраздновала вместе традиционные американские праздники — как уроженка ЮАР, в 2018-м королева красоты встретила свой первый день Благодарения с родственниками Тибоу. Новый опыт был сразу же зафиксирован в ее инстаграме: «Мой первый день Благодарения в американском стиле с невероятно милой семьей. Благодарю за потрясающий год и всех, с кем мне довелось разделить его».

31-летний футболист подтвердил, что он действительно состоит в отношениях в победительницей масштабного конкурса красоты в интервью спортивному телеканалу ESPN в июле. «Она по-настоящему особенная девушка, и мне невероятно повезло, когда она появилась в моей жизни, — признался Тим Тибоу. — Обычно я не делюсь подобными вещами, но я очень благодарен».

Тим Тибоу — звезда американского футбола, он даже запатентовал свое коронное движение, названное «Тибоу» в честь него самого — становление на одно колено после тачдауна. Помимо блестящей карьеры в Национальной футбольной лиге, Тим Тибоу прославился как весьма религиозный христианин, который несколько лет назад во всеуслышание объявил, что планирует оставаться девственником до свадьбы. Однажды в разговоре на Fox & Friends Тибоу поделился своими взглядами на устройство этого мира и заявил, что ответственность за принятие решений лежит «на нашей вере».

«Мы должны дать нашим мечтам, нашим увлечениям, мы обязаны дать нашему предназначению привести нас к правильным решениям», — заключил спортсмен. В марте 2017 года христианин рассказал порталу People, что он предвкушает все радости отцовства и хочет «усыновить по ребенку с каждого континента».

«Я хочу сидеть за обеденным столом каждый вечер и видеть детей из Африки, Азии, Европы и Южной Америки прямо здесь, в Соединенных Штатах… Это одна из моих главных мечт».

Почему в разряд «континенты» не вошли Антарктида и Австралия, игрок в американский футбол не уточнил.

В том же интервью экс-звезда НФЛ описал идеальную женщину для себя: «Разумеется, я хочу, чтобы эта женщина меня привлекала — прежде всего. Но я ищу кого-то, то любит Иисуса и людей». Тим добавил, что его избранница должна заставлять его пытаться стать лучшей версией себя и хотеть детей, усыновленных, в том числе. «Это требование», — подчеркнул он.

Когда информация о помолвке появилась в социальных сетях, американские таблоиды заметили, что Тибоу, который, очевидно, все же сумел сохранить себя до свадьбы, куда более вдохновлен приближающимся бракосочетанием, чем его невеста, которая, хоть и входит в фан-клуб Иисуса, подобных клятв не приносила.

Многие комментаторы радостного поста игрока даже дали «профессиональный совет»: «Думай о бейсболе».

В биографической справке о Деми-Лей Нель-Петерс на сайте «Мисс Вселенной» сказано, что она недавно получила диплом в сфере бизнес-менеджмента в университете North West в Потчефструме. До этого она заработала признание руководства своей школы за активное участие в социальных проектах. На конкурсе девушка говорила, что ее самый большой мотиватор — ее сводная сестра, которая живет в Южной Африке вместе с мачехой и отцом.

В качестве хобби тогда еще участница конкурса выделила свою собственную программу занятий по женской самообороне в различных ситуациях. Деми-Лей планировала «помочь стольким женщинам, сколько возможно».