Те же грабли: Хайди Клум снова выходит замуж

Супермодель и телеведущая Хайди Клуб помолвлена — она поделилась радостной новостью со своими подписчиками в твиттере, выложив фото обручального кольца. На снимке запечатлена сама улыбающаяся Клум и ее бойфренд, а теперь уже и жених, музыкант Том Каулитц. Подпись гласит классическое в подобных ситуациях: «Я сказала «да».

На фотографии отчетливо видно кольцо на безымянном пальце левой руки звезды — по двум сторонам от центрального драгоценного камня располагаются два бриллианта. Сверху на него было надето довольно простое и тонкое кольцо-обруч, инкрустированное мелкими бриллиантами.

45-летняя модель немецкого происхождения и 29-летний участник немецкой рок-группы Tokyo Hotel прежде, чем решиться на столь серьезный шаг, встречались не слишком долго — восемь месяцев.

Однако с самого начала отношений звезды были неразлучны, да и свои чувства они привыкли проявлять публично в социальных сетях и при выходах в свет.

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На этот Хэллоуин пара с 16-летней разницей в возрасте оделась в костюмы самых известных романтических героев студии Dreamworks — огра Шрека и его принцессы Фионы. СМИ узнали об их отношениях благодаря случайной фотографии, которую сделали за кулисами съемок шоу America's Got Talent.

Для Клум этот брак станет вторым после разрыва с автором хита Kiss from a Rose Силом в 2012 году. Тогда порталы о жизни знаменитостей писали о непростом характере британского исполнителя, с которым устала мириться супермодель.

TMZ сообщал, что Клум якобы потребовала развода из-за страха перед тем, как «неспособность Сила к самообладанию» может отразиться на их троих детях. Слух последовал за сообщением инсайдера о том, что Хайди Клум надоели постоянные вечеринки, которые устраивал тогда 48-летний певец.

Чтобы пресечь ненужные разговоры, пара, которую раньше считали образцовой, выпустила официальное заявление для прессы и своих фанатов: «Хотя мы наслаждались семью годами нашего брака, наполненными любовью, верностью и счастьем, после многих душевных исканий мы приняли решение расстаться».

Согласно официальной версии, причиной стало то, что супруги «выросли из своих отношений», а после этой романтичной отговорки наступила весьма прозаичная пора длительного раздела имущества стоимостью в миллионы долларов.

Чуть позже в одном из интервью одна из главных супермоделей 90-х поделилась сомнениями о целесообразности замужества вовсе. В 2013 году Хайди Клум рассказала журналу Marie Claire, что будет рассматривать брак с кем-либо, только если она будет в отношениях с этим человеком 15-20 лет, «и мы сделаем это в старости ради забавы». Также Хайди добавила, что теперь ей уже «несрочно».

Бракоразводный процесс закончился только через два года после расставания Хайди Клум и Сила — развод удалось официально оформить только к 2014 году.

Сейчас у Клум четверо детей: 13-летняя Хелен, родившаяся в отношениях с итальянским бизнесменом Флавио Бриаторе и трое детей Сила — Генри, самому старшему, 12, Йохану — 11, а дочери Лу 8 лет.

Очевидно, наличие четверых детей у невесты совершенно не испугало Тома Каулитца. 23 декабря гитариста и его брата-близнеца Билла сфотографировали вместе со всеми детьми и самой моделью в парке развлечений. В тот момент на Хайди еще не было кольца, так что можно предположить, что предложение руки и сердца было сделано несколькими часами позже.

Недавно Хайди Клум рассказала о своих отношениях с Томом порталу People и назвала своего избранника «самым добрым, милым, заботливым и любящим человеком». Хайди даже рискнула сказать, что не помнит, когда в последний раз чувствовала себя такой же счастливой и везучей.

Том и Билл Каулитцы основали собственную группу Tokio Hotel в 2001 году — пока один брат радует поклонников игрой на гитаре, другой остается вокалистом.

В 2018 году состояние бывшего ангела Victoria's Secret, ведущей шоу «Проект подиум» и судьи самого популярного американского конкурса талантов America's Got Talent составило $90 млн.

Состояние продюсера, актера и музыканта Тома Каулитца чуть меньше — $25 млн. Его единственным рекламным проектом за всю карьеру стала реклама известного бренда спортивной обуви в 2010 году, но, возможно, теперь рекламодатели обратят на него больше внимания.