Плохой дедушка: почему Санта-Клауса обвиняют в педофилии

Изобретатель и миллиардер Илон Маск подозревает в педофилии Санта-Клауса. У бизнесмена родилась теория, согласно которой Санта-Клаус может насиловать детей, прикрываясь своей репутацией, так как люди не сомневаются в том, что Санта может нести только добро и радость.

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Своим предположением Илон Маск поделился в твиттере еще летом: «Я просто говорю, это странно, что единственный раз в году, когда Санта навещает детей, происходит, когда они спят. Как будто он не хочет, чтобы они помнили его визит и что он делал, когда был в их доме», — написал Маск.

«Я имею в виду, это странное совпадение, вы так не думаете? Встречаете пожилого мужчину в детской спальне, и вдруг «оказывается», что он просто приносит подарки. Никому больше это не кажется подозрительным?», — продолжил миллиардер и добавил: «Вы увидите, я окажусь прав».

Издание News Thump приводит в пример историю мальчика, который готов рассказать о домогательствах Санта-Клауса, однако сложно судить об их достоверности, учитывая детали истории. 9-летний Джейк Уильямс сообщил изданию, что обвинения против Санты могут иметь некоторый смысл:

«Я попросил у него новый велосипед на прошлое Рождество, и этот злобный гад принес мне только пару вратарских перчаток, что было особенно жестоко, учитывая, что мой папа потерял свою работу в преддверии Рождества», — пожаловался мальчик.

«Так что да, раз я могу отомстить этому старому дураку, скажите Илону, что я рад заявить о домогательствах Санты», — заключил Уильямс.

В поддержку теории Маска нашлись и более реальные истории. В прошлом году в растлении малолетних обвинили мужчину из Миссури, который работал аниматором в костюме Санта-Клауса перед праздником. 6-летняя девочка рассказала следователям, что Санта-Клаус к ней приставал. Как сообщает AJC, мать девочки уговаривала ее молчать о произошедшем, поскольку подозреваемый — ее бойфренд.

На то, чтобы задержать мужчину, потребовались месяцы, так как он успешно скрывался от правоохранительных органов. В ноябре полиция Гарден-Сити наконец арестовала 36-летнего Энтони Холла.

Когда следователи поговорили с матерью предполагаемой жертвы и Холлом, оба отрицали выдвинутые обвинения. Также выяснилось, что Энтони Холла обвиняют в сексуальных домогательствах по отношению к его собственным троим детям. Начальник местной полиции Томас Альбер сообщил, что расследования продолжаются и еще только предстоит выяснить достоверность многочисленных обвинений против Холла. В настоящий момент дети проходят собеседования со специально обученными судебными следователями.

В 2014 году в Австралии активистка по защите детей Хетти Джонстон поддержала обеспокоенных родителей из штата Квинсленд на северо-востоке страны, которые запретили своим детям садиться на колени к Санта-Клаусам в торговых центрах, чтобы сделать фотографии и попросить подарки на Рождество.

Джонстон рассказала, что родители бы очень хотели, чтобы руководство центров для шопинга приняло меры по усилению безопасности детей, для многих из которых походы в ТРЦ становятся единственным способом провести свободное время. «Директива бы позволила детям стоять рядом с Сантой, в том случае если родители и дети не обратились к человеку в костюме с отдельной просьбой посидеть у него на коленях», — заявила активистка. Она также добавила, что «торговые центры обязаны заботиться о защите детей в своих помещениях».

Подобная инициатива показалась большинству довольно странной, потому что едва ли можно предположить, что администрация торговых центров подвергает самых юных посетителей какой-либо опасности — прямо перед креслом Санты выстраивается очередь из других детей, которые могут ждать своей очереди очень долго.

Эту идею сразу сравнили с запретом для учителей обнимать их учеников, потому что действия педагогов могут приравнять к сексуальным домогательствам. А некоторые Санта-Клаусы и вовсе пресекают попытки детей запрыгнуть к ним на колени из-за банального страха потерять доверие общественности.

В декабре 2006 года в Великобритании один из таких добрых волшебников, Майк Бенхам, который зарабатывал средства для одной благотворительной организации в красном плюшевом костюме на протяжении шести лет, решил запретить детям садиться к нему на колени. И неважно, что многие из них знали его с рождения — он хотел избежать косых взглядов их родителей и случайных прохожих.

Запрет был напечатан на входных билетах, которые он продавал в поддержку исследований на тему болезни Альцгеймера.

Позже он добавил официальное высказывание, чтобы пресечь любое недопонимание: «Вы свободно можете фотографировать своих детей. Однако из-за волнений в обществе, мы, к сожалению, не можем позволить Санта-Клаусу позировать вместе с ребятами у него на коленях».

Бенхам рассказал изданию Portsmouth News, что это явление довольно печально и является знаком времени. «Когда дети приходят, чтобы увидеть меня, они не отходят от своих мам и пап, и я хочу, чтобы все чувствовали себя комфортно и безопасно», — заметил пенсионер.

Майк Бенхам, более известный местной публике как Санта-Клаус, сказал, что в те времена, когда всех подряд могут назвать педофилами, нужно быть «особенно осторожным». Можно сказать, что предсказания британского пенсионера сбылись во всем мире 10 лет спустя, когда все, кто работает с детьми, каждый день рискует собственной репутацией, а оставить ребенка наедине даже с членом семьи — страх большинства родителей.