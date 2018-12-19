Слава и деньги: названы самые богатые знаменитости

Mario Anzuoni/Reuters Кинорежиссер Джордж Лукас

В этом году первое место занял создатель вселенной «Звездных войн» Джордж Лукас — его состояние оценивается в $5,4 млрд. Однако большая часть этой суммы появилась у Лукаса не благодаря сборам последних фильмов франшизы, а из-за накоплений со сделки по продаже его компании Lucasfilm корпорации Disney в 2012 году за $4,1 млрд в деньгах и ценных бумагах.

Лукас удерживает свою позицию второй год подряд.

В 2017-м его состояние оценили в $5,5 млрд: тогда он еще пользовался материальными плодами успешной продажи своего детища. Он написал и сценарий к новой картине — «Звездные войны: последние джедаи» — фильм собрал больше $1,3 млрд в кинотеатрах, но, по словам критиков, «выплыл» исключительно на ностальгии поклонников саги.

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Yves Herman/Reuters Режиссер Стивен Спилберг

Второе место принадлежит Стивену Спилбергу с его состоянием в $3,7 млрд.

В этом году основным источником дохода режиссера стал продукт его деятельности — фантастический боевик «Первому игроку приготовиться», который вышел в мировой прокат в марте 2018 года и с тех пор собрал более $580 млн.

Однако и здесь без хорошей сделки не обошлось. Компания Спилберга DreamWorks Animation, которую он создал в 1994 году вместе с кинопродюсером Джеффри Катценбергом, подарила миру такие мультфильмы, как «Шрек» и «Дорога на Эльдорадо», а после была продана одному из активов Comcast NBCUniversal. В 2016 году Dreamworks перешла в другие руки за $3,8 млрд.

Опра Уинфри

Jordan Strauss/Invision/AP Опра Уинфри

Бывшая телеведущая и владелица «Империи Опры» официально ушла на пенсию в 2011 году, однако каждый год с начала нулевых она неизменно появляется среди первой десятки самых богатых людей индустрии развлечений. Сегодня ее состояние оценивается в $2,8 млрд — в основном, за счет весьма удачных инвестиций в проекты, пропагандирующие здоровый образ жизни.

Среди них — ресторан здорового питания и реалити-шоу о борьбе с лишним весом. В конце 2017 года стало известно, что 10% акций шоу и реклама с изрядно похудевшей Опрой принесла ей порядка $300 млн.

Американская телеведущая — первая темнокожая женщина-миллиардер в истории, многие годы она остается одной из самых влиятельных женщин мира наряду с политиками, главами экономических организаций, банков и благотворительных фондов. В 2018 году она заняла 20 место в списке самых влиятельных женщин по версии Forbes.

Майкл Джордан

AP Майкл Джордан

Легендарный спортсмен и звезда баскетбола в 2018 году вошел в пятерку самых богатых знаменитостей по версии Forbes с состоянием в $1,7 млрд. Все это благодаря продажам его одноименных авторских кроссовок и 90% акций баскетбольной команды Charlotte Hornets. Оценочная стоимость команды-члена НБА составляет $800 млн.

Карьеру в профессиональном спорте Джордан закончил уже несколько лет назад, но его до сих пор называют величайшим баскетболистом в истории.

Славу Джордану принесли забитые мячи, а не победы его команды — на протяжении нескольких лет его команда Chicago Bulls не могла выиграть, потому что остальные игроки не поспевали за Джорданом.

Кайли Дженнер

Andrew Kelly/Reuters Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер ($166,5 млн)

Младшая сводная сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер впервые попала в этот список. 21-летняя предпринимательница стала самой молодой миллиардершей, которая не унаследовала свое состояние, а заработала его самостоятельно. В этом году ее доход оценили в $900 млн, а это значит, что создательница империи комплектов косметики для губ из карандаша и жидкой матовой помады стала на пятую строчку вместе с рэпером Jay-Z.

Когда в этом году стало известно о доходах компании Kylie Cosmetics, критики молодой звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» заявили, что нельзя назвать дочь Крис Дженнер бизнесвумен, сделавшей себя самостоятельно.

Но составители рейтингов Forbes явно посчитали ее достойной почетного звания.

Jay-Z

Evan Agostini/Invision/AP Jay-Z

В послужном списке рэпера в этом году появились дорогостоящие акции компаний, производящих эксклюзивные шампанские вина и коньяки, что и позволило ему заработать свои $900 млн. Очевидно, доходы от его совместного с Бейонсе мирового турне On The Run («На бегу»), приуроченного к выходу совместного альбома супругов, в список включены не были.

Помимо собственного творчества Jay-Z известен как музыкальный продюсер и один из владельцев платного музыкального стримингового сервиса Tidal.