Рождество без Меган: Маркл обойдется без Миддлтон

Герцоги Кембриджские встретят Рождество без принца Гарри и Меган Маркл, по сообщению портала The Sun. Источники, близкие к королевской семье, рассказали, что принц Уильям, его супруга Кейт Миддлтон и их трое детей будут отмечать праздники в Анмер-холле — своем загородном доме в графстве Норфолк.

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Резиденция, в которой предпочитает праздновать королева — Сандрингем — располагается всего в паре километров от дома Уильяма и Кейт, однако в нем, несмотря на внушительные внешние габариты, всем Виндзорам довольно сложно поместиться.

Архитектурная особенность этого строения заключается в том, что при большом количестве комнат для проведения различных мероприятий и приема гостей, поместье откровенно переполнено всякий раз, когда некоторые из них остаются ночевать после ужина.

Именно поэтому,

когда в прошлом году еще невесту принца Гарри Меган пригласили отметить Рождество с его семьей, будущие герцог и герцогиня Сассекские гостили у его старшего брата, и, по словам инсайдеров, «фантастически» провели время все вместе.

Однако за последние месяцы многие действия родственников Елизаветы II спровоцировали слухи об ухудшении отношений между сыновьями принцессы Дианы и принца Чарльза и о конфликте их супруг.

Королевский источник рассказал таблоидам, что в Сандрингеме «не так много места, поэтому их выбор (Меган и Гарри — «Газета.Ru») довольно удивителен». Он также предположил, что герцоги «просто хотят собственное пространство», но отметил, что супружеские пары предпочитают проводить время отдельно друг от друга.

Если для большинства людей во всем мире встреча Рождества и нового года остается праздником теплоты и семейного уюта, то многие члены королевской семьи не могут расслабиться в вычурных интерьерах старинного замка и под четким надзором королевы.

Известно даже отношение покойной принцессы Дианы к традиционному празднику с семьей мужа — она говорила, что во время «душного» торжества у нее развивается клаустрофобия. Биограф Кристофер Уилсон рассказал, что Диана была не уникальной в своей неприязни к этому месту и обычаю, по его словам многие королевские особы и вовсе воспринимают подобное времяпровождение в резиденции как неизбежное зло:

«Рождество в Сандрингеме может стать тяжелым испытанием даже для тех, кто родился в королевской семье — а большинство из тех, кто женился на Виндзорах, ждет не дождется повода уйти».

Дело в том, что даже при отсутствии видео- и фотокамер, Ее величество и принц Филипп, который живет в Норфолке уже второй год с того момента, как вышел на пенсию в 2017 году, не дадут своим родным нарушить правила этикета ни при каких обстоятельствах, поэтому в данном случае понятие «семейный праздник» здесь преувеличено.

Кейт Миддлтон, по словам источников, очень привязана к комфорту и уюту собственного дома, мужу и трем детям, а не к близким и дальним родственникам Уильяма, которых ежегодно официально приглашает монарх. Хотя герцогиня Кэтрин серьезно подходит к своим служебным обязанностям на протяжении всего остального года, домашние праздники она предпочитает проводить не на работе.

В начале декабря 2018 года свое первое интервью дала мать Кэтрин — предпринимательница Кэрол Миддлтон, в котором бабушка двух принцев и одной принцессы рассказала, что каждый год она ставит по елке в комнату каждого ребенка, чтобы они могли украсить праздничное дерево на свой вкус.

Тогда же появились слухи, согласно которым разозленный на Гарри Уильям хотел отпраздновать праздники в доме у гостеприимных тещи и тестя, но его официальные представители заявили, что эта информация недостоверна. Еще несколько лет назад инсайдеры, знакомые с родителями Кейт, отмечали, что принцу Уильяму куда больше нравится проводить свои выходные и каникулы с родными жены из-за кардинально другого подхода к семейным ценностям.

Чета Миддлтонов разбогатела на собственном бизнесе по продаже оборудования для детских и взрослых праздников, поэтому они точно знают как организовать по-настоящему приятный и душевный семейный вечер.

В ноябре стало известно, что 34-летний принц и 37-летняя бывшая голливудская принцесса приняли решение переехать из Кенсингтонского дворца в Лондоне в тихий Виндзор, а если бы они остались жить в 21-комнатных апартаментах, то стали бы ближайшими соседями с Уильямом и Миддлтон.

Хотя Кенсингтонский дворец официально уверил всех, кто беспокоился за отношения двух братьев, в стабильности ситуации, таблоиды уже сделали вывод, что из-за скандалов с участием Кэтрин и Меган в двух семьях все стабильно плохо.