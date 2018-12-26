«Это неловко»: что не так с открыткой семьи Кардашьян

Семейство Кардашьян-Дженнер наконец поделилось своей традиционной рождественской открыткой. Поскольку в этом году выпуск открытки был под вопросом, поклонники были очень рады этому событию. Однако без неприятных сюрпризов не обошлось: у семьи Кардашьян все же не получилось собраться всем вместе, и не все члены семьи приняли участие в фотосессии.

Фанаты были обеспокоены тем, что на фотографии нет Кендалл Дженнер и ее мамы Крис. Многие подумали, что в семье произошел какой-то конфликт — или, наоборот, произойдет из-за того, что, возможно, открытку намеренно сняли без них. Однако члены семейства уверяют, что у них все в порядке.

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По словам Хлои Кардашьян, Кендалл «думала, что будет симпатичнее, если на фото будут просто дети и мамочки», поэтому на этот раз она осталась на заднем плане. Однако этим она не ответила на вопрос, почему на фото нет главной мамы династии — Крис Дженнер.

У Ким есть другое объяснение на этот счет, которым она решила поделиться в твиттере. «В этом году мы ждали до последнего, чтобы сделать совместную открытку. Мы постоянно меняли расписание, мой муж то приезжал, то уезжал из города. Но в день фотосессии мы поняли, что мы в сборе. Кендалл и моя мама убежали на встречу, так что это все, что у нас есть. Счастливого Рождества вашей семье от нашей!» — написала она в соцсети.

Сама Кендалл отнеслась с юмором к этой ситуации и подписала опубликованную в твиттере открытку: «Ха, окей, это неловко». Также модель поделилась в историях своего инстаграма отфотошопленными вариантами открытки, на которых теперь есть Кендалл.

На одной из открыток Кендалл драматично раскинулась на на белом полу у дивана. На другой ее лицо крупным планом прифотошоплено над всем семейством, а на третьем варианте лица всех присутствующих заменены на лицо Кендалл.

В прошлом году вопрос с открыткой также обстоял довольно напряженно: члены семейства Кардашьян немного поскандалили между собой, потому что никак не могли определиться с датой съемок из-за слишком плотного графика одной из сестер, Кортни, в котором та отказывалась что-либо менять. В одном из своих интервью Ким призналась, что «благодарна прошлогодней рождественской открытке» лишь за то, что все это сумасшествие закончилось. «Это было очень драматично», — рассказала Ким.

По этой причине долгое время не утихали споры о том, будет ли вообще сниматься открытка в этом году. Ким Кардашьян была так разочарована из-за прошлогодних скандалов, что в прошлом месяце заявила о том, что, скорее всего, в этот раз никакой открытки не будет.

Первой отвергла эту идею глава семейства: «Крис отказалась. Она просто такая: «У меня больше нет сил, чтобы договариваться со всеми своими и вашими детьми».

Однако Ким решила не сдаваться и до последнего пыталась организовать встречу всех родственников. Звезде даже пришлось пригрозить своим сестрам, что не пригласит их на рождественскую вечеринку, если они не подстроят свои графики под фотосессию.

Прошлогоднюю открытку тоже не удалось снять в полном составе. Поклонники семьи ждали, что на ней появится долгое время скрывавшаяся от папарацци Кайли Дженнер и подтвердит слухи о своей беременности. Однако она так и не приняла участие в фотосессии, зато в этом году на открытке присутствует уже со своей дочерью Сторми.

«Открыточный» дебют в этот раз произошел у еще одного маленького члена семьи — Сэйнта Уэста, сына Ким и Канье.

В прошлом году родители решили лишний раз не тревожить вспышками фотокамер новорожденного малыша и снялись в неполном составе. Зато на открытке появились Ким и Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер, а также младшие члены семейства: старшая дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян и трое детей Кортни Кардашьян и Скотта Дисика.

Прошлогодняя открытка была также довольно минималистичной: члены семейства снялись белых майках и джинсах и без излишнего макияжа. Однако в тот раз в кадре все же присутствовали новогодние декорации: елка без игрушек и подарки, завернутые в крафтовую бумагу.