Кошмар в Рождество: зачем раздевают Санта-Клауса

В 1939 году журнал The New Yorker опубликовал вызывающую даже по нынешним меркам обложку, на которой мужчина в костюме Санта Клауса держит на одной руке маленькую девочку, а другой обнимает и целует женщину. Обложка оказалась скандальной: глаза ребенка — осколки его прежнего мира, где Санта-Клаус был добрым дедушкой. Стало понятно, что сексуализировать можно любой образ — даже доброго дедушку Санта-Клауса при желании можно раздеть.

С тех пор образ Санта-Клауса научились тиражировать не только производители рекламных роликов, но и изготовители нижнего белья, которые предлагают принести праздник в дом, оставив Санта-Клауса без штанов. И это — самый целомудренный вариант сексуального Санта-Клауса, которого не стоит показывать детям.

Раньше от новогоднего костюма добродушного старика в красных штанах с внушительным животом и бородой мужчинам оставался колпак и красные боксеры.

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Но время идет, а это значит, что пора доставать пенисы — буквально. Производители предлагают мужчинам удивить своих партнерш прорезью, расположенной прямо под нарисованной пряжкой.

С каждым годом специализированные магазины предлагают все более сомнительные ассоциации с первичными половыми органами. Стоит лишь принять во внимание тот факт, что зимние праздники называют временем, когда человечество тратит больше всего кровно заработанных средств именно на подарки под елку, и уже можно представить насколько это подстегивает продавцов.

Как ни странно, превратить в Санта-Клауса женщину производителям нижнего белья оказалось проще простого: берется узнаваемый персонаж, связанный с Рождеством или Новым годом, а потом его штаны или юбка укорачиваются до предела, на шее завязывается галстук-бабочка, а на голову помещается небольшая шляпа с помпоном, чтобы сомнений в вашем праздничном настрое не осталось.

А вот в мире мужского эротического белья законы куда более беспощадны: возможно, производители нижнего белья жалеют женщин, превращая их в хорошеньких Санта-Клаусов, но, по крайней мере, не клоунов. В мужском мире правят бал трусы, в которых предусмотрен наполнитель спереди, а чтобы хоть как-то придать довольно унизительному зрелищу дух Рождества, кармашек для пениса делают хоботом слона, полосатым леденцом-тростью и бородой все того же доброго, но уже изрядно опозоренного Санты.

Санта-Клаус — не единственный праздничный персонаж, с помощью которого производители нижнего белья готовы принести в дом праздничное рождественское настроение.

Так мир увидел сексуальных эльфов, снегурочек, зайчиков, белочек и всех, кого раньше играли разве что на детских утренниках в белых колготках и чешках. Сексуализировать постарались даже рождественский пудинг, то бишь бесформенный кусок теста со сливой и глазурью. Подобные «нововведения» порождают вопросы, которые, прямо как в песне главной снегурочки уходящего года Ольги Бузовой, останутся «без ответов», да и «слезы не от ветра» заставят проступить: кто может захотеть заняться с этим сексом?

Отдельным трендом этого года, про который нельзя забыть даже при большом желании, стала морда оленя Рудольфа на груди. Можно даже сказать, что из груди. Некоторые магазины стали продавать рождественские свитеры с разрезом в области одной груди и небольшим набором «сделай это с собой сам»: красная наклейка на сосок, пара пластиковых глаз и бумажные рога.

Особо деятельные пользователи интернета решили, что не будут отставать, и просто надевали кофты на один рукав вместо двух, а дальше фантазия и покупки из магазина для хобби делали свое увлекательное и пугающее дело.

Для усиления комического, но никак не эротического эффекта некоторые мужчины еще и выбривали волосы на груди таким образом, чтобы пушистой была только «голова» оленя.

Возможно для личностей с тонкой душевной организацией более грамотно продуманной рекламы целибата в условиях перенаселенности планеты и быть не может.