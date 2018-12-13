«Идея была не очень»: Кейтлин Дженнер о «Семейке Кардашьян»

Звезда реалити-шоу «Семейка Кардашьян» Кейтлин Дженнер приняла участие в программе телеканала WEtv, где рассказала о своих отношениях семьей и о том, как реалити-шоу повлияло на семейство в прошлом, настоящем и будущем.

Реклама

Звезда призналась, что «время от времени» до сих пор смотрит шоу, посвященное жизни семьи Кардашьян. Она сказала, что была «поражена» тем, насколько их жизнь в сериях, снятых с помощью одной камеры, отличается от всех остальных сезонов. Дженнер рассказывала о том, что даже у их семейства когда-то были непростые времена.

«Мы начинали с одной камеры. Вы знаете, как это тяжело, снимать пять человек одной камерой? Только потом, когда мы встали на ноги, получилось снимать на две», — пожаловалась Кейтлин.

Несмотря на то, что, по словам Дженнер, идея снимать реалити-шоу «была не очень», она счастлива быть его частью, поскольку считает реалити-шоу своеобразной «формой искусства».

Кейтлин Дженнер также призналась, что из-за шоу в их семье вечно возникало множество противоречий, а когда нужно было разбавить сюжет и разрядить обстановку, время от времени они приглашали гостей.

На вопрос журналистки о том, был ли хоть один из драматичных сюжетов в шоу выдуман, Дженнер ответила, что «все это вовсе не инсценировка». Звезда пояснила, что у всех есть представление о том, что происходит, но как такового плана не существует. Члены семьи могут обсудить, кто что собирается делать и к чему это может привести.

«Мы сняли почти пятьсот эпизодов, и каждый год я думала: «Что еще может произойти?» И ведь всегда что-то случается», — сказала она. Она добавила: «Лучшие разговоры из тех, что у меня когда-либо были с моими детьми, произошли на камеру».

Также Кейтлин рассказала о Хлои, Ким и остальных членах семьи, отношения с которыми были довольно натянуты после развода с Крис Дженнер в марте 2015 года и совсем испорчены выходом ее книги «Секреты моей жизни» в 2017 году. По словам знаменитости, сейчас обстановка в семье улучшилась — ранее Кейтлин довольно часто жаловалась на то, что переживает из-за непростых отношений с детьми.

«У меня много детей, но иногда в виду некоторых обстоятельств поддерживать близкие отношения ними очень сложно», — призналась Кейтлин. Звезда проводит много времени у себя дома в Малибу в полном одиночестве и страдает без общения со своими детьми. Однако, по ее мнению, сейчас в семье все хорошо: Кейтлин понимает, что ее дети выросли и теперь у каждого своя жизнь.

«Конечно, хочется быть со всеми вместе каждый день, потому что дети — это то, чем ты занимался всю свою жизнь, но Кайли вечно занята, Кендалл разъезжает по всему миру. Несмотря на все это, с каждым из них у меня замечательные отношения», — ответила Дженнер.

В какой-то степени на отношениях Кейтлин с ее дочерью Кайли сказалась и неожиданная беременность девушки.

«Она всегда хотела быть мамой, но когда она позвонила мне [и рассказала о беременности], ей было немного сложно, потому что она не была замужем», — призналась Дженнер в эфире шоу «Свободные женщины». Также она рассказала, что Кайли всегда очень хотела создать свою семью, причем как можно раньше. Однако Кейтлин отметила, что в этом деле не нужно спешить и всегда лучше немного подождать. «Мой первый ребенок появился на свет, когда мне было 29, и вроде бы я все успела», — объяснила звезда телешоу.

После нескольких лет напряженных отношений между бывшими супругами Крис и Кейтлин тоже пришлось налаживать контакт ради своих детей.

«Крис и Кейтлин общаются только тогда, когда это нужно их детям», — рассказал изданию People анонимный источник. Хоть бывшие супруги обычно не проводят время вместе, они периодически встречаются и собираются всей семьей, чтобы поддержать своих дочерей Кендалл и Кайли. Например, в августе этого года Крис и Кейтлин праздновали 21-й день рождения дочери Кайли. Родители устроили для нее трогательную вечеринку на танцполе, украшенном розовой мишурой.