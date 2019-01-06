Проверяйте кровати: клопы наводнили отели Европы и США

В Европе и США начинается нашествие клопов — членистоногие становятся все более устойчивыми к инсектицидам. Это представляет серьезную опасность и для местных жителей, но более — для туристов, останавливающихся в отелях, сообщает британское издание The Telegraph.

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«Их становится все сложнее убивать. Насекомые становятся невероятно стойкими, и у нас нет мощных, долговечных продуктов, которые были эффективны еще несколько лет назад», — рассказал профессор энтомологии в университете Кентукки Майкл Поттер.

При этом он призвал и самих путешественников быть внимательнее при въезде в гостиницы.

«Люди также стали менее бдительными, чем раньше. Когда-то они знали, что необходимо проверять кровати во время путешествий. В наши дни люди так заняты, что профилактика постельных клопов часто отодвигается на второй план другими насущными проблемами», — указал специалист.

Среди экспертов разгорается спор о том, как распространяются насекомые. Основная версия заключается в том, что их распространение связано с увеличением числа путешествующих. Клопов могут случайно принести туристы в багаже. Даже пассажиры авиакомпании не застрахованы от вредных насекомых.

В октябре 2017 года British Airways извинилась перед канадской семьей, укушенной постельными клопами во время перелета из Ванкувера в Лондон. В январе прошлого года рейс BA из Хитроу в Гану был отложен после того, как экипаж отказался летать на «зараженном» самолете.

В августе прошлого года дождь из клопов выпал в Амгинском районе Якутии, местные жители обнаружили полчища насекомых, передает ФАН.

Образцы были отправлены на исследование в Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН в Якутск, где подтвердили, что это клопы-гребляки из семейства corixidae.

Ученые также отметили, что ранее в регионе уже наблюдались случаи «кориксидных дождей». В частности, в 1917-20 годах и в 1994 году большое количество клопов летело на свет ламп и затем падало на землю в виде дождя. Это связано с тем, что в конце лета у кориксид сезон миграции.

Весной того же года Россельхознадзор ввел ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал, передает НСН.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по итогам мониторинга распространения на территории Абхазии карантинного для стран-членов Евразийского экономического союза объекта — коричнево-мраморного клопа, проведенного в период с 24 по 25 марта 2018 года в Республике Абхазия с сожалением вынуждена констатировать критическую фитосанитарную обстановку, сложившуюся в Абхазии по указанному объекту», — отметили в Россельхознадзоре.

Сообщалось, что полчища мраморных клопов нанесли большой ущерб сельскому хозяйству Абхазии, уничтожив более 50% мандаринов и 70% урожая фундука в Республике, сообщал президент Абхазии Рауль Хаджимба.

«Уходящий год был не самым удачным для сельского хозяйства. Колоссальный ущерб сельхозпроизводителям и отрасли в целом нанесли вредители основных сельхозкультур. Мраморный клоп уничтожил более 50% урожая мандаринов и 70% урожая фундука и в Абхазии», — заявил политик.

Клопы досаждали людям уже 11 тыс. лет назад, выяснили исследователи.

Посвященная этому работа была опубликована в журнале Medical Entomology. Ранее самым древним свидетельством проживания клопов рядом с человеком был постельный клоп возрастом 3500 лет, найденный в Египте еще несколько десятилетий назад.

Теперь исследователи нашли еще более древние свидетельства в пещерах Пэйсли в Северной Америке. Около 11 тыс. лет назад в этих пещерах жили люди. Среди найденных на территории пещер ископаемых оказался окаменевший представитель рода Cimex, постельных клопов. Однако, как заключили энтомологи, древние клещи скорее питались кровью летучих мышей, которые тоже жили в пещерах, чем человеческой.

Теперь предстоит выяснить, почему этим паразитам не были интересны люди и почему их не было за пределами пещер. Находка позволяет сделать вывод, что поскольку за прошедшие тысячелетия клопы не претерпели значимых изменений, то и климат не слишком изменился.