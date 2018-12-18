Папа может: Кейтлин Дженнер готова стать матерью

Кейтлин Дженнер и ее девушка София Хатчинс планируют пожениться и завести детей уже весной 2019 года. Об этом сообщил портал Radar Online со ссылкой на источники из окружения пары. Инсайдер рассказал, что церемонию бракосочетания планируется провести весной, а ребенок обеих трансгендерных женщин «последует сразу после».

Реклама

Также источник из ближайшего окружения Дженнер и Хатчинс поделился информацией, что решение зарегистрировать свои отношения и растить малыша было отнюдь не спонтанным: «Это то, о чем они говорили практически с момента знакомства, и

они уже проводили собеседования с суррогатными матерями, пока заполняли бумаги на усыновление и изучали другие доступные варианты».

В феврале 2018 года источники сообщили, что когда стало известно о рождении младшей дочери Ким Кардашьян, Кейтлин обратилась к суррогатной матери ребенка с просьбой родить малыша и для нее. Это стало бы возможно благодаря тому, что Дженнер заморозила свою сперму еще будучи Брюсом — в браке с Крис Дженнер. Однако, по словам инсайдеров, Ким рассердилась на то, что у нее хотят «позаимствовать» суррогатную мать — звезда инстаграма назвала этот поступок бывшего отчима оскорбительным. На данный момент неизвестно, с кем ведут переговоры Кейтлин и София.

У Дженнер есть уже шесть детей от трех предыдущих браков: Берт и Кассандра от союза с Кристи Скотт, Брэндона и Сэма Броуди родила актриса Линда Томпсон, а в браке с Крис Дженнер у Кейтлин появились девочки Кендалл и Кайли.

В последнее время отношения 69-летней Дженнер и 22-летней Софии Хатчинс начали развиваться куда быстрее, чем за все предыдущие годы партнерства — Кейтлин даже пригласила свою девушку провести день Благодарения вместе со своей семьей.

Инсайдер поделился, что процесс усыновления требует большого количества времени, но «Кейт и София хотят первого ребенка не позднее осени следующего года». Подобную внезапную спешку близкие пары объясняют радостным предвкушением будущего материнства: «Они чрезвычайно взволнованы и на данный момент занимаются подготовкой и приготовлением всего необходимого».

Пара вот уже какое-то время живет вместе в доме Кейтлин Дженнер в Малибу, Калифорния, а будущая четвертая жена Дженнер продолжает учиться в университете — подобный расклад провоцирует рассуждения в прессе относительно искренности чувств молодой девушки к партнерше, чье состояние в 2014 году оценили в $100 млн.

В октябре 2018 года София Хатчинс дала интервью для шоу Hidden Truth, в котором рассказала, что они с Кейтлин познакомились благодаря общему стилисту, когда София, а ранее Скотт, была в процессе трансформации в женщину. По словам модели, бывший муж Крис Дженнер не оказывал финансовую поддержку при проведении необходимых операций, но помог пережить изменения эмоционально.

Сама Хатчинс заявила, что на тот момент они не развивали романтические отношения и даже не могли бы назвать себя близкими людьми.

22-летняя студентка колледжа Пеппердин в Малибу сказала, что не может назвать свои отношения с Кейтлин романтичными, и скорее бы предпочла описать их словом «партнерство»

— как в личной, так и в рабочей обстановке.

«Я исполнительный директор ее фонда, к тому же у нас много общего, и мы одинаково смотрим на мир», — подчеркнула девушка. Одинаковый взгляд на мир особенно поражает при упоминании их разницы в возрасте в 47 лет, а София — еще и ровесница старшей дочери Кейтлин Кендалл Дженнер.

«Фонд Кейтлин Дженнер» занимается организацией сбора средств для мероприятий и помощи трансгендерам в США.

После выхода интервью в паре определенно случилась размолвка из-за того, что София не захотела называть их отношения чем-то большим, чем сходством мировоззрений. На следующий день Кейтлин, обычно неразлучную со своей «партнершей» во всех кадрах папарацци, сфотографировали на улице в одиночестве с одним стаканом из кофейни.

Кейтлин снялась в 13 сезонах реалити о жизни скандальной семьи и в связи с этим рассказала об успехе и умственных способностях своей падчерицы Ким Кардашьян-Уэст во время мероприятия канала WE в Беверли-Хиллз 12 декабря.

«Возьмите Кимберли... Она занималась этим шоу примерно 12-13 лет и осталась вменяемой», — заметила Дженнер.

Бывшая звезда действительно феноменального шоу сравнила среднюю дочь адвоката Роберта Кардашьяна с актерами художественных сериалов, которые способны удержать внимание аудитории максимум на один фильм. На основании этого Кейтлин заключила: «Кимберли все время оставалась в поле зрения. Она невероятно умная».

В апреле 2015 года Брюс Дженнер, который раньше был известен как олимпийский чемпион по десятиборью и звезда реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян», объявил, что он стал трансгендерной женщиной, а в июле 2015 года журнал Vanity Fair опубликовал обложку с фотографией Дженнер и большим выносом «Зовите меня Кейтлин».

В то время в затруднительном положении оказалась Крис Дженнер, которая дала ему развод в 2013 году и совершенно не знала, что делать дальше — феномену Кейтлин Дженнер был посвящен практически целый сезон их реалити-шоу. Однако в конце концов Крис смирилась с тем, что отец двух ее дочерей ушел от нее, чтобы стать женщиной, и поддержала его решение во всех выпусках ток-шоу, куда ее приглашали в надежде на скандал.