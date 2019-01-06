Женился на русской: почему король Малайзии отрекся от престола

Король Малайзии Мухаммад V, султан Келантана, отрекся от престола. Он стал первым в истории страны монархом, который добровольно ушел со своего высокого поста. «Его Величество подготовился к возвращению в Келантан, чтобы быть с правительством штата и особенно народом Келантана — он будет беречь и развивать Келантан во благо народа», — говорится в заявлении Национального дворца в Куала-Лумпуре, опубликованном в воскресенье, 5 января.

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Отречение короля стало неожиданным не для всех: в Малайзии слухи о том, что он может отказаться от должности (а в этой стране король — это выборная должность), ходили в течение двух месяцев. В ноябре 2018 года он объявил, что возьмет перерыв на два месяца после бракосочетания с россиянкой Оксаной Воеводиной, обладательницей титула «Мисс Москва 2015». Все это время обязанности монарха выполнял Назрин Шах, султан Перака, штата, расположенного на западном побережье и в центральной части Малайского полуострова.

Мухаммад V произвел настоящую сенсацию, когда в ноябре прошлого года в подмосковной Барвихе состоялась его свадьба с россиянкой Оксаной Воеводиной.

Свадьба прошла 22 ноября в концертном зале Barvikha Concert Hall — в соответствии с мусульманскими традициями, на торжестве не было алкоголя, а гостям подавали халяльные блюда. Как сообщило издание StarHit, за полгода до свадьбы Оксана Воеводина, приняв ислам, получила новое имя — Рихана.

Церемонию посетили многочисленные высокопоставленные и знаменитые гости. На свадьбе также присутствовала директор конкурса «Краса России» Татьяна Андреева, которая была организатором того самого конкурса «Мисс Москва — 2015», победу в котором одержала Воеводина.

«Было очень красиво и трогательно. Оксана — настоящая королева! Уверена, что у них искренние чувства. Вы даже не представляете, с какой любовью они друг на друга смотрели. Они познакомились больше года назад и, конечно, у них было достаточно времени, чтобы друг друга узнать. Но подробности раскрывать не могу — это личное!», — рассказала Андреева изданию kp.ru.

Изданию также удалось поговорить с отцом Воеводиной. Он предупредил, что не будет рассказывать подробности развития отношений и организации брачных торжеств без согласия молодоженов, однако все же дал небольшой комментарий.

«Человек он замечательный во всех отношениях. Знаю его уже полтора года. Если бы у меня были хоть малейшие сомнения в его порядочности, я не одобрил бы выбор дочери», — описал короля Мухаммада V отец Оксаны Воеводиной.

Если для родителей и друзей невесты свадьба неожиданностью не стала, то для жителей Малайзии она оказалась большим сюрпризом: они не ждали, что их 49-летний монарх женится на девушке из России.

Уже тогда было известно, что супруга монарха не получит титул королевы Малайзии — в этом государстве такой пост может занимать только уроженка страны.

Оксана Воеводина удостоена лишь почетного титула «Датин», который автоматически присуждается супруге любого высокопоставленного гражданина Малайзии, у которого есть почетные титулы, вне зависимости от происхождения.

Это второй брак для Мухаммада V: с 2004 по 2008 год он был женат на Кангсадал Пипитпакди, представительнице рода Патани — старинного рода правителей одного из малайских султанатов. В 2008 году супруги развелись, детей у них не было.

Мухаммад V должен был оставаться монархом только до 2021 года, поскольку в Малайзии короля избирают сроком на пять лет Советом правителей из числа глав девяти султанатов страны. Мухаммад, султан Келантана, занял пост короля Малайзии в 2017 году в нелегкое для страны время — у государства накопился огромный внутренний долг. В июне 2018 года стало известно, что король сократил на 10% размер своего содержания — он сделал это после того, как члены кабинета министров страны во главе с премьер-министром Махатхиром Мохамадом уменьшили свою зарплату на 10% в попытке снизить правительственные расходы и внутренний долг страны, составляющий примерно 1 трлн малайзийских ринггитов (то есть около $200 млн).