Миллиарды на двоих: богатейший человек мира разводится

Глава и совладелец Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи Безос решили развестись. Об этом сообщается в их совместном заявлении, опубликованном в твиттере миллиардера за три дня до его 55-летия.

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Согласно размещенной записи, супруги совместно приняли решение развесить и при этом собираются остаться «семьей и настоящими друзьями».

«Мы хотим, чтобы люди знали об изменениях в нашей жизни. Как известно нашей семье и близким друзьям, после долгого периода любящих исследований и пробного расставания мы решили развестись и продолжить нашу совместную жизнь в качестве друзей», — говорится в заявлении супругов.

В прошлом году Безосы создали благотворительный фонд, который получил название «День первый».

Согласно заявлению, предполагается, что они продолжат совместную работу в этом направлении и намерены остаться партнерами в ряде проектов.

Например, в 2014 году Джефф Безос создал организацию Bystander Revolution, занимающуюся противодействием травле и агрессивному преследованию кого-либо. Маккензи занимает пост исполнительного директора в этой структуре и не покинет его в связи с разводом.

«Мы провели такой прекрасный период совместной жизни как супружеская пара, и мы также видим, что нас ждет замечательное будущее как родителей, друзей, партнеров в различных проектах и в качестве людей, ищущих авантюры и приключения», — отмечается в заявлении.

«Если бы мы знали, что расстанемся спусти 25 лет, мы бы снова все повторили», — говорится в посте.

Джефф Безос и Маккензи Таттл встретились в Нью-Йорке, когда он был вице-президентом хедж-фонда, а Маккензи пришла к нему на собеседование. Спустя полгода после встречи они решили пожениться и прожили в браке более 25 лет. Сразу после свадьбы они бросили работу на Уолл-стрит и переехали в Сиэтл, где Джефф открыл книжный онлайн-магазин — прототип Amazon.

Супруги окончили Принстон с разницей в шесть лет и благодаря поразительным интеллектуальным способностям смогли вместе создать одну из самых крупных и успешных компаний на планете.

В браке у пары появилось трое сыновей, старшему из которых 18 лет, и приемная дочь из Китая. После развода супруги собираются «сохранить семью» и обещают все так же заботиться о детях вместе.

Многих особенно волнует материальная часть бракоразводного процесса, поскольку планета может лишиться самого богатого человека в мире. Вопрос состоит в том, был ли у супругов брачный контракт. Если его не было, то, согласно правилам штата Вашингтон, где зарегистрированы Маккензи и Джефф Безос, в случае развода любые активы, накопленные во время брака, делятся пополам. Многие пары, заключая брак, не думают о таких нюансах, не рассчитывая копить миллионы. Так могло произойти и с Безосами: когда в 1993 году Джефф и Маккензи сыграли свадьбу, они вряд ли предполагали, что уже через четыре года станут миллионерами.

Маккензи Безос — 48-летняя писательница, ее имя часто упоминается в истории происхождения компании Amazon, поскольку она была одной из немногих, кто поддержал переход Безоса с Уолл-стрит в сферу электронной коммерции. Роман Маккензи «Испытание Лютера Олбрайта», вышедший в 2006 году, удостоился Американской книжной премии.

По данным журнала Forbes, состояние Джеффа Безоса оценивается в 139,6 миллиарда долларов. В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса. Этой осенью Amazon стала второй после Apple компанией, чья капитализация превысила триллион долларов. В январе 2019 года корпорация Amazon возглавила рейтинг самых дорогих компаний, а ранее телеканал CNN называл Безоса богатейшим человеком в истории.

Примечательно, что после объявления о разводе Джеффа и Маккензи Безос акции Amazon немного потеряли в цене.