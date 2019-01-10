Экзотика и эротика: Безоса уличили в любовных утехах

Брак самого богатого человека в мире Джеффа Безоса изжил себя, когда тот был уличен в измене своей жене, с которой миллиардер прожил вместе более 25 лет. Издание The National Inquirer поделилось информацией, что на протяжении последних восьми месяцев основатель онлайнового ритейл-гиганта Amazon изменял преданной супруге, Маккензи Безос, с некой Лорой Санчес — женой одного из самых влиятельных агентов по поиску талантов в Голливуде Патрика Уайтсела.

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По слухам, Безос, который ранее описывал себя как семьянина, втайне ото всех возил любовницу в экзотические места на своем личном самолете стоимостью $65 млн, посылал ей непристойные сообщения и снимки эротического содержания.

Таблоиды отследили многочисленные перемещения Джеффа Безоса и Лоры Санчес по пяти штатам и теперь могут с точностью до определенного дня рассказать о полетах на частных самолетах, путешествиях в лимузине, вертолетах, пятизвездочных курортах и даже совместных романтических походах.

Если верить полученной информации, предприниматель, которому 12 января исполняется 55 лет, и его 49-летняя любовница встречались не меньше, чем шесть раз за последние две недели. В один из их совместных «отпусков» Безос даже привез Лору в отель в Бостоне, где его семья останавливалась, когда навещала сына миллиардера в кампусе Массачусетского технического института.

Именно из-за супружеской измены распалась одна из самых влиятельных пар в мире, о чем стало известно вечером 9 января из аккаунтов Джеффа Безоса в социальных сетях. В официальном заявлении, которое было тепло принято пользователями сети, предприниматель написал: «Мы хотим, чтобы люди знали об изменениях в нашей жизни. Как известно нашей семье и близким друзьям, после долгого периода любящих исследований и пробного расставания мы решили развестись и продолжить нашу совместную жизнь в качестве друзей», — говорилось в заявлении.

Безос также добавил, что он и Маккензи «прожили замечательную жизнь в качестве женатой пары», которая видит для себя замечательное будущее как для «родителей, друзей, партнеров в авантюрах и проектах», и в качестве отдельных личностей.

The Enquirer рассказал, что ничего не подозревавшие жена Безоса и муж Санчез, которые оказались жертвами обмана, узнали о происходящем не так давно, а это значит, что если миллиардер и пытался уговорить жену дать ему еще один шанс, она этого так и не сделала.

Подробности развода пока неизвестны, но юристы сходятся во мнении, что этот развод, когда на кону стоит весьма внушительная сумма, вряд ли будет некрасивым или сильно повлияет на акции Amazon.

Состояние миллиардера сократится вдвое из-за отсутствия брачного договора, который принято заключать, когда люди с солидным капиталом решают жениться, но не хотят терять свои накоплений в случае, если что-то пойдет не так. Эксперт издания USA Today Стюарт Слотник подчеркнул, что 25 лет назад подобный договор был бы странным, потому что в начале пути у Джеффа и Маккензи не было ничего, а Amazon «родился» лишь спустя несколько лет брака.

Независимо от соглашения, к которому придут стороны — все же речь идет о капитале и имуществе самого богатого человека в мире — на делах ритейл-гиганта это отразится в последнюю очередь, в основном, по причине того, что их разрыв уже давно называли вопросом времени.

Специалист по семейному праву из Алабамы Венди Кроу рассказала, что пара могла заключить брачный контракт после свадьбы, принимая во внимание суммы, о которых идет речь в данной ситуации. Кроу согласилась с мнением, что развод станет громким из-за известности обоих супругов, но никак не ввиду неразрешимых споров, которые спровоцирует грязный судебный процесс, как это случается с многими парами. Специалист заключила: «Они успешны в своих жизнях, поэтому, скорее всего, они смогут продолжать успешно сотрудничать друг с другом».

Несмотря на развод, супруги все равно продолжат работать вместе — Маккензи Безос остается исполнительным директором в компании, которую ее будущий бывший муж создал в 2014 году с целью противоборства буллингу в интернете, а в 2018-м году они стали сооснователями благотворительного фонда.