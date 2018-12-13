«То ли пьяная, то ли под чем-то»: модель объявили в розыск

Российская модель Валерия Соколова объявлена в розыск: ее подозревают в том, что она стала виновницей двух ДТП в Подмосковье. Как сообщают «Вести.Ru», 6 декабря на 26-м километре Новорижского шоссе Валерия Соколова попыталась пробку. На автомобиле Mercedes-Benz Gelandewagen она выехала на встречную полосу, где столкнулась с другой машиной — в ней находилась семейная пара, причем женщина находилась на девятом месяце беременности.

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Скорость автомобиля была небольшая, при аварии никто не пострадал: благодаря записи видеорегистратора пострадавшей машины можно видеть, как пассажиры автомобиля, в который врезалась Соколова, самостоятельно выходят из салона.

«Я успел остановиться, а девушка, которая, как выяснилось, там ехала, и не думала останавливаться — она остановилась за счет нас», — рассказал позже изданию «Вести.Ru» Сергей Федосеев, находившийся за рулем автомобиля, пострадавшего по вине Валерии Соколовой.

По словам Сергея, Валерия Соколова после аварии вела себя странно — рыдала и пыталась кому-то позвонить. Пара вызвала инспекторов ГИБДД, однако они не успели застать виновницу происшествия на месте аварии — она уехала.

«Она хотела скрыться с места происшествия. По видео видно, что она сдает назад и собирается уезжать. Я к ней подошел, открыл дверь, спросил: «Девушка, с вами все в порядке? Вы выехали на встречку». А она говорит что то ли пьяная, то ли под чем-то. Она была невменяемая, плакала, я переживал за жену, пока разговаривал со скорой, она уехала», — рассказал Сергей Федосеев корреспонденту телекомпании РЕН ТВ.

Она также сообщил, что на автомобиле, которым управляла модель Валерия Соколова, не было переднего номера. Позже выяснилось, что модель торопилась, поскольку за несколько минут до этого уже стала виновницей одного ДТП.

«Водитель, управляя автомобилем «Мерседес», совершил столкновение с попутно движущейся автомашиной, после чего попытался покинуть место ДТП и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил еще одно столкновение с другой иномаркой, после чего с места происшествия скрылся. Возбуждены два административных расследования по часть 2 статьи 12.27 «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия», — рассказал «Вести.Ru» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталий Нюкалов.

Сейчас Сергей и Дарья Федосеевы пытаются связаться с моделью — в частности, обращаются к ней при помощи сообщений в инстаграме.

Ущерб, который она нанесла их машине, оценивается в полмиллиона рублей. Однако, как рассказал Федосеев НТВ, Соколова не выражает готовности возместить ущерб и отвечает паре по телефону, что с ними «кто-то свяжется».

За оставление места ДТП модели грозит по меньшей мере 15 суток административного ареста.

Валерии Соколовой 31 год. Она родом из Пензы. Модельную карьеру она начала в 15 лет, однако сейчас ее фото можно увидеть, скорее, в инстаграме, где у нее более 500 тысяч подписчиков, чем в модном журнале. Помимо своего инстаграма, она знаменита романом с хоккеистом Александром Овечкиным — когда-то модель и спортсмен встречались.

Несколько лет назад Валерия Соколова родила дочь, однако имя отца не называет.

Ранее другая инстаграм-модель — Кира Майер — получила полтора года колонии-поселения за нападение на полицейского. В конфликт с сотрудниками ГИБДД она вступила в конце мая 2018 года, когда экипаж ДПС, остановивший Майер в Москве, обнаружил, что она была лишена прав еще в 2017-м. Инстаграм-модель в ответ повела себя неадекватно — она кричала, вырывала бумаги и пыталась уехать. Согласно обвинительному заключению, она ударила инспектора ДПС по руке не менее 10 раз. При этом прав модель лишили в 2017 году на 15 месяцев — за оставление места ДТП. В центре Москвы она на своем Mercedes въехала в чужую машину, но дожидаться гаишников не стала. Тогда виновницу аварии нашли с помощью камер видеонаблюдения.