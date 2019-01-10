Все-таки нашли: обнаружен тайный дом Меган Маркл

В СМИ попали снимки тайного убежища Меган Маркл и принца Гарри, где до недавнего времени им удавалось скрываться от папарацци. Фермерский дом Котсволд располагается в исторической части горного района Оксфордшира и стал для будущих родителей предпочтительнее Ноттингемского коттеджа в Кенсингтонском дворце в Лондоне.

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Резиденция Костволд с оценочной стоимостью в £2,5 млн была построена в XVIII веке и представляет собой коттедж с четырьмя спальнями. В соседней постройке уместились еще две спальни, которые и служат гостевыми. В основном доме помещаются две кухни — наверху и внизу — к тому же, в просторном жилье с давних времен остались панорамные окна, открывающие вид на пригород Оксфордшира.

Постройку окружают четыре акра земли, где можно свободно гулять, не волнуясь за свою безопасность.

В Костволде также есть большая столовая и веранда, которая служит дополнительным местом для развлечений в более теплое время года.

Немаловажно и то, что скрытая резиденция Меган и принца Гарри находится рядом с одним из самых роскошных гостиничных и СПА комплексов в Англии Soho Farmhouse.

Маркл — не единственная, кто предпочитает эту локацию: домами и территориями в окрестностях владеют несколько знаменитостей, включая постоянных гостей королевских мероприятий Викторию и Дэвида Бэкхем.

В доме для отдыха герцоги Сассекские принимали своих знаменитых друзей вроде Джорджа и Амаль Клуни и близкой подруги Маркл еще со времен жизни в Голливуде теннисистки Серены Уильямс. К тому же, источники сообщают, что в коттедже останавливалась мать герцогини Дориа Рэгланд во время своего приезда в Великобританию.

Согласно информации портала The Sun, один из друзей пары сказал, что это «восхитительное место с потрясающим видом и невероятным уединением», которое обожает Меган. «Они с Гарри любят гулять там с собаками, и могут развлекать своих друзей не беспокоясь за то, что их заметят», — рассказал он.

Гарри и Меган арендовали эту собственность в мае прошлого года и въехали туда перед своей свадьбой. Вероятно, они сохранят этот дом еще на год, даже когда переедут в коттедж Фрогмор в тихом Виндзоре в преддверии рождения ребенка этой весной.

Хотя эта недвижимость принадлежит королевской семье, во Фрогморе уже долгое время не жили ее представители — вместо этого в десяти комнатах здания квартировали сотрудники Кенсингтонского дворца. С этим фактом связана необходимость реновации здания для усиления мер безопасности, на которую помимо внушительного количества времени будет потрачено примерно £5 млн налогоплательщиков.

По данным источников, во главе этого проекта встала именно деятельная герцогиня. В ноябре 2018 года стало известно, что герцогиня Сассекская не намерена жить всего в нескольких метрах от старшего брата своего мужа в Кенсингтонском дворце и хочет переехать туда, где они с Гарри устроили неформальный прием в день своей свадьбы 19 мая 2018.

Однако живописный дом с видом на реку не слишком хорошо защищен и стоит менее чем в 200 метрах от дороги, что стало поводом для беспокойства сотрудников службы безопасности.

Бывший служащий организации, занимающейся охраной королевской семьи, Кен Уорф в конце прошлого года рассказал изданию The Mirror, что Фрогмор-хаус практически беззащитен — там никто не живет, а в расходы на безопасность включены услуги «минимум двух или трех» личных телохранителей.

Переезд в дом за пределами Лондона стал прецедентом. На протяжении десятилетий никто из родственников Елизаветы II не выражал рвения уехать из города — кроме разве что принца Филиппа, но тот предварительно ушел на пенсию.

Последние несколько месяцев 2018-го года ходили слухи, что причиной переезда стали разногласия между Меган и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, но королевские источники все отрицали.

В Виндзоре у герцогов Сассекских будет больше места, чем в изначально отведенных им апартаментов в Ноттингемском коттедже — вместо двух спален в Лондоне в переделанном Фрогморе будет пять. А это значит, что у будущего наследника или наследницы принца Гарри будет больше места, чтобы расти и развиваться.