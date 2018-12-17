Хотя в эпоху движений против сексуального харассмента и развивающегося равноправия говорить о соревнованиях в красоте и талантах в сфере искусств странно, организаторы конкурса «Мисс Вселенная - 2018» пытались откреститься от образа машины патриархата с помощью многих нововведений. Тем не менее, фактически мероприятие остается конкурсом красоты и становится очень популярным у аудитории во всем мире.

Фоторепортаж: В Таиланде выбрали новую "Мисс Вселенная" __is_photorep_included12097237: 1

17 декабря было названо имя победительницы конкурса. К финалу соревнования, которое состоялось в Бангкоке вечером воскресенья, осталось всего 5 участниц, среди которых была Мисс Вьетнам, Мисс Канада, Мисс Южная Африка, чья страна завоевала титул в прошлом году благодаря модели Деми-Лей Нель-Петерс, а также Мисс Венесуэла. Вице-мисс стала «Южная Африка», а третье место полностью женский состав жюри присудил участнице из Венесуэлы. Корону самой красивой девушки в мире получила 24-летняя Катрина Грей из Филиппин.

Мисс Филиппины родилась не в одном из городов довольно разрозненной страны, а значительно дальше, в австралийском Кэрнсе, штат Квинсленд, в семье шотландца Иана Грея и филиппинки Нормиты Магнайон. А вот на Филиппинские острова, согласно информации портала Newsweek, она прилетела в 18 лет после того, как заработала деньги на билет, работая моделью. Девушка призналась, что во время всего конкурсного периода она была «очень, очень близка» со своими родителями, особенно с отцом.

На Филиппинах 24-летняя Мисс Вселенная только работала, а училась за границей — Катрина посещала бостонский музыкальный колледж в Массачусетсе, США, и специализируется на теории музыки.

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Из-за того, что сама филиппинка выступала в конкурсе талантов с песней, телеведущий Стив Харви задал ей вопрос о том, как бы она назвала песню о своём опыте участия в «Мисс Вселенной - 2018». Катрина ответила, что посвятила бы название своим главным болельщикам: «Как Мисс Филиппины, я всегда ощущала любовь и поддержку филиппинского народа, и я думаю, что привела с собой половину своей страны сегодня». Она ответила, что назвала бы песню «Подними свой флаг», потому что она представляет в состязании не только саму себя, «но и 104 млн филиппинцев».

Катрина Грей стала звездой интернета после своего дефиле в купальнике в середине прошедшей недели из-за весьма необычной походки. Ее круговое покачивание бёдрами на подиуме отметили в социальных сетях спустя несколько минут после выступления девушки.

Однако своей главной целью модель назвала решение серьезной мировой проблемы — борьбу с бедностью в своей родной стране, ее собственный благотворительный проект называется «Парайзо: проект новых начал». Основным направлением ее деятельности в последнее время был сбор средств на образование детей дошкольного возраста, а в ближайшее время девушка надеется помочь всем филиппинским детям, чьи семьи находятся в затруднительном финансовом положении.

Как и большинство современных молодых моделей, Грей рассказала о своей страсти к путешествиям, о которых она пишет в своем блоге «Катэль». В блоге собраны путевые заметки со всех концов Филиппин, Китая, Соединенных Штатов и Вьетнама. Чаще всего ее напарником по исследованию мира становится бойфренд Клинт Бондад, актер немецко-филиппинского происхождения.

Во время предыдущих туров на конкурсе разгорелся нешуточный скандал с участием представительницы США Сары Роуз Саммерс, которая смеялась над конкурсантками из Камбоджи и Вьетнама за плохое знание английского языка. Об этом стало известно, когда одна из моделей выложила ролик в социальные сети. Американка тут же подверглась критике, в итоге ей пришлось открыто принести свои извинения.

По словам самой Саммерс, ее слова были вырваны из контекста и не имели под собой никакой расистской подоплеки, но возмущенные комментаторы думали иначе. Разумеется, после подобного недопонимания речи о победе бывшей Мисс Аляска идти не могло.

Большой ажиотаж среди постоянных зрителей вызвала первая в истории «Мисс Вселенной» модель-трансгендер из Испании Анджела Понке — 27-летняя девушка, которая родилась мужчиной. Понке собиралась посвятить свою возможную победу всем трансгендерным женщинам, так долго «преследуемым и отвергаемым».

Официально руководство самого масштабного конкурса красоты разрешило участие трансгендеров наравне с цисгендерами в 2012 году, но только в 2018-м участница смогла пройти этап отбора на уровне собственной страны.