По залету? Меган наврала про срок беременности

В октябре 2018 года Кенсингтонский дворец, наконец, объявил, что 37-летняя герцогиня Сассекская Меган беременна, чем значительно успокоил всех, кто уже начал бояться, что с зачатием наследника принца Гарри возникли проблемы — по слухам, в число беспокоящихся входила и Елизавета II.

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Тогда эксперты подсчитали, что ребенок родится в середине или конце весны 2019, однако теперь некоторые фанаты королевской семьи думают, что прибавления в семье младшего сына принцессы Дианы и принца Чарльза следует ждать раньше названной даты — в марте. Это послужило поводом для разговоров о том, что она выходила замуж, уже будучи беременной. Хотя простого подсчета достаточно, чтобы понять: если она вышла замуж в мае, а родит в марте, то беременна в день свадьбы она не была.

В связи с предстоящим появлением на свет первенца принца Гарри, в Великобритании наблюдается ажиотаж. В Рождество Меган и Гарри посетили праздничную службу в церкви в Сандрингеме в компании герцогов Кембриджских Кейт и Уильяма и по дороге в собор смогли увидеться с многочисленными поклонниками. Среди встречавших самую популярную пару уходящего года была некая Карен Анвил, которая даже поговорила с Меган Маркл о рождении ее ребенка.

Женщина рассказала порталу E!News содержание их краткого, но продуктивного разговора:

«Она сказала, что они очень счастливы, и что они «почти все». В ответ Анвил пожелала герцогине «наслаждаться каждым моментом», потому что материнство — «прекрасная вещь».

Также Карен Анвил поделилась, что в тот момент, когда у Маркл спросили про ребенка, она тут же оторвалась от общения с толпой и приветственного помахивания рукой, «засветилась и инстинктивно дотронулась до своего живота».

В начале декабря в прессе появилась информация, что Меган может родить аккурат в день Brexit, а именно 29 марта — этот месяц букмекеры считают наиболее вероятным. Но комментарии самой герцогини Сассекской навели общественность на мысль, что жена принца Гарри родит немного раньше.

Беременность экс-звезды сериала «Форс-мажоры» протекает без осложнений. Меган выглядит довольной жизнью и, уже не скрываясь, гладит себя по выдающемуся животу — королевский протокол категорически это запрещает, но положение явно заставило герцогиню Сассекскую проигнорировать все правила, которые были у Виндзоров до нее.

В декабре Меган Маркл вручала премию лучшему дизайнеру женской одежды по версии британского Совета моды — креативному директору Givenchy британке Клэр Уайт Келлер, которая была автором свадебного платья «американской принцессы». Герцогиня появилась на публике без сопровождения мужа, в облегающем платье без рукавов на одно плечо с накрашенными темным лаком ногтями, в открытых золотых босоножках, и все время пока она была на сцене, Маркл держала себя за живот.

Хотя пол ребенка, по традиции королевской семьи, останется загадкой до его рождения, практически сразу стало известно, на кого надеется будущий отец. Во время октябрьской поездки в Австралию в рамках тура по странам Британского Содружества женщина из толпы прокричала принцу Гарри, что она надеется на то, что будет девочка. Гарри повернулся к ней и громко объявил, что он тоже.

Однако не исключено, что королевская чета ждет появления сразу двух наследников — в ноябре букмекерские конторы опубликовали данные, согласно которым все больше ставок делается именно на этот вариант.

Согласно информации таблоида Daily Star, слухи о двойне подогрело участие в розыгрыше сотрудника Кенсигтонского дворца.

К тому же, многие поклонники герцогини в твиттере устроили самую настоящую «Битву экстрасенсов» еще в октябре. Один из них написал: «Я просто скажу это прямо сейчас: Меган Маркл родит двоих детей, мальчика и девочку».

Многие придерживаются этого мнения как раз из-за размеров живота Меган, который значительно больше, чем у большинства будущих матерей на схожих сроках, но это вовсе не доказательство, как говорят сторонники «теории одного ребенка».

Пользователь твитнул: «Это так раздражает, что люди предполагают, что у Меган Маркл двойняшки, просто из-за размеров ее живота. Люди серьезно не понимают, что мы на самом деле не знаем на каком она сроке, и что каждая женщина в период беременности выглядит по-своему?»

На самом деле, совершенно неважно сколько детей родится у герцогини Сассекской — места в 10-комнатном коттедже Фрогмор-хаус в Виндзоре абсолютно точно хватит всем.