Закулисные игры: будущий президент США встречается с актрисой

8 января в прессе появились сообщения о том, что американская актриса Росарио Доусон встречается с амбициозным молодым сенатором от демократической партии штата Нью-Джерси Кори Букером. Пару увидели вечером 7 января на бродвейском шоу «Дорогой Эван Хансен», когда знаменитости пошли делать фотографии с участниками постановки за кулисы.

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Свидетели рассказали, что влюбленные не стремились демонстрировать свои отношения и больше старались уделить внимание всему актерскому составу, нежели друг другу: «Они были… очень энергичной парой, обнимали каждого актера, рассказывая каждому что-то свое про его выступление, и были очаровательны».

Эффект налицо — тому, кто решил проследить за действиями ярких персон после постановки, вместо десяти положенных минут пришлось прождать их выхода целый час.

Очевидец сообщил порталу People, что после время этой встречи, уже выходя из зала, Доусон спонтанно напела своему компаньону слова «Я люблю тебя» на английском и испанском языках.

39-летняя звезда, прославившаяся работой в картине «Александр», и 49-летний политик были не одни — вместе с ними, согласно источникам, были дочь Росарио и племянница Букера.

Если между сенатором и актрисой правда завязался роман, то можно с уверенностью сказать, что дети союз уже благословили — те, кто был на мюзикле в тот вечер, утверждают, что Доусон достигла особого взаимопонимания с племянницей своего предполагаемого ухажера.

Оказалось, что у Букера на Бродвее может быть даже больше поклонников, чем у голливудской актрисы — инсайдер заявил, что Букер и Доусон «вели себя как фанаты каждого, кто играл в постановке, а исполнители главных ролей и танцоры были одержимы ими».

После этого наблюдатель объяснил, что традиционно либеральные и демократически настроенные работники сцены благодарили «сенатора Букера за его работу во время слушаний по делу Бретта Кавано» и за «борьбу с Трампом».

Согласно информации таблоида Page Six, двое знали друг друга на протяжении нескольких лет, и они, разумеется, подписаны друг на друга в социальных сетях — на этой неделе Росарио и Кори скопировали один и тот же твит в свои истории в инстаграме.

В этом году Букеру, которого еще до момента расследования дела кандидата в Верховный суд Бретта Кавано называли возможным претендентом на пост президента США от демократов на выборах в 2020-ом, приписывали сразу несколько романов. Говорили, в частности, что его якобы связывали отношения с поэтессой Клео Уэйд и Чандой Гибсон, исполнительным директором общественной организации, которая занимается делами городских рабочих.

На данный момент у политика, который никогда до этого не был женат, есть почти все, что нужно для уверенной президентской гонки, кроме небольшой формальности, а именно — супруги.

Возможно именно поэтому Букер помимо работы занимается еще и поиском подходящей кандидатуры на роль первой леди.

О личной жизни Доусон за последнее время было слышно немногое — в 2014-м году актриса удочерила девочку Лолу, а осенью 2017-ого она рассталась с известным комиком Эриком Андре, после чего еще не была замечена с другим бойфрендом.

На протяжении многих лет Росарио Доусон славилась не только своим талантом и специфической для Голливуда внешностью, но и активной политической позицией. Она, как и большинство ее коллег, поддерживала Барака и Мишель Обамы, ну а во время предвыборной агитации в 2016-ом году предпочла не столь популярного Берни Сандерса Хиллари Клинтон.

Доусон даже была арестована во время протестного марша демократов в Вашингтоне в апреле 2016 года, но ее это не слишком задело — актриса выкладывала множество фотографий и видео с акции в своих аккаунтах в социальных сетях.

Пару видят вместе уже второй раз за неделю — 3 января их видели вместе на более приватной встрече в кинотеатре, однако ни один из них еще не подтвердил статус отношений официально.

Тем не менее, E!News подозревают, что Доусон уже дала подсказку в одном из своих сториз в инстаграме на прошлой неделе:

«Надеюсь, что в вашей жизни появится кто-то, кто сделает вас невероятно счастливым, не разочарует и позволит вам осознать, что все происходит не просто так».

Мировая общественность обратила внимание на сенатора Кори Букера после слушаний по делу судьи Бретта Кавано в Сенате, обвиненного в сексуальных домогательствах доктором Кристин Блези Форд. Сенатор от Нью-Джерси был на стороне предполагаемой жертвы и на финальном голосовании, решившем судьбу Кавано в Верховном суде, проголосовал против.