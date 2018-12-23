Дело прошлое: Сигалу простили изнасилование

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал не будет обвинен в изнасиловании — об этом сообщает портал о жизни знаменитостей TMZ.

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В руки сотрудников портала попали документы, свидетельствующие о том, что актеру не станут предъявлять в США официальные обвинения по эпизоду изнасилования в 2002 году. В прокуратуре округа Лос-Анджелес сообщили, что по данному делу истек срок давности. Имя предполагаемой жертвы не разглашается.

Об изнасилованиях и домогательствах со стороны популярного актера боевиков не раз заявляли актрисы и модели. Однако он категорически отрицает все обвинения и бурно реагирует на вопросы о них. В частности, в октябре 2018 года он даже покинул интервью на телеканале «Би-би-си» после вопроса о правдивости этих сообщений в свете популярности движения #MeToo.

«Вы были также вовлечены в эти массовые обвинения в сексуальных домогательствах, кроме того, одна девушка заявила о том, что была изнасилована вами. Мне интересно, как вы справляетесь со всем этим?», — спросила актера журналистка Кирсти Уорк. Сразу после вопроса актер снял свой наушник, встал из-за стола и удалился с интервью.

Стивена Сигала обвинили в проступках сексуального характера уже более десяти женщин. В частности, о неподобающем поведении знаменитости сообщили голландская экс-модель Фавиола Дадис и актриса Регина Саймонс. Они уже подавали заявления в полицию Лос-Анджелеса с обвинениями Сигала в изнасиловании, однако дела не были открыты из-за истечения срока давности.

Регина Саймонс, заявившая об изнасиловании, в 1993 году снималась в фильме «В смертельной опасности». Тогда ей было 18 лет — она была актрисой массовки, а Сигал играл главную роль. По словам Саймонс, однажды Сигал пригласил ее к себе домой в Беверли-Хиллс на вечеринку по случаю окончания съемок. Но никакой вечеринки не было, девушка оказалась единственной гостьей. Саймонс утверждает, что актер запер ее в пустом доме, чтобы она не смогла сбежать, и надругался над ней.

Бывшая модель Фавиола Дадис рассказала, что актер домогался ее на кастинге в 2002 году.

Сам актер факт домогательств и изнасилования опровергает. Все адресованные ему обвинения Сигал отрицает.

Среди женщин, рассказавших о домогательствах со стороны Стивена Сигала — актрисы Джулиана Маргулис, Порша де Росси и Дженни Маккарти, которые жаловались на недопустимое поведение Сигала во время кастингов.

Так, актриса и бывшая модель Playboy Дженни Маккарти рассказывала о домогательствах Сигала еще в 1998 году, но год назад она вновь публично выступила с этим заявлением на волне массовых скандалов, связанных с харассментом. Маккарти рассказала, как в 1995 года она пришла на пробы в фильм «В осаде 2: Темная территория», «целенаправленно» выбрав одежду, которая сконцентрирует внимание жюри на ее лице и работе. Однако на прослушивании присутствовал только Сигал, который, по словам актрисы, вел себя непристойно — например, попросил ее раздеться. В ответ на такую просьбу Маккарти предложила Сигалу купить ее видео из Playboy и ушла. Также она утверждает, что кинопродюсер догнал ее на улице и попросил, чтобы она никогда никому не рассказывала о произошедшем.

Жена телеведущей Эллен ДеДженерес актриса Порша де Росси, известная по сериалам «Скандал» и «Замедленное развитие», также жаловалась на непристойное поведение своего коллеги.

Росси утверждает, что когда она пришла в офис Сигала на финальные пробы в фильм, актер рассказал ей о важности «химии» в отношениях вне экрана, после чего расстегнул брюки.

По воспоминаниям актрисы, она убежала и сразу начала звонить своему агенту — при этом она заметила, что того инцидент совсем не впечатлил.

В прошлом году в эфире радио SiriusXM актриса Джулианна Маргулис также жаловалась на поведение Стивена Сигала. Он пригласил актрису на прослушивание через ее кастинг-директора и назначил встречу поздно вечером в своем номере. Когда Маргулис приехала к Сигалу, он встретил ее в халате с пистолетом в руках, а в номере были свечи и ужин для двоих. Кинопродюсер попросил актрису сделать массаж, но она покинула номер. За дверью девушку ждал ее ассистент.