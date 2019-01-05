Чемодан, вокзал, Канада: американцы мечтают покинуть США

Дональд Трамп провел большую часть своего президентского срока в попытках уменьшить количество людей, которые хотят иммигрировать в США. Однако теперь, согласно результатам независимого социологического опроса, ему стоило бы сосредоточиться на самих американцах, рекордное число которых решило покинуть «землю свободных и дом храбрых».

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По данным опроса, проведенного социологической службой Gallup, 16% населения США мечтает покинуть страну. Для США эта цифра беспрецедентна: специалисты отметили, что у предшественников Трампа отношения с их народом складывались куда лучше.

Во время президентства Джорджа Буша-мл. покинуть родину стремились только 11%, а от Барака Обамы хотели сбежать 10%.

Всенародное голосование, проведенное Gallup, не включает в себя вопросы о политических предпочтениях и приверженности определенной партии, но большинство опрошенных относились к тем слоям общества, которые обычно склоняются в пользу демократов.

К числу тех, кто недоволен политикой Дональда Трампа настолько, что хочет уехать, в основном принадлежат женщины, юные и молодые американцы и люди с низким уровнем достатка.

За весь двухгодичный период функционирования администрации 45-го президента США целых 20% женщин заявили, что если бы у них была возможность, они бы навсегда сменили бы ПМЖ. Этот процент вдвое больше того, что показало исследование в годы президентства Обамы (10%) или Буша-мл. (11%).

К тому же, в этом году, впервые в истории опросов о желании эмигрировать из США, женщины начали превалировать над мужчинами. Раньше количество представителей разных полов примерно совпадало, но с усилением общественных движений против сексуального харассмента и популяризацией таких лозунгов как «Права женщины — это права человека» или «Равная оплата труда — всем» многие женщины устали от борьбы.

30% американцев моложе 30 лет продемонстрировали новую тенденцию — в этой возрастной категории 40% молодых женщин, пожелавших уехать при первой возможности, обозначили большой разрыв со всего 20% молодых людей. Теперь яркое разделение в желаниях представителей различных полов заканчивается только у граждан старше 50.

За первые два года срока Трампа готовность рассмотреть другую страну для жизни продемонстрировали самые бедные 20% американцев, что тоже стало своеобразным рекордом. Политика бывшего предпринимателя заставила троих из десяти опрошенных (30%), живущих за счет государства на прожиточный минимум, задуматься о том, чтобы накопить денег и переехать.

Больше чем что-либо, на граждан США оказал влияние сам президент. Анализ подобного регресса показал, что если американцы не одобряют действия Дональда Трампа, они с большей вероятностью захотят попросту покинуть страну — независимо от пола, возраста или дохода. В целом, 22% из тех, кто выразил недовольство политикой республиканца, собираются эмигрировать, а будущих экспатов, согласных с Трампом, всего 7%.

Число желающих покинуть США резко возросло после того, как Дональд Трамп победил на выборах в ноябре 2016 года.

Еще во время избирательной кампании о желании сбежать из страны в случае победы Трампа заявляли многочисленные звезды.

Актриса и сценарист Лина Данэм, Барбара Стрейзанд, рэпер Снуп Дог заявляли, что присматриваются к Канаде, комедийная актриса Эми Шумер выражала желание переехать в Испанию, Сэмюэл Л. Джексон планировал «свалить» в ЮАР, а певица Шер и вовсе называла в качестве пункта назначения Юпитер. Переехать также обещали певица Майли Сайруc, актриса Вупи Голдберг, модель Эмбер Роуз – правда, они не называли конкретного места назначения. Однако никто из них не уехал, и когда их пытались спросить об этом, они говорили, что шутили об отъезде или вовсе уходили от ответа.

Тем не менее, некоторые американцы все же решились на переезд. В 2017 году «Би-би-си» рассказали о Кори Карле и его жене Кейси Дэйли, которые приняли решение переехать в Канаду, не дожидаясь результатов выборов. «До того, как Трамп стал серьезным кандидатом, мы с женой смогли почувствовать политическое давление, которое оказывается на Обаму и его либеральные достижения последних восьми лет», — рассказывал Кори изданию. Вместе с женой они приняли решение перебазироваться в Канаду: пара переехала в канадский Торонто из Бруклина, Нью-Йорк, в начале 2016 года.

Канада стала не единственной локацией, которую рассматривали американцы для переезда. Сайт об иммиграции в Новую Зеландию New Zealand Shores стал объектом повышенного интереса пользователей интернета на следующий день после объявления результатов выборов. Согласно информации от сотрудницы консалтингового агентства по вопросам эмиграции Сары Кроум, в тот день посещаемость портала увеличилась на 600%.

По словам Кроум, не все указали в качестве причины имя Дональда Трампа — многие обошлись словами о своем недовольстве «политической ситуацией» в целом. «Я говорила со многими клиентами, которые не хотели и Хиллари», — заметила сотрудница. На тот момент в агентстве оказались зарегистрированы около 150 американских пар и семей, однако большинство из них отозвало заявление, а дойти до конца решились единицы.