Шаурма подождет: ветеран войны подрался за сумочку

В сети набирает популярность видеозапись скрытой камеры, запечатлевшей ожесточенную драку. Потасовка завязалась в петербургском кафе «Шаверма». На кадрах записи видно, как мужчина бросает на пол женскую сумку и бьет рядом стоящего молодого человека. Еще один мужчина в очереди заступается за пострадавшего и, в свою очередь, тоже получает в лицо. Затем в драку вмешивается четвертый человек, и ударивший первым мужчина начинает бить всех стульями.

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Очевидцы утверждают, что причиной конфликта стала именно женская сумка. Молодые люди в очереди сделали замечание чересчур стильному аксессуару мужчины и стали подшучивать над его ориентацией.

В ответ на насмешки тот начал бить обидчиков по лицу и набросился на них со стулом.

Опубликовавший видеозапись телеканал РЕН ТВ отмечает, что напавший мужчина оказался ветераном второй чеченской кампании и служил в разведке.

Неизвестно, по какой причине у ветерана в руках оказалась женская сумка: возможно, он решил облегчить ношу своей супруге и как истинный джентельмен помог донести тяжести до дома, однако мужчина появился в кафе без спутницы. В таком случае можно предположить, что бывший разведчик следит за модой и разбирается в ее тонкостях. Конечно, в «Шаверме» его выбор очевидно не одобрили, однако прогуляйся мужчина где-нибудь в Голливуде с известной актрисой, о нем бы сразу заговорили как о неизвестном, но талантливом дизайнере или таинственном стиляге.

Возможно, этот тренд не самый свежий, но в любом случае не заслуживает оскорблений. В 2012 году Burberry, Roberto Cavalli и Versace, будто сговорившись, на презентациях мужских коллекций вручили почти каждому манекенщику по женской сумке. Модный дом Burberry представил в Милане коллекцию негабаритных сумок, которые напоминают классические женские сумки, в которые помещается столько всего, что невозможно найти ключи. Роберто Кавалли представил линейку холщовых дорожных сумок с голубым принтом и отделкой из кожи, а Versace поддержал коллекцию Burberry и продемонстрировал крупные сумки из кожи.

Сами дизайнеры также не прочь захватить с собой на светское мероприятие откровенно женскую сумку. Модельер Марк Джейкобс, известный своим неординарным чувством стиля, является большим поклонником сумок Birkin: у дизайнера есть несколько экземляров этой культовой модели от Hermes в черном, коричневом, бежевом, зеленом и фиолетовым цветах.

Также у Джейкобса есть классический женский клатч от Louis Vuitton-Marc Jacobs в черном цвете: он захватил его на одну из выставок в Музее искусств в Париже.

Сумки Birkin на самом деле пользуются популярностью не только у женщин: звезда хип-хопа Фаррелл Уильямс даже изготовил для себя такую на заказ. Уильямс, побывав в Париже, приобрел огромную дорожную сумку сиреневого цвета и похвастался своим поклонникам покупкой, написав несколько восторженных слов о бренде в своем блоге. Даже известный рэпер Канье Уэст обзавелся одной из сумок Hermes, разве что не в таком провокационном цвете, как у Уильямса. Несколько лет назад музыканта заметили с гигантской кожаной дорожной сумкой Birkin, стоимость которой составляет около $7 тыс.

Американский певец Джон Мэйер — бывший бойфренд Джессики Симпсон, Дженнифер Энистон, Тейлор Свифт и Кэти Пэрри — тоже не стесняется быть в тренде. Во время прогулки в Калифорнии на Мэйере заметили миниатюрный клатч светло-коричневого цвета на ремешке через плечо.

Модный стилист Брэд Горески однажды появился на Неделе моды в Нью-Йорке с шипованным клатчем Louboutin в руках. Для Горески в этом нет ничего необычного, поскольку в коллекции его аксессуаров также имеются неоново-зеленая сумка Cambridge Satchel Company и винтажный портфель Chanel, который привычнее было бы видеть в изящных женских руках.

Даже Джуд Лоу, стиль которого по большому счету ассоциируется только со скучными блейзерами и невзрачными джинсами, однажды удивил папарацци необычным аксессуаром в виде кислотно-желтого клатча. Аксессуар уж очень походил на женскую косметичку и даже детский пенал, однако, судя по фотографиям сумочка принадлежала именно актеру.