«Это же ребенок!»: Ким Кардашьян осудили за макияж дочери

На Западе закончили праздновать Рождество — и фанаты Ким Кардашьян-Уэст уже успели устроить скандал. Они возмутились ее подходом к родительским обязанностям и призвали мать троих детей «дать детям быть детьми». На семейных портретах с празднования Рождества, которые звезда инстаграма опубликовала 27 декабря, ее старшая дочь, 5-летняя Норт, появилась в яркой алой помаде. Кардашьян, которая была накрашена скромнее дочери — в своих любимых нейтральный тонах, — под фото с супругом и детьми поздравила всех с праздниками.

Однако дух Рождества явно не передался ее подписчикам в социальных сетях — комментаторы осудили телезвезду за слишком тяжелый макияж дочери и желание лишить собственных детей детства.

Один из них спросил: «Теперь еще и их дети носят помаду?!, — намекая на крупный бизнес по производству косметики для губ, который сделал младшую сестру Ким Кайли самым молодым миллиардером в списке Forbes 2018 года.

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Еще один комментатор заметил: «Детям нужно оставаться детьми… Это фото было бы милым без Норт с этой красной помадой», третий подчеркнул, что первый ребенок Кардашьян и рэпера Канье Уэста «всего лишь ребенок», и макияж «не для нее».

Рождественская вечеринка родителей, на которой присутствовала добрая половина звезд Голливуда, включая бывшую начальницу Ким Пэрис Хилтон, стала для Норт не первым опытом ношения яркой помады.

В ноябре 2018 года ее мать выложила фотографию, на которой дочь, которая часто принимает участие в съемках домашних роликов с тестированием косметической линейки KKW, предстала с накрашенными губами.

Ту фотографию гордая Кардашьян-Уэст подписала: «Спасибо за то, что ты была моей лучшей моделью». Как только мать получила негативный отклик на фото, она ответила, что всего лишь хотела отвлечь упрямого ребенка и вывести ее на улицу:

«Расслабьтесь, мы сотрем ее через пару минут. Мне просто нужно было чем-то ее купить, чтобы она вышла за дверь… Понимаете о чем я?»

На положительные комментарии в твиттере о том, что скоро дочь займет место матери в роли нового «гуру красоты», Ким Кардашьян все же решила ответить. Когда очередной пользователь написал «Норт в этой красной помаде — просто икона!», жена Канье Уэста ответила: «Это вполне может быть новым оттенком классического красного, который мы очень скоро выпустим».

Когда это заявление о необычном маркетинговом ходе распалило интерес фанатов, Ким добавила, что Норт выбрала оттенок самостоятельно: 38-летняя мать объяснила, что это было «особенным случаем».

После этого у некоторых поклонников реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» возник вопрос о том, нормально ли наносить ребенку макияж при помощи средств для взрослых, а не специально предназначенных для детей.

Однако здесь интернет справился с бунтом самостоятельно — сразу несколько порталов опубликовали интервью со специалистами, которые объяснили, что косметика для взрослых по крайней мере регулируется множеством санитарных норм, поэтому технически она безопаснее «детской».

В случае с использованием средств вроде детских теней и помад вероятность возникновения аллергической реакции куда больше, а это значит, что если ребенок хочет накраситься, лучше дать ему что-то из собственной косметички.

В середине ноября 2018 года автор одного из аккаунтов в инстаграме распространил в сети слух о том, что Ким изменила фигуру Норт для фотографии, чтобы дочь казалась более худенькой. Хотя саму знаменитость со 123 млн подписчиков в социальной сети не раз уличали в том, что ее снимки сильно контрастируют с действительностью, фанатам семьи показалось, что редактировать тела своих детей — это уже слишком.

Фото было сделано во время октябрьского семейного отпуска Кортни, Хлои и Ким Кардашьян с детьми на Бали, но ни одна из них не прокомментировала скандал. Ситуацию разрешил источник, близкий к семье, который был в ужасе от того, что подписчики могли так плохо подумать об одной из представительниц клана.

Он же и объяснил, что Ким часто берет фотографии от папарацци, чтобы потом выложить их в свой аккаунт, поэтому она могла не заметить ретуши, но когда она делает снимки самостоятельно, все ее дети выглядят абсолютно нормально.

Поэтому Ким Кардашьян и ее мужа сложно упрекнуть в неправильном воспитании детей. В конце концов, кому красная помада может помешать быть ребенком?