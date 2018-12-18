Где ее 17 лет: Вуди Аллена снова обвиняют в растлении

Бывшая модель Кристина Энглхардт внесла свою лепту в обсуждение сексуальной жизни режиссера Вуди Аллена, которую он вел несколько десятилетий назад. Дама, за последние несколько десятков лет попробовавшая себя в качестве модели, актрисы, фотографа, продюсера, сценариста и писателя, дала интервью изданию The Hollywood Reporter. В нем она рассказала, что в 16 лет — в 1976 году — познакомилась с Вуди Алленом в ресторане Нью-Йорка и дала ему свой номер телефона, после чего у нее с режиссером завязались многолетние отношения интимного характера.

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По словам Кристины Энглхардт, режиссер не спрашивал ее о возрасте, однако она предупредила его, что учится в старшей школе. Связь у них была сугубо тайной: они встречались в квартире режиссера — и только. Что вполне объяснимо, поскольку в штате Нью-Йорк возраст согласия составляет 17 лет.

Через несколько лет после того, как завязались их отношения, как утверждает Кристина, она стала приводить в гости к Вуди Аллену двух подруг, чтобы делить постель на троих.

Все это она описывает в неопубликованной пока книге об отношениях с режиссером.

Кристина Энглхардт настаивает, что сейчас у нее нет намерения причинить вред Вуди Аллену, рассказав о давней связи на волне движения #MeToo. «Меня заставила заговорить идея, что я могу показать перспективу, — сказала она изданию The Hollywood Reporter. — Я не нападаю на Вуди. Не то чтобы я хотела «размазать» этого человека. Я рассказываю свою любовную историю. Она сделала меня той, кто я есть. Я ни о чем не жалею».

Кристина Энглхардт рассказала также, что через четыре года после начала отношений Вуди Аллен познакомил ее с Миа Фэрроу, которую представил как свою девушку. Модель была шокирована, однако, по ее словам, позже стала частью этого любовного треугольника, в том числе и в сексуальном плане. Она также рассказала, как ей было жаль Миа Фэрроу, когда она узнала о романе Вуди Аллена с ее приемной дочерью Сун-И Превин. «Я подумала: «Неужели Вуди было настолько мало других девушек, с ней или без нее, что последнее, что он захотел, оказалось принадлежащим ей?, — сказала Кристина Энглхардт. — Он воспитал Миа, сделал ее, поставил ее в эту ситуацию. И после этого у него не было преград. Это было проявлением полного неуважения».

Прежде чем поговорить с изданием, бывшая модель пересмотрела знаменитый фильм Вуди Аллена «Манхэттен», в котором Мюриэл Хемингуэй играет 17-летнюю возлюбленную героя Аллена. Сейчас она говорит, что убедилась: эта история вдохновлена отношениями режиссера с совсем юными девушками, одной из которых была сама Кристина.

Вуди Аллена не раз обвиняли в том, что он испытывает влечение к девушкам, едва достигшим порога возраста согласия — в том числе и к его нынешней жене Сун-И Превин, приемной дочери многолетней возлюбленной режиссера Миа Фэрроу.

В его адрес даже высказывались прямые обвинения в педофилии.

Впервые обвинения в домогательствах Вуди Аллену предъявила приемная дочь, Дилан Фэрроу, которой сейчас 32 года — это случилось еще в 1992 году. Тогда она подробно рассказала, как в возрасте семи лет она пережила изнасилование со стороны отца, который говорил, что это будет «их маленьким секретом». Когда обо всем стало известно ее приемной матери, актрисе Миа Фэрроу, она в первую очередь обратилась к адвокату и по его совету отвела Дилан к педиатру. После осмотра он позвонил в полицию.

В ответ на иск теперь уже бывшей партнерши Аллен подал ответный: в нем он заявил, что Миа Фэрроу должны лишить права опеки из-за того, что она не справляется с родительскими обязанностями. Власти Коннектикута не стали развивать уголовное дело, хотя свидетелей не отцовского отношения режиссера к девочке было предостаточно: множество знакомых семьи, няня и подруга Дилан Кейси Паскаль. Тогда представители полиции закрыли следствие со словами о том, что маленькая девочка еще слишком «хрупкая» для подобных разбирательств.

Когда Аллену пришлось отвечать на вопросы журналистов, он заявил, что судебный иск Миа Фэрроу — это месть за то, что он изменил своей жене с другой приемной дочерью, 21-летней Сун-И Превин.

Сама Сун-И Превин защищает мужа. Она пытается добиться того, чтобы Вуди Аллена перестали считать педофилом. В сентябре 2018-го жена режиссера дала пространное интервью изданию New York Magazine, в котором предположила, что Миа Фэрроу, с которой Вуди Аллен состоял в отношениях в течение 12 лет, воспользовалась популярностью движения против харассмента в корыстных целях.

«То, что произошло с Вуди — так грустно, так несправедливо, — сказала она. — [Миа] воспользовалась популярностью движения #MeToo и выставила Дилан в качестве жертвы. И теперь все новое поколение слушает об этом всем, хотя и не должно».

Сун-И Превин была приемной дочерью Миа Фэрроу на тот момент, когда режиссер и актриса начали встречаться. В 1992-м они расстались — после того как Фэрроу обнаружила у мужа снимки обнаженной Сун-и — в тот момент девушке было 22 года, Вуди Аллену исполнилось 57. Сун-и рассказала, что их отношения были платоническими, пока она не пошла в колледж — тогда они переросли в романтическую связь. При этом женщина не скрывает, что Вуди Аллен был настойчив, однако утверждает, что ей это нравилось: «Я чувствовала, что меня ценят».

Сун-И Превин стала женой Вуди Аллена в 1997 году.