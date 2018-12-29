Он у них не первый: что произошло между Джиджи и Зейн

Фанаты американского певца Зейна Малика и супермодели Джиджи Хадид всерьез обеспокоены их отношениями. Дело в том, что звезды впервые не опубликовали традиционное совместное фото с Рождества, и, кажется, вовсе не отмечали праздник вместе. Вместо этого Хадид опубликовала семейный снимок с Санта Клаусом, а Малик и вовсе ничего не выкладывал в соцсети в честь Рождества.

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Поклонники также заметили, что в последнее время пара вовсе перестала публиковать совместные фотографии. Последний раз снимок с Зейном модель выложила 21 октября. «Прилетай домой в мое счастливое место», — подписала фотографию Джиджи с эмодзи в виде сердечек.

Между тем, в инстаграме Малика и вовсе нет ни одной фотографии с Джиджи. Певец даже не подписан на нее в соцсети, в то время как Зейн числится друзьях модели.

14 декабря Джиджи также ретвитнула подозрительный пост, который гласил: «Я вам ничего не должна. Я не должна рассказывать никакой информации помимо того, какой выбор я сделала, чтобы вы об этом знали. Я не должна оказывать вам поддержку, когда я слаба. Я не должна отвечать вам только потому, что вы спрашиваете». Тем самым модель только подогрела слухи о расставании пары, но пока что никаких официальных заявлений ни от Зейна, ни от Джиджи не поступало.

Звезды никогда не отличались постоянством в своих отношениях. Они уже расставались дважды на довольно продолжительное время, но снова сходились. Инсайдеры рассказывали The Sun, что Зейн и Джиджи часто ссорились и расстались в начале марта.

По словам источника, причиной разлада также могли стать сумасшедшие рабочие графики, которые оказывают давление на их отношения. Возможно, роль также сыграла невероятная популярность и многочисленные гастроли знаменитостей.

Зейн выложил в инстаграме пост с подписью в виде многозначительной цитаты, намекнувшей подписчикам на разрыв: «Когда жизнь бросает в вас лимоны, ловите их, и они не ударят по лицу».

После публикации The Sun Зейн поспешил прокомментировать разрыв в твиттере: «У нас с Джиджи были невероятно важные отношения в любви и радости, и я очень уважаю и восхищаюсь Джиджи как женщиной и другом…»

Вскоре после заявления Зейна Джиджи также написала в твиттере несколько слов о расставании:

«…Я бесконечно благодарна за ту любовь, время и жизнь, которые мы делили с Зейном. Я не желаю ему ничего, кроме самого лучшего, и буду продолжать поддерживать его как друга, которого я очень уважаю и люблю. Так и в будущем, что бы ни случилось, я буду всегда рядом».

Поклонники были шокированы заявлением звезд, но отказывались в это верить. И несколько недель спустя их опять начали видеть вместе, после чего всем стало ясно, что Зейн и Джиджи снова сошлись.

Впервые Джиджи встретила Зейна на дне рождения общего друга несколько лет назад, а в 2015 году Зейн, будучи исполнителем популярной группы One Direction, должен был приехать на шоу Victoria's Secret на ее дебют, но пропустил его. Джиджи надеялась встретить Зейна на вечеринке после показа, но и туда он не смог приехать, поэтому их первое свидание состоялось лишь неделю спустя в одном из ресторанов Нью-Йорка.

В эфире одного из американских ток-шоу Джиджи призналась, что Зейн покорил ее за каких-то 10 минут общения. По ее мнению, идеальная совместимость подтвердилась после просмотра ролика на YouTube, когда стало понятно, что у них одинаковое чувство юмора.

После церемонии American Music Awards-2015, когда пара покинула премию вместе, все сразу заговорили об их отношениях. Джиджи не понравилось то, как быстро распространяются слухи: она даже написала несколько эмоциональных твитов о полном отсутствии у публики уважения к частной жизни. Однако спустя некоторое время модель удалила эти записи из соцсети, и пара стала чаще появляться на публике вместе.

Девушка трепетно поддерживала Зейна, который был несколько растерян в связи с уходом из One Direction. Она снялась в его дебютном для сольной карьеры клипе на композицию Pillowtalk, после чего не осталось ни единого сомнения в том, что они вместе.

Они действительно выглядели как идеальная пара. Джиджи была без ума от подарков возлюбленного в виде стихов и даже граффити на стенах. А Зейн, в свою очередь, громко заявлял в своих интервью о любви к своей девушке, ее красоте, совершенному телу, интеллекту и чувству юмора.